北角「雋悦」：全港首個非資助長者屋 提供終身租住、醫療會所及名廚餐飲配套

香港房屋協會轄下的「雋悦」，位於北角，毗鄰北角港鐵站，為全港首個非資助優質長者房屋項目。該項目專為60歲或以上人士設計，以「只租不賣」形式營運，並配備完善會所及專業醫療設施，旨在為住戶提供無需為住宿、醫療與膳食煩惱的晚年生活。

申請人須年滿60歲，不設入息及資產上限；配偶（年滿50歲或以上）或全職家傭可申請為「特准用戶」同住。單位類型涵蓋開放式、一房、兩房及相連單位，租住權費按入住年齡、單位面積及座向等因素計算，費用由約港幣291.5萬元至1,816.5萬元不等。入住年齡越高，費用越低，85歲或以上劃一收費。此費用為終身租住獨立單位的全數租金，住戶無需擔憂續租或加租，並設有退款機制，按入住年期遞減。