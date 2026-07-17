「水墨何為——香港當代水墨藝術」 呈現香港水墨藝術發展脈絡

「水墨何為——香港當代水墨藝術」由即日至7月23日在香港中央圖書館展覽館舉行，展覽由前香港藝術館總館長鄧海超教授擔任策展人，邀請56位具代表性的香港水墨藝術家參展，透過八大主題展區呈現香港水墨藝術自1960年代至今的多元發展脈絡。展覽分八個部分，包括：「大師啟航」、「傳統蛻變」、「嶺南豐姿」、「技藝雙修」、「意在象外」、「人文風景」、「工筆新詮」、「跨境越界」，以藝術家的創作歷程、獨特理念、技法與主題風格作為呈現主軸。盼是次大展，成為藝術愛好者、學術工作者及市民欣賞對話、思考檢視的平臺。

地點：香港中央圖書館展覽館