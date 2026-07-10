宏恩基督教學院主辦「Ideas in Action」跨學科研討會圓滿成功

開幕儀式上，宏恩基督教學院校長崔康常教授致辭，歡迎各界嘉賓、學者、老師、來自不同院校的同學，以及關心人文社會與公共政策的朋友蒞臨。他指出，當代社會並不缺乏想法，關鍵在於如何將ideas轉化為impact。是次研討會的目標不僅是提供同學發表研究成果的平台，更希望培育同學把知識轉化為實踐的能力，讓研究走出課堂與論文，回應社會需要並產生真實影響。

崔校長亦分享宏恩基督教學院的辦學理念，強調學院重視全人教育，相信教育不只是知識與技能的傳授，更要培育同學關心社會、承擔責任，並善用知識回應世界需要。他在致辭中強調：「真正的研究，不只是『被知道』，而是能夠被使用、能夠帶來改變。」勉勵同學以清晰的公共價值視角回應研究的意義，將學術成果連結社會與政策的需要。