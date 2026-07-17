香港網約出行服務平台 DASH Taxi 註冊司機數量突破 1.9 萬名 每月訂單量錄得逾五倍增幅 首度聯乘機場快綫 打造無縫的士轉乘鐵路的機場出行方案

香港網約出行服務平台 DASH Taxi 今日宣布與機場快綫合作優化機場出行接駁體驗 ，標誌業務邁向重要里程碑。由即日起，乘客只需透過 DASH 應用程式，即可在單一訂單中同時預訂 DASH 的士行程，並以特惠價格購買機場快綫車票，享受無縫連接的出行體驗。 是次合作結合雙方優勢，將城市路面交通與機場鐵路網絡完美結合，進一步鞏固香港國際級交通樞紐的地位。 DASH Taxi 自 2025 年在香港推出以來，業務迅速擴張。註冊用戶數量增長超過兩倍，司機網絡更增加逾一倍至超過19,000 名。平台上每月訂單量錄得逾五倍增幅，而街頭截車以DASH 電子支付連咪錶所完成的車資交易額亦呈強勁三位數增長。儘管業務快速拓展，平台仍維持平均約 15 秒的極速配對效率，充分顯示其技術穩定性。

結合一流鐵路網絡 提升多元模式出行連結 香港的鐵路系統享譽全球，當中機場快綫更是連接市中心與香港國際機場最快捷的交通工具。DASH Taxi 與機場快綫的機場出行方案，正正建基於此穩固基礎，為乘客提供可靠、便捷的接駁方案。 透過 DASH 應用程式，用戶可預約的士前往香港站、九龍站或青衣站，並享同行旅客機場快綫車票半價優惠。車票會直接存入 DASH 錢包，乘客只需以二維碼掃描入閘，毋須實體車票或排隊換領，務求令整個轉乘過程無縫銜接。 對於許多港人及訪港旅客而言，往返機場往往涉及交通轉乘，例如先乘搭的士從家中或酒店出發到車站，再轉乘鐵路。正因如此，DASH 的數據亦反映出市場對「一步到位」出行方案的殷切需求，尤其是攜帶大件行李或在繁忙時段出行的乘客。平台發現，68% 的機場相關訂單均傾向選擇豪華或容量較大的的士車型，36% 的行程集中在傍晚 6 時至午夜，顯示出此時段用戶對服務便利性和可靠性的要求尤高。此外，72% 的預約行程為前往機場方向，足見高效銜接機場快綫的「第一公里」服務至關重要。而全新的機場出行方案正好回應以上趨勢，將的士與鐵路服務無縫銜接，相輔相成，讓乘客能更輕鬆便捷地起程。

DASH 聯合創辦人及董事合夥人馬兆鏘（Jason）表示：「全新的機場出行方案體現了 DASH Taxi 正在蛻變成一個更智能、更全面的出行平台，連繫不同交通工具以提升用戶體驗。機場快綫是全球頂尖的機場鐵路系統之一，我們很榮幸能與港鐵公司聯手優化首程及尾程接駁。透過服務整合，我們期望為香港市民及旅客帶來真正點對點無縫機場出行體驗。」 DASH Taxi 與機場快綫的出行方案標誌着網約平台與鐵路網絡的深度融合，反映了城市出行一體化的大勢所趨。DASH Taxi 將由單一網約車服務，邁向結合鐵路等網絡的多模式出行平台，繼續扮演連結不同交通工具的關鍵角色。