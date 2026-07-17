新華旅遊屯門新店 開業優惠最後三天！

扎根香港53年的新華旅遊，繼沙田分店近月開業後，上週於屯門再添新分店（屯門屯利街1號華都花園商場地下36號A舖），開業即推震撼優惠回饋街坊，優惠至7月19日，屯門街坊千萬別錯過！出遊必選 激抵旅行團：$99起佛山2天純玩，再送$100新華旅遊禮券；台灣旅行團買一送一，人均團費$1,600起，中國長線/長線旅行團勁減高達$5,000！即日起至7月19日，新華旅遊各門市優惠同慶！另外，親臨屯門分行報名任何旅行團，更可額外獲贈限量開業禮品，送完即止。這個週末就到新華為自己制定一個出遊計劃吧！