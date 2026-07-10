中銀香港「理財TrendyToo」呈獻《903 GO GOLD GOAL足球賽》 完成指定任務即有機會贏門票

足球狂熱席捲全城！叱咤903主辦的《中銀香港「理財TrendyToo」呈獻 903 GO GOLD GOAL足球賽》，將於9月5日隆重舉行，陣容鼎盛，由叱咤903 DJ組成的「903 United」與由多位歌手及藝人組成的「歌星City」正面交鋒，包括YT周殷廷、Jer柳應廷、陳家樂等，更邀請港隊專業足球員強勢助陣，上演一場星光熠熠的超熱血五人足球賽！
中銀香港客戶專享理財任務抽獎
由即日起至8月7日，中銀香港「理財TrendyToo」客戶只需透過中銀香港手機銀行登記並完成指定理財任務，簡單如開卡開戶、信用卡分期同買賣股票，即獲相應抽獎次數，完成任務愈多，中獎機會愈高，有機會贏取活動門票2張，名額有限，送完即止。另外，全新開戶或提升至綜合理財服務的用戶，只要存入新資金HK$5,000或以上，更可獲得額外10次抽獎機會。記得留意「TrendyTogether22」Instagram賬號，緊貼最新搶飛詳情。
限時迎新禮遇高達HK$1,588
運動講求練好基本功，理財一樣要由基本步做起！由即日起至9月30日期間，合資格新客戶成功於中銀香港手機銀行開戶並輸入邀請碼「YT2026」，即賞HK$200開戶現金賞；全新中銀信用卡主卡客戶申請中銀Chill Card並符合簽賬要求享高達HK$700迎新獎賞；選用中銀香港出糧戶口專享HK$688薪星級手機出糧賞。
《中銀香港「理財TrendyToo」呈獻：903 GO GOLD GOAL足球賽》
日期：2026年9月5日（星期六）
時間：下午4時
《中銀香港「理財TrendyToo」呈獻 903 GO GOLD GOAL足球賽》詳情及最新消息，請瀏覽中銀香港「理財TrendyToo」網頁，完整歌手名單請瀏覽商業電台網站。
備註及細則：
1. 最多可計算3次，每位合資格客戶最高可獲得9 次抽獎機會
2. 透過證券結算賬戶或中銀信用卡成功供款
3. 只適用於主卡申請人
4. 透過任何渠道成功辦理並必須於2026年7月31日或之成功誌賬
5. 必須於2026年7月31日或之前成功誌賬
6. 商戶累計消費包括繳費；轉賬不適用於轉賬本人的同名賬戶
7. 指定客戶全新開戶或成功提升