28年科研 - 香港品牌INNOTIER：全港首發 「抗HPV病毒99.99%」貼身呵護系列產品撼動登場

香港領先科技時尚生活品牌 INNOTIER 迎來成立六週年重要里程碑，正式揭幕全新多元化體驗平台「INNOTIER Clubhouse」，並同步推出兩款歷時三年重點研發的突破性核心產品 —— 銀織抗菌滅毒有機棉毛巾及銀織抗菌滅毒內褲(升級版)，結合品牌獨家99.9% 純銀專利織入技術，經實驗室權威認證，經200次洗滌後，仍然有效抗 99.99% HPV 病毒 及抗痤瘡，而 10A 級最高抗菌測試 (抗白色念珠菌、大腸肝菌、金黃色葡萄球菌)，即使經過 300 次水洗功效依然不減，提供 360° 全方位長效保護，顛覆傳統貼身防護體驗。

NNOTIER 全新貼身呵護產品

直擊香港貼身衛生隱憂：毛巾與內褲細菌問題不容忽視？ 香港潮濕悶熱的氣候及有限居住空間，容易令家居布品成為細菌、塵蟎及病毒滋生的溫床。一般毛巾使用三次後，表面細菌含量便可能超過馬桶座，而不少家庭清洗頻率亦低於建議標準。有資料顯示，HPV及其他病毒可在布料表面存活，家庭共用毛巾亦會增加交叉感染風險，對皮膚敏感及濕疹困擾的兒童及長者影響較大；外出使用方面，酒店毛巾屬於房間內細菌含量較高的物品之一，旅客亦一般難以掌握洗滌過程所用的化學成分；而市面旅行毛巾需在功能上作出取捨，令貼身衛生與使用體驗難以兼顧。更有部分抗菌產品隨洗滌遞減或僅具塗層保護、即棄產品帶來額外物料消耗等問題，亦一直困擾都市人。另一方面，內褲作為最貼身的衣物，長時間接觸肌膚，加上悶熱潮濕環境及日常活動所帶來的汗水與分泌物，亦容易造成細菌積聚、異味及不適，對皮膚敏感、濕疹或注重私密衛生的人士尤其困擾。有見及此，INNOTIER 耗時三年重點研發兩款創新貼身產品，針對香港都市人的日常衛生痛點，重新定義毛巾與內褲的防護標準。

銀織抗菌滅毒有機棉毛巾：領先銀織科研 恆久抑滅HPV病毒

銀織抗菌滅毒有機棉毛巾

歷時三年重點研發的銀織抗菌滅毒有機棉毛巾，為貼身衛生帶來全新級別的特級防護，並以革命性技術有效殺滅99.99% HPV 病毒。產品採用 INNOTIER 專利銀織技術，將 99.9% 純銀線直接織入有機棉布料之中，而非依賴傳統的表面塗層處理，因此功能不會因反覆洗滌而遞減，確保長久穩定效能。 經實驗室認證，銀織抗菌滅毒有機棉毛巾可抑制及殺滅人類乳頭瘤病毒 (HPV-16) 高達 99.99%，並有效對抗 H1N1、SARS-CoV-2 及人類冠狀病毒 229E，達國家最高 10A 抗菌標準，即使歷經 300 次洗滌，其防護功效依然維持如一。產品測試亦顯示，嬰幼兒及孕婦均可安心使用，同時具備防塵蟎、抗異味、極速快乾、吸水力強、彈性強韌及輕盈設計，兼顧衛生效能與日常舒適度。

銀織抗菌滅毒有機棉毛巾提供四款尺寸，包括專為旅行而設浴巾、家用的浴巾、方便運動人士攜帶的毛巾，以及大人小童均適用的面巾，並備有白色及淺藍色兩款顏色選擇，輕鬆融入不同生活場景及個人喜好，並設有單件及多件組合優惠，滿足不同使用需求。

銀織抗菌滅毒內褲 (升級版)：貼身呵護 由內而外的自信 品牌同步推出升級版銀織抗菌滅毒女性內褲，升級版由原先僅在私密部位織入銀線，進一步升級至全條內褲均採用銀線織入設計，確保 360° 全方位防護。 私密處及臀部最強防護盾牌：經實驗室嚴格測試，證實具備 99.99% 抗 HPV 病毒功效，並達至 10A 級抗菌標準，可有效消滅引起私密部位不適的金黃葡萄球菌、大腸桿菌及白色念珠菌，為日常貼身防護提供更高級別的安心保障。 極致舒適貼身體驗：防護功效經 300 次洗滌後依然穩定維持，配合無縫剪裁、涼感透氣及防臭特性，針對香港濕熱氣候下貼身衣物容易引致敏感及異味的困擾，兼顧功能與舒適度，讓女性在忙碌都市生活中亦能自在應對各種場景。

升級版銀織抗菌滅毒內褲提供不同尺寸，貼合不同身形女士需要，並備有灰色、黑色及淺粉紅色三種顏色選擇，並提供單件及多件組合優惠。