港怡醫院24小時門診及急症室推出新收費及藥物套餐 診金下調最高達四成 冀為市民提供更多優質適時醫療選擇

港怡醫院（IHH 醫療集團跨國網絡成員）調整24小時門診及急症室服務收費，門診診金下調幅度最高達40%，旨在為市民提供更可及的優質適時醫療服務選擇；並同步推出全新的定額藥物套餐，為病人提供更清晰、可預算的求診體驗，讓有需要的病人更安心地接受治療。新收費及藥物套餐於2026年7月1日起生效。

港怡醫院是次收費調整涵蓋多個服務時段，其中星期日及公眾假期晚間及凌晨時段的門診診金下調20%至40%。同時，港怡醫院推出3天及5天的定額藥物套餐，費用分別為港幣120元及港幣150元，適用於上呼吸道感染、輕微腸胃不適、急性過敏和皮膚問題，以及疼痛和發炎症狀等，費用已包括最多5種指定的處方藥物。如有需要，醫生會按病人的臨床情況處方額外付費藥物。