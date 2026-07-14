中秋將至，香港高級餅食品牌皇玥月餅早鳥優惠正式開始，首度推出全新「豐盛系列」中秋禮盒，破天荒以「一盒三味」概念，集月餅、餅食及茶於一盒，將皇牌流心月餅、精品茗茶與手工餅食完美共冶一爐，滿足現代家庭賞月、拜節及送禮的全面需求，讓團聚更從容，更豐盛。即日起於全線門市及官方網店購買月餅產品，即享當月優惠價及買四送一禮遇。為讓不同需要的顧客覓得心頭好，皇玥一口氣推出多款「豐盛系列」禮盒，組合從入門到豪華兼備。門市優惠：於皇玥／明玥門市購買月餅產品四盒，即送價格最低的一盒。官方網店優惠：於官方網店購買四盒月餅產品，即可獲贈指定「豐盛系列—品味中秋禮盒」（15件裝，價值HK$298）一盒。
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皇玥2026中秋月餅 早鳥優惠價+門店、網店買4送1
中秋將至，香港高級餅食品牌皇玥月餅早鳥優惠正式開始，首度推出全新「豐盛系列」中秋禮盒，破天荒以「一盒三味」概念，集月餅、餅食及茶於一盒，將皇牌流心月餅、精品茗茶與手工餅食完美共冶一爐，滿足現代家庭賞月、拜節及送禮的全面需求，讓團聚更從容，更豐盛。即日起於全線門市及官方網店購買月餅產品，即享當月優惠價及買四送一禮遇。為讓不同需要的顧客覓得心頭好，皇玥一口氣推出多款「豐盛系列」禮盒，組合從入門到豪華兼備。門市優惠：於皇玥／明玥門市購買月餅產品四盒，即送價格最低的一盒。官方網店優惠：於官方網店購買四盒月餅產品，即可獲贈指定「豐盛系列—品味中秋禮盒」（15件裝，價值HK$298）一盒。