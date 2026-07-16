北角「雋悦」：全港首個非資助長者屋 提供終身租住、醫療會所及名廚餐飲配套

香港房屋協會轄下的「雋悦」，位於北角，毗鄰北角港鐵站，為全港首個非資助優質長者房屋項目。該項目專為60歲或以上人士設計，以「只租不賣」形式營運，並配備完善會所及專業醫療設施，旨在為住戶提供無需為住宿、醫療與膳食煩惱的晚年生活。
申請人須年滿60歲，不設入息及資產上限；配偶（年滿50歲或以上）或全職家傭可申請為「特准用戶」同住。單位類型涵蓋開放式、一房、兩房及相連單位，租住權費按入住年齡、單位面積及座向等因素計算，費用由約港幣291.5萬元至1,816.5萬元不等。入住年齡越高，費用越低，85歲或以上劃一收費。此費用為終身租住獨立單位的全數租金，住戶無需擔憂續租或加租，並設有退款機制，按入住年期遞減。
以第二座28樓B室為例，該單位實用面積660平方呎，屬兩房半連儲物室及開放式廚房設計，大廳及主人房面向無遮擋城市海景。室內裝潢已為長者加闊房間及浴室門口，方便輪椅進出，並安裝緊急求助鐘。以75歲申請人計算，該單位租住權費約港幣974萬元。
項目3樓設有「雋悦·滙」，為一站式綜合會所，集身心健康、休閒娛樂、商務及專業醫療保健於一身。健體及休閒設施包括室內恆溫游泳池、健身室、迷你影院、遊樂室、童樂園，並提供電動麻雀枱供使用。醫療配套方面，會所內分別設有由養和醫健營運的家庭醫學及基層醫療中心、長者健康中心及精神健康門診，以及由浸大中醫營運的中醫專科診所，為住戶提供全面的日常照護與基層醫療服務。申請「雋悦·滙」會所客籍會員費用全免，會員可同時享用餐廳及中醫服務。
餐飲方面，會所內的「富添·真味尚食」餐廳最近已正式進駐，由入廚逾50年、師承「鮑魚大王」楊貫一的李文基師傅及主廚張桂權師傅領軍。餐廳主打精緻粵菜、矜貴海味及傳統手工點心，特色菜式包括八寶冬瓜盅、墨西哥湯鮑扣柚皮、豆豉醬爆烏參雙雞、鮮花膠頭一刀肉丸釀節瓜環等。上述餐廳服務僅供會所會員享用，會員費用全免。
「雋悦」透過終身租住模式、無遮擋海景單位、完善的醫療與休閒會所，以及名廚主理的餐飲服務，為60歲或以上人士提供一個涵蓋住宿、健康與飲食的全方位退休生活方案。