CHAT六廠公佈2026年夏季項目 一系列充滿互動與觸感元素的精彩體驗，讓一家大小紓解壓力、 重新發掘日常生活的樂趣，並透過共同創作建立連結

圖片提供：Slow Art Collective / 攝影：Tobias Titz

CHAT六廠（六廠紡織文化藝術館）推出一系列觸感豐富、鼓勵親身參與的趣味項目，迎接活力充沛的夏天。「織時大叫！」展出阿古斯．努爾．阿馬爾PM Toh、陳惠立及Slow Art Collective的有趣作品，展覽由CHAT六廠執行董事及首席策展人高橋瑞木策展，她亦於近日共同策劃了2026年威尼斯雙年展中廣受好評的日本館。CHAT六廠旗艦社群計劃「種學織文」於本年度邀請時裝設計師楊展、印度舞藝術家Neesha Jhaveri及編舞家黃瑞麟，透過一系列親手參與的共創活動，攜手探索人類遷徙與植物傳播之間的共鳴。「織時大叫！」與「種學織文2026：開放工作室」將於2026年7月18日起於南豐紗廠向公眾開放。

織時大叫！｜2026年7月18日至10月25日 群展「織時大叫！」展出阿古斯．努爾．阿馬爾 PM Toh（亞齊）、陳惠立（香港）及Slow Art Collective（墨爾本）的作品。藝術家們以趣味手法探索日常壓力的來源，並邀請觀眾透過觸摸、編織、角色扮演與開懷歡笑放鬆心情。 走進南豐紗廠的紗廠坊時，觀眾將踏入阿古斯．努爾．阿馬爾 PM Toh打造的創意遊樂場——《感官漫遊》。阿古斯與香港不同社群合作，用家居物品與二手布料打造出這個互動空間。無論男女老幼，都可以用氣泵拯救小狗雕像、為動物友伴拍下趣怪照片，或對着電風扇大叫，重溫兒時樂趣。觀眾甚至可以化身新聞主播，透過藝術裝置報導天馬行空的獨家新聞。此遊樂場將於7月18日至8月9日展出。

阿古斯是來自印尼亞齊的著名故事表演家及藝術家，他致力以嶄新形式保存和延續當地的說故事傳統，同時透過藝術賦能社群，尤其擅於以充滿玩味的藝術創作作為療癒傷痛的方式。他的作品曾於2022年在德國舉行的第十五屆卡塞爾文獻展展出，藉裝置及說故事表演，彰顯文化記憶、協作與締造和平的力量。 在南豐紗廠二樓的CHAT六廠，觀眾的參觀之旅將由香港藝術家陳惠立打造、既熟悉又陌生的本地學校走廊揭開序幕。高達三米的巨型校服、可供觀眾走進其中拍照的巨型皮鞋、歡迎塗鴉書寫的課桌——藝術裝置內的一切看似熟悉可辨，卻與日常校園所見有着意想不到的差異。

陳惠立以其別樹一格的泳池系列作品著稱，在香港當代藝術界極具辨識度。在這些描繪泳池的標誌性作品之前，陳惠立的創作聚焦於學校及校園生活的相關主題。在今次展覽中，這些熟悉的題材將被重新塑造成大型沉浸式藝術裝置。 Slow Art Collective在展廳內呈獻兩個截然不同的互動空間。在較昏暗的一邊，螢光色彩在黑暗中綻放，塑造出的士高一般的幻彩場域。觀眾可將網球投入橫跨展廳的管道，讓球體穿梭其中並觸發各種發聲裝置。較明亮的一邊設有大量色彩繽紛的回收布條和紗線，觀眾可將它們任意編織、打結或編辮於大型竹製結構及特別設計的牆面上，讓裝置的形態隨着更多參觀者的參與而持續演變。

