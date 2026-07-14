ICSD調查：逾九成受訪者認同ESG助職涯發展 中小微企面對成本挑戰 倡更多政策支援

國際可持續發展協進會五周年論壇暨調查結果發佈會「香港ESG x 人工智能：教育及職場新路向」於2026年7月10日舉行。國際可持續發展協進會創會主席葉榮鏗博士（右二）、城大社會及行為科學系專業實踐教授林家強教授（左一）、國際可持續發展協進會創會副主席許順福博士（左二）及世界綠色組織行政總裁余遠騁博士（右一）於活動上合照，並公布調查結果，倡議政府加強培訓支援。

國際可持續發展協進會（ICSD）公布「ESG x AI－香港教育與職業發展調查」結果，顯示逾九成受訪青年認同ESG知識有助目前工作及未來事業發展。不過，調查同時反映，中小微企在實踐ESG時面對額外成本壓力。ICSD指出，人工智能（AI）有潛力提升效率及降低ESG合規成本，建議政府加強政策支援及培訓。 ICSD委託精確市場研究中心（CSG）於2026年5月進行調查，訪問300名21至45歲、具大專或以上學歷、來自銀行金融、資訊科技及專業服務等主要行業的香港居民。結果顯示，68.3%受訪者自評具備良好ESG知識，93.3%認為ESG知識有助目前工作，93.4%認同有助未來事業發展。

調查顯示，82.7%受訪者認為上市公司高度重視ESG，但中小型及微型企業的重視程度相對較低。另有61.3%受訪者認同，「中小企業和微型企業難以承擔ESG法規增加的額外成本」是目前最大挑戰。 AI方面，72.7%受訪者認為人工智能對ESG未來發展高度重要。調查指出，受訪者普遍認為AI有潛力降低ESG合規成本，但需要政策支援，避免中小企在數碼轉型過程中被邊緣化。 在政府支援措施方面，53.3%受訪者希望當局向公眾提供免費或低收費的ESG及人工智能培訓課程；42%受訪者支持深化公眾教育，另有42%希望提供職業輔導及就業過渡支援。

ICSD創會副主席許順福博士表示，與三年前同類調查相比，今次結果反映香港社會在ESG知識普及方面已有明顯進步，職場上完全不認識ESG的情況已近乎絕跡。

ICSD創會主席葉榮鏗博士表示，該會建議深化ESG知識、考取國際認可專業資格、爭取實踐機會，以及了解最新規管要求。他又指，結合AI可令ESG相關合規工作更有效率，企業未必因此裁員，反而可更靈活調配人手；政府除提供資助外，亦可以擔當其他角色，包括安排實習機會。