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市場資訊
出版：2026-Jul-14 02:00
更新：2026-Jul-14 02:00

ICSD調查：逾九成受訪者認同ESG助職涯發展 中小微企面對成本挑戰 倡更多政策支援

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圖片一：國際可持續發展協進會五周年論壇暨調查結果發佈會「香港ESG x 人工智能：教育及職場新路向」於2026年7月10日舉行。國際可持續發展協進會創會主席葉榮鏗博士（右二）、城大社會及行為科學系專業實踐教授林家強教授（左一）、國際可持續發展協進會創會副主席許順福博士（左二）及世界綠色組織行政總裁余遠騁博士（右一）於活動上合照，並公布調查結果，倡議政府加強培訓支援。

國際可持續發展協進會五周年論壇暨調查結果發佈會「香港ESG x 人工智能：教育及職場新路向」於2026年7月10日舉行。國際可持續發展協進會創會主席葉榮鏗博士（右二）、城大社會及行為科學系專業實踐教授林家強教授（左一）、國際可持續發展協進會創會副主席許順福博士（左二）及世界綠色組織行政總裁余遠騁博士（右一）於活動上合照，並公布調查結果，倡議政府加強培訓支援。

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國際可持續發展協進會（ICSD）公布「ESG x AI－香港教育與職業發展調查」結果，顯示逾九成受訪青年認同ESG知識有助目前工作及未來事業發展。不過，調查同時反映，中小微企在實踐ESG時面對額外成本壓力。ICSD指出，人工智能（AI）有潛力提升效率及降低ESG合規成本，建議政府加強政策支援及培訓。

ICSD委託精確市場研究中心（CSG）於2026年5月進行調查，訪問300名21至45歲、具大專或以上學歷、來自銀行金融、資訊科技及專業服務等主要行業的香港居民。結果顯示，68.3%受訪者自評具備良好ESG知識，93.3%認為ESG知識有助目前工作，93.4%認同有助未來事業發展。

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調查顯示，82.7%受訪者認為上市公司高度重視ESG，但中小型及微型企業的重視程度相對較低。另有61.3%受訪者認同，「中小企業和微型企業難以承擔ESG法規增加的額外成本」是目前最大挑戰。

AI方面，72.7%受訪者認為人工智能對ESG未來發展高度重要。調查指出，受訪者普遍認為AI有潛力降低ESG合規成本，但需要政策支援，避免中小企在數碼轉型過程中被邊緣化。

在政府支援措施方面，53.3%受訪者希望當局向公眾提供免費或低收費的ESG及人工智能培訓課程；42%受訪者支持深化公眾教育，另有42%希望提供職業輔導及就業過渡支援。

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圖片四：國際可持續發展協進會創會副主席許順福博士於發佈會上詳細講解調查結果及內容。

國際可持續發展協進會創會副主席許順福博士於發佈會上詳細講解調查結果及內容。

ICSD創會副主席許順福博士表示，與三年前同類調查相比，今次結果反映香港社會在ESG知識普及方面已有明顯進步，職場上完全不認識ESG的情況已近乎絕跡。

圖片二：國際可持續發展協進會創會主席葉榮鏗博士於發佈會上介紹協會的發展方向及公佈調查結果。

國際可持續發展協進會創會主席葉榮鏗博士於發佈會上介紹協會的發展方向及公佈調查結果。

ICSD創會主席葉榮鏗博士表示，該會建議深化ESG知識、考取國際認可專業資格、爭取實踐機會，以及了解最新規管要求。他又指，結合AI可令ESG相關合規工作更有效率，企業未必因此裁員，反而可更靈活調配人手；政府除提供資助外，亦可以擔當其他角色，包括安排實習機會。

財經事務及庫務局副局長陳浩濂在論壇上致辭時表示，ESG與人工智能結合發展，不單是技術升級，更是人才結構、企業管治和經濟模式的升級。

財經事務及庫務局副局長陳浩濂在論壇上致辭時表示，ESG與人工智能結合發展，不單是技術升級，更是人才結構、企業管治和經濟模式的升級。

ICSD同日舉行成立五周年論壇，以「香港ESG x人工智能 教育及職場新路向」為主題。財經事務及庫務局副局長陳浩濂致辭時表示，ESG與人工智能結合發展，不單是技術升級，更涉及人才結構、企業管治和經濟模式升級；香港要把握機遇，持續推動綠色金融，並加強教育、培訓及跨界別合作。

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