Slow Art Collective由Chaco Kato及Dylan Martorell帶領，擅長把公共空間轉化為大型互動織機及音樂裝置，邀請公眾參與創作過程。十多年來，他們持續運用回收物料，將以遊戲為本的多感官體驗帶入各個社區。繼於澳洲、尼泊爾、日本、美國等地廣泛展出後，他們現首次將其參與式作品帶到香港。

種學織文2026：開放工作室｜2026年7月18日至10月25日 「種學織文」是CHAT六廠一年一度的旗艦社群計劃。自2019年起，計劃透過親身種植與藝術創作的過程，匯聚藝術家與公眾，共同探尋自然、紡織與藝術之間的聯繫。 今年，「種學織文」以印度文化為靈感。作為香港第四大非華裔族群，印度社群早已緊密交織於這座城市的紋理之中。在香港時裝設計師楊展、印度舞藝術家Neesha Jhaveri及香港編舞家黃瑞麟的帶領下，經公開招募組成、來自不同世代及文化背景的「種子隊」成員積極參與種植和製作過程，一同探索受印度文化啟發的可持續時裝與當代舞蹈。

在CHAT六廠的開放工作室內，觀眾將有機會體驗印度雕版印花這項古老的傳統紡織工藝，使用由楊展設計的木刻雕版，以及由「種子隊」在南豐紗廠天台種植的植物所提煉成的天然染料，在布料上合力蓋上印花。觀眾亦可運用現場多款原子印章，在紙上創作獨一無二的紋飾，作為手信帶回家。 觀眾在開放工作室內不僅動用雙手，更可以用上雙腳，全身投入嶄新的藝術體驗。黃瑞麟融合Neesha Jhaveri的專家意見，編創出一套簡單易學的當代舞蹈動作，靈感源自印度傳統及紡織生產與自然之間的密切關係。楊展用回收衣物拼合成立體裝置，將這些動作具體呈現；觀眾可穿進這些經過塑形的服裝，擺出不同舞姿。嘗試舞步時，觀眾亦可在工作室的另一邊穿上特製鞋套，沾上種子隊準備好的墨水，在鋪開的長布上留下舞動的足印。展覽結束後，各項共創活動產生的布料將用於製作表演用的時尚服裝，透過舞蹈進一步推廣文化多元、環保意識與富同理心的創意實踐。

飛越温暖牌：香港童年布藝｜至2027年2月21日 CHAT六廠的陳廷驊基金會展廳展出「飛越温暖牌：香港童年布藝」，匯集了1930年代至2020年代的本地童年紡織品，包括家傳衣飾、量產玩具、手工娃娃等，邀請觀眾發掘跨世代的共同回憶與喜悅。展廳內的互動區自推出以來一直大受歡迎，觀眾可以親身體驗花繩、抓子等香港舊日的孩童玩意，與新知舊友一同重新探索觸感遊戲的奇妙樂趣。 CHAT六廠執行董事兼首席策展人高橋瑞木表示：「『織時大叫！』希望透過一系列互動藝術作品，讓觀眾暫時放下日常生活中的壓力與繁瑣。由重新想像的本地校園走廊，到兩個探索聲音與編織可能性的實驗空間，再到以日常家居用品和二手紡織品構築成的奇趣裝置——這個充滿參與性的參觀體驗邀請每位觀眾投入其中，在開放自在的環境中盡情探索。」

CHAT六廠副策展人羅璧如表示：「『種學織文2026：開放工作室』不只是一個展覽，更是促進交流的催化劑，以及一個讓不同社群相遇、共同創作並想像歸屬的生活空間。計劃的核心在於一個簡單的信念：當我們一起創作，便會開始互相理解。」 圖片提供：CHAT六廠（六廠紡織文化藝術館），香港 展覽詳情： 織時大叫！ 日期：2026年7月18日至10月25日

時間：上午11時至晚上7時（逢星期二休館）

地點：香港荃灣白田壩街45號南豐紗廠2樓CHAT六廠 特別展出：《感官漫遊》