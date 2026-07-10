HomeSquare「香港家居折」 at.home期間限定店

at.home傢俬店與全港最大一站式家居主題商場沙田HomeSquare 攜手合作，於「香港家居折2026(SmartBuyWeeks2026)」期間為大家帶來家居折期間限定店，一系列有型有款、款式百搭傢俬登陸商場中庭，以家居折優惠價發售，消費滿指定金額，最高可再減$1,000，體驗「折上折」獨家優惠！仲有消費尊享AI智能家居設計服務，幫您預覽軟裝家居效果，名額有限！

at.home家居折期間限定店，由即日起至7月31日，於HomeSquare 商場L1中庭展出多款限定優惠傢俬，涵蓋真皮梳化、寵物布藝梳化、布藝梳化、真皮扶手椅、餐枱椅組合、茶几、電視櫃等，超過50款傢俬登場，體驗百搭配襯風格，由北歐鄉村、輕奢工業、現代時尚、日系簡約、靜奢風、侘寂風等，切合不同用家需要，由新搬出來的初級大人、兩口子家庭、一家大細，抑或新屋入伙、替換舊傢俬煥新，at.home傢俬一應滿足不同需要！at.home傢俬店利用創新科技引領新體驗，首度推出「AI智能家居設計服務」，將 AI 科技與專業家居設計結合，由構思、配搭到預覽，一步到位將「 Dream Home 」化成實景，幫您預覽軟裝家居效果，提早感受新傢俬的家居風格與感覺！凡於期內在at.home家居折期間限定店消費，可尊享AI智能家居設計服務，名額有限，先到先得！

查詢：2891 6311

網址：https://www.athome.com.hk/