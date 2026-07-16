第四屆「香港開心購物節」 加碼推「開心買住賞」大抽獎 總值過百萬引爆全城消費！ 送機票、智能手機、酒店住宿、兩大樂園門票、零售餐飲優惠

由香港零售管理協會（HKRMA）主辦的年度夏日盛事——第四屆「香港開心購物節」，以「好禮．有禮」為主題，攜手超過220個知名品牌、覆蓋高達6,000間本地店舖，並於線上線下合共送出總值超過二十億港元的精彩優惠，為香港夏天帶來一個熱鬧的購物節！
自7月1日「香港開心購物節」啟動以來，全城掀起「掃貨」熱潮。為了將這股夏日消費氣氛推向高峰，大會宣布加碼推出大型抽獎活動——「開心買住賞」。本次抽獎以門檻極低、即時抽獎、並設總值過百萬元累積大獎為三大亮點，邀請市民與旅客一邊消費、一邊把握「好運到手」的驚喜！
門檻超低！單次消費滿$50即獲抽獎機會 --買得越多，中獎機會越高
由2026年7月10日至8月31日，只要於「香港開心購物節」任何參與商戶作單次消費滿港幣$50或以上，並憑有效收據正本即可參與抽獎。活動採用「金額越高、機會越多」的累進制，每張消費收據最高可獲5次抽獎機會：
• $50 – $199.9：1次抽獎機會
• $200 – $299.9：2次抽獎機會
• $300 – $399.9：3次抽獎機會
• $400 – $499.9：4次抽獎機會
• $500或以上：5次抽獎機會
即時抽即時賞！眾多餐飲零售買一送一及現金券驚喜接連來。
參加「開心買住賞」抽獎方法﹕
消費者只需到指定網站shoptowin.hkrma.org 登記香港手提電話及電郵，並上載收據資料，即可參與「即時獎」抽獎。系統將於完成登記後即時進行隨機抽發結果，中獎者可即時獲發電子領獎券，為顧客每一次消費增添驚喜。
終極重磅「累計獎」： 送機票、智能手機、酒店住宿、兩大樂園門票
消費者於網站shoptowin.hkrma.org 參加抽獎，除了獲即抽即發獎品外，所有成功登記的合資格收據，將自動進入「累計獎賞」競賽。消費者只要每次以同一個已登記的手提電話號碼參加抽獎，系統會自動統計，於活動完結後選出兩大類別得獎者：
A. 累積消費總金額最高 (名額﹕502名)
B. 累積登記有效收據數量最多 (名額﹕51名)
送出超過550份，總值過百萬元好禮，包括：
A. 累計最高消費金額獎（前502名）
• 第1名：獨得由國泰航空送出的香港來回曼谷商務客艙機票2張
• 第2名：免費入住香港荃灣帝盛酒店「旅遊探索家」兒童主題客房一晚連自助早餐
• 第3至502名：每人可獲迪士尼樂園入場門票2張
B. 累計最多消費次數獎（前51名）
• 第1名：獨得SAMSUNG Galaxy S26 Ultra 512GB 智能手機1部
• 第2至51名：每人可獲海洋公園入場門票2張
各大品牌傾力支持，務求讓市民及遊客「越買越賞」，把握香港購物的無限可能！
AR Lens加持 科技＋零售 把優惠與抽獎一路隨行
為提升消費體驗，本次活動特別邀請AR Lens成為全力支持平台。市民大眾及訪港旅客只需下載並打開「AR Lens」手機應用程式，即可隨時緊貼最新優惠資訊，並可直接連接抽獎頁面參與「開心買住賞」，為旅程增添更多互動樂趣。
公告與領獎提醒
大會提醒所有參加者：登記抽獎後必須妥善保留所有購物收據正本及電子消費收據，以便得獎時核實及領獎之用。「累計獎賞」最終得獎名單將於2026年9月10日於香港零售管理協會網頁、星島日報及 The Standard 正式公佈。
這個暑假，約定大家一齊高高高興興「買住賞」！讓大家一齊享受全城開心購物的體 驗和樂趣！
活動官方登記網站： shoptowin.hkrma.org
香港開心購物節網址: https://www.hkrma.org/zh-hant/shopfest2026
推廣生意的競賽牌照號碼 Trade Promotion Competition Licence No.: 61633-5