本地品牌Dulce Vida 首度攜手Pacific Coffee　 跨界呈獻朱古力盛宴 7月16日限定一日優惠 買朱古力送咖啡

本地精品朱古力品牌 Dulce Vida（DV）首度跨界攜手植根香港逾三十載的本地咖啡品牌 Pacific Coffee，將於7月16日於Pacific Coffee 灣仔(聯合鹿島大廈店)（灣仔謝斐道225號聯合鹿島大廈）舉行期間限定活動。是次合作3款精選Dulce Vida人氣黑朱古力，於同日率先登陸Pacific Coffee指定69間分店發售。與此同時，Pacific Coffee 亦於7月16日首日推出限定優惠：顧客於指定69間分店一次過購買 Dulce Vida 朱古力兩件或以上，即可獲贈指定咖啡標準裝一杯（美式咖啡／鮮奶咖啡二選一），數量有限，送完即止，讓一眾顧客率先感受兩大品牌首度聯乘所帶來的雙重滋味驚喜。
活動當日，Dulce Vida品牌創辦人兼知名藝人陳凱琳（Grace）將快閃現身，於下午1時至1時30分親臨Pacific Coffee坐鎮，與一眾顧客近距離見面互動，為是次跨界合作掀起熱潮。
優惠詳情：
· 優惠日期：2026年7月16日（活動當日限定）
· 優惠內容：購買 Dulce Vida 黑朱古力兩件或以上，即可獲贈指定咖啡一杯（美式咖啡／鮮奶咖啡二選一）
· 換領地點：Pacific Coffee 69間指定分店
o 指定分店查閱連結：https://bit.ly/PCCxDULCEVIDA