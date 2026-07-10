宏恩基督教學院主辦「Ideas in Action」跨學科研討會圓滿成功

宏恩基督教學院於2026年6月26日（星期五）在美孚校舍成功舉辦「Ideas in Action—人文社科與公共政策本科生跨學科研討會」。研討會匯聚兩岸三地多所院校師生參與，合共收到超過50份論文投稿，並從中選出46份論文分設十個專題小組進行匯報與交流，涵蓋人文與文化研究、社會科學、公共政策與社會議題，以及經濟、商業與人工智能應用等範疇，充分體現跨地域、跨學科的高質素學術平台定位，活動反應熱烈，圓滿成功。
以「Ideas in Action」推動研究走向實踐 彰顯宏恩重視學術研究與全人教育
開幕儀式上，宏恩基督教學院校長崔康常教授致辭，歡迎各界嘉賓、學者、老師、來自不同院校的同學，以及關心人文社會與公共政策的朋友蒞臨。他指出，當代社會並不缺乏想法，關鍵在於如何將ideas轉化為impact。是次研討會的目標不僅是提供同學發表研究成果的平台，更希望培育同學把知識轉化為實踐的能力，讓研究走出課堂與論文，回應社會需要並產生真實影響。
崔校長亦分享宏恩基督教學院的辦學理念，強調學院重視全人教育，相信教育不只是知識與技能的傳授，更要培育同學關心社會、承擔責任，並善用知識回應世界需要。他在致辭中強調：「真正的研究，不只是『被知道』，而是能夠被使用、能夠帶來改變。」勉勵同學以清晰的公共價值視角回應研究的意義，將學術成果連結社會與政策的需要。
跨院校、跨學科交流平台 多元議題與主題演講拓展公共政策與社會創新視野
是次研討會充份反映了宏恩推動學術研究與跨地域高質素交流的成果。研討會十個專題小組題材多元，促進不同學科背景同學的研究互相激盪，亦讓參加者在交流中拓展視野、深化研究方法與公共關懷。為了讓一眾參加者深化主題，認識學界前沿的研究方法，研討會邀請兩位主講嘉賓擔任主題演講，分別聚焦青年發展與沉浸式科技，拓展公共政策與社會創新視野，為與會者帶來學術洞見與專業啟發：兩位嘉賓分別是香港理工大學譚建元博士，分享題目為How Mentorship Builds Mobility: Insights from Youth Capability Development in Hong Kong；以及香港都會大學黎智富博士，以《身歷其境的變革：如何利用「遊戲化」與沉浸式科技驅動社會創新與教育》為題。
頒發獎項表揚優秀研究 肯定本科生學術與跨學科創新表現
大會在籌委會及學界主持專家評審後，於閉幕及頒獎禮上頒發「最佳研究獎」、「優異研究獎」及「跨學科創新研究獎」，以表揚在研究議題、論證、方法與表達方面表現出色的同學。得獎名單如下：
最佳研究獎得主
李舒昀、吳智昕（香港樹仁大學）
優異研究獎得主
周達鵬（宏恩基督教學院）
黃澤平（宏恩基督教學院）
蒙嘉欣（宏恩基督教學院）
鄧凱詩（香港中文大學）
謝曉丹（台州學院）
跨學科創新研究獎得主（最佳）
任佳悅（中國人民大學）
跨學科創新研究獎得主（優異）
文韵茵（香港都會大學）
范竣喬（香港大學）
張洛寅（香港樹仁大學）
蔡文朗、鄭心雨、傅文希、郭梓燁（香港樹仁大學）
宏恩基督教學院祝賀所有得獎同學，並感謝每位投稿及參與匯報的同學、各專題小組主持與評議嘉賓的支持，讓研討會得以在嚴謹而熱烈的學術氛圍中順利完成。
大會最後亦總結，宏恩基督教學院將繼續推動學術研究與跨院校合作，為本科生提供高質素的交流與發表平台，並鼓勵同學以跨學科視角回應社會需要，實踐「Ideas in Action」的精神，讓研究不止於論文，更能轉化為可被使用、帶來改變的行動與影響。