第四屆「香港開心購物節」 加碼推「開心買住賞」大抽獎 總值過百萬引爆全城消費！ 送機票、智能手機、酒店住宿、兩大樂園門票、零售餐飲優惠

由香港零售管理協會（HKRMA）主辦的年度夏日盛事——第四屆「香港開心購物節」，以「好禮．有禮」為主題，攜手超過220個知名品牌、覆蓋高達6,000間本地店舖，並於線上線下合共送出總值超過二十億港元的精彩優惠，為香港夏天帶來一個熱鬧的購物節！ 自7月1日「香港開心購物節」啟動以來，全城掀起「掃貨」熱潮。為了將這股夏日消費氣氛推向高峰，大會宣布加碼推出大型抽獎活動——「開心買住賞」。本次抽獎以門檻極低、即時抽獎、並設總值過百萬元累積大獎為三大亮點，邀請市民與旅客一邊消費、一邊把握「好運到手」的驚喜！

門檻超低！單次消費滿$50即獲抽獎機會 --買得越多，中獎機會越高 由2026年7月10日至8月31日，只要於「香港開心購物節」任何參與商戶作單次消費滿港幣$50或以上，並憑有效收據正本即可參與抽獎。活動採用「金額越高、機會越多」的累進制，每張消費收據最高可獲5次抽獎機會： • $50 – $199.9：1次抽獎機會

• $200 – $299.9：2次抽獎機會

• $300 – $399.9：3次抽獎機會

• $400 – $499.9：4次抽獎機會

• $500或以上：5次抽獎機會 即時抽即時賞！眾多餐飲零售買一送一及現金券驚喜接連來。

A. 累積消費總金額最高 (名額﹕502名)

B. 累積登記有效收據數量最多 (名額﹕51名) 送出超過550份，總值過百萬元好禮，包括： A. 累計最高消費金額獎（前502名）

• 第1名：獨得由國泰航空送出的香港來回曼谷商務客艙機票2張

• 第2名：免費入住香港荃灣帝盛酒店「旅遊探索家」兒童主題客房一晚連自助早餐

• 第3至502名：每人可獲迪士尼樂園入場門票2張 B. 累計最多消費次數獎（前51名）

• 第1名：獨得SAMSUNG Galaxy S26 Ultra 512GB 智能手機1部

• 第2至51名：每人可獲海洋公園入場門票2張

各大品牌傾力支持，務求讓市民及遊客「越買越賞」，把握香港購物的無限可能！ AR Lens加持 科技＋零售 把優惠與抽獎一路隨行 為提升消費體驗，本次活動特別邀請AR Lens成為全力支持平台。市民大眾及訪港旅客只需下載並打開「AR Lens」手機應用程式，即可隨時緊貼最新優惠資訊，並可直接連接抽獎頁面參與「開心買住賞」，為旅程增添更多互動樂趣。 公告與領獎提醒

大會提醒所有參加者：登記抽獎後必須妥善保留所有購物收據正本及電子消費收據，以便得獎時核實及領獎之用。「累計獎賞」最終得獎名單將於2026年9月10日於香港零售管理協會網頁、星島日報及 The Standard 正式公佈。