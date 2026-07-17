Colt發布2025可持續發展報告 展現減碳及ESG目標顯著成果

隨著香港交易所（HKEX）與國際永續準則理事會（ISSB）準則接軌的強制性氣候披露新規定自2026年1月1日起全面適用於大型市值上市公司，今年已成為香港企業落實可持續發展問責制度的關鍵一年。在此之際，全球數碼基礎設施公司 Colt Technology Services 向香港市場分享其第五份年度《可持續發展報告》。該報告詳述了包括 Colt Technology Services（含 Lumen EMEA）和 Colt Data Centre Services 在內的整個Colt集團之最新進展。鑑於本地機構目前已被要求披露範圍1（Scope 1）和範圍2（Scope 2）的溫室氣體排放，使得數碼基礎設施的環境足跡成為董事會層面必須審慎考量的議題。因此，這份報告可為正積極應對新氣候披露要求的香港企業提供具參考價值的實務案例。

Colt Technology Services香港區主管鄭炳權（Thomas）表示：「對香港企業而言，可持續發展已不再只是長遠願景，而是必須立即回應的業務與合規課題。企業在數碼基礎設施上的每項投資與營運決策，都可能帶來可量化的碳排放影響，而監管機構及投資者亦日益重視相關數據披露。自2019年以來，Colt 的二氧化碳當量總排放量已減少了40%。配合我們將碳排放數據透明化並融入網絡規劃與決策的能力，令我們具備充分優勢，能成為香港企業推進可持續發展及實現合規目標的重要合作夥伴。」

該報告由Colt於2026年6月26日全球發布，涵蓋Colt集團於2025年1月1日至12月31日期間在環境、社會及管治（ESG）範疇的進展。 最新報告展示了Colt在實現氣候承諾方面的持續進展—— 以2019年為基準年，目標於2045年前實現範疇一、二及三溫室氣體排放絕對值減少90%。而自2019年基準以來，二氧化碳當量排放總量已減少40%。報告亦突顯Colt循環經濟舉措的日益顯著影響：投入355萬歐元（約3,200萬港元）購置二手設備，超過41,000件網絡設備獲賦予 「第二生命」，並透過成熟的資產回收及「城市礦場」（Urban Mining）合作夥伴網絡，在重用與回收方面取得穩健進展，在去年基礎上持續提升。

Colt Technology Services 行政總裁 Keri Gilder 表示：「近期阿提密斯二號（Artemis II）任務所分享的地球影像，再次提醒我們地球的珍貴，以及保護它的迫切性。氣候行動比以往任何時候都更為關鍵——氣溫、能源需求、排放及海平面均持續上升。我們深明真正的進步有賴清晰的問責機制及以科學為基礎的減碳目標。我們最新的可持續發展報告展示了在ESG策略各方面取得的進展。雖然前路尚遠，但我對Colt至今取得的成果深感自豪。」 報告重點數據包括： 持續推動可再生能源採購：透過購買可再生能源證書（RECs），95%電力來自可再生能源，進一步邁向2030年前為全球所有據點採購100% 可再生能源的承諾。

提升能源效益：透過關鍵舉措（重點淘汰壽命屆滿的網絡基礎設施設備），估計節省約2,300萬千瓦時（23 GWh）用電量。 提升供應鏈可持續發展水平：64% 範疇三排放來自已訂立科學基礎目標或可持續發展承諾的供應商，供應商協同度逐步提升，反映供應鏈參與方面的持續改善。 推進車隊電氣化轉型：Colt車隊中82%為電池電動或混合動力電動車輛，並正穩步邁向2030年前實現75%純電動車隊的目標。 獲國際可持續發展評級機構認可：Colt連續第四年榮獲EcoVadis「鉑金」評級，並在CDP氣候變化披露中獲「A-」評級，供應商參與方面獲「A」評級。

強化淨零策略，整合Lumen EMEA業務：Colt透過整合Lumen EMEA業務及更新脫碳路線圖，進一步強化淨零策略。 深化社會責任承諾，支持Colt員工 (「Colties」)及業務所在社區的可持續發展：在2025年，Colt向慈善機構捐贈365,678歐元（約330萬港元），全球員工參與義工服務達872天，活動包括「科技茶聚」（為英國社區長者提供陪伴及數碼技能培訓）、數碼共融工作坊（支援西班牙移民及難民）、零廢棄及廢物分類工作坊（奧地利，培養日常可持續發展相關習慣），以及多個國家的海灘清潔活動。