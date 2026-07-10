中銀香港「理財TrendyToo」呈獻《903 GO GOLD GOAL足球賽》 完成指定任務即有機會贏門票

足球狂熱席捲全城！叱咤903主辦的《中銀香港「理財TrendyToo」呈獻 903 GO GOLD GOAL足球賽》，將於9月5日隆重舉行，陣容鼎盛，由叱咤903 DJ組成的「903 United」與由多位歌手及藝人組成的「歌星City」正面交鋒，包括YT周殷廷、Jer柳應廷、陳家樂等，更邀請港隊專業足球員強勢助陣，上演一場星光熠熠的超熱血五人足球賽！

中銀香港客戶專享理財任務抽獎

由即日起至8月7日，中銀香港「理財TrendyToo」客戶只需透過中銀香港手機銀行登記並完成指定理財任務，簡單如開卡開戶、信用卡分期同買賣股票，即獲相應抽獎次數，完成任務愈多，中獎機會愈高，有機會贏取活動門票2張，名額有限，送完即止。另外，全新開戶或提升至綜合理財服務的用戶，只要存入新資金HK$5,000或以上，更可獲得額外10次抽獎機會。記得留意「TrendyTogether22」Instagram賬號，緊貼最新搶飛詳情。