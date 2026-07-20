2026 DSE放榜出路｜ 文憑試失手不用怕 耀中幼教推彈性收生安排 多元優勢助考生踏上專業路

各位應屆DSE考生早前都已領取成績單，可能你對成績不滿意，有個別科目發揮失手，未能取得合乎大學收生的最低要求，而與心儀學科失之交臂？事實上現時出路升學途徑眾多，只要規劃得宜，依個人專長選擇合適的出路，長遠的專業發展與生涯前景同樣廣闊。 亞洲首間及唯一專注於幼兒教育及兒童發展領域的高等教育院校——耀中幼教學院（耀中幼教）提供多元升學選擇，涵蓋本科、副學士、高級文憑、文憑及研究生課程，最近特別為畢業生推出彈性收生安排，就算於DSE一時失手，亦可獲得學院取錄，配合耀中幼教獨有的幼兒教育理念、雄厚的師資網絡、豐富的實習機會以及銜接新加坡職場等多項優勢，助考生開啟成為專業幼兒教育專才的理想康莊大道。

優秀幼師競爭力強出路廣 AI難取代 雖然不少專家擔憂，隨著 AI 人工智能和智能機械人高速發展，許多行業將面臨被取代的危機，然而，對於重視子女未來的家長而言，給子女投放最優質的教育資源依然是首要任務。因此具備雙語能力與國際視野的幼教老師，不僅展現出強大的職場競爭力，其帶有溫度與同理心的互動性教學，更是遠非AI人工智能可比。現時，幼師學位課程畢業生的平均起薪點約$25,060，可見幼教專業的市場需求與薪酬待遇理想，前景良好可觀，發展潛力廣闊。

彈性「2+2」及「1+2+2」方案 最快4年取得學位 耀中幼教向來為其學生提供種類繁多的獎學金及助學金計劃，今年DSE考生只需考獲10分或以上的成績，報讀耀中幼教高級文憑 / 副學士即可申請及獲取入學獎學金；如取得7分或以上並報讀文憑課程，亦有機會獲獎學金。此外，DSE 英文科達第3級或以上的同學，亦可申請英語獎學金。 另外，就算個別科目成績未達標，未能取得「33222」的學士學位最低入學要求，但整體面試成績傑出，依然有機會獲得彈性取錄。考生可透過上網申請報名，耀中幼教收到申請後，將會安排進行網上入學面試，學院將會綜合評估學術與面試表現給予彈性錄取。成功獲取錄的學員，於2年高級文憑（DSE22222可申請）或2年副學士課程（DSE22222可申請）畢業後，可銜接學士課程三年級，最快4年可取得學位。

完成中六（即DSE未達「22222」）並有意投身幼教業界的同學，則可考慮「1+2+2」方案，即報讀1年全日制文憑課程，再銜接2年高級文憑/副學士課程，畢業後再用2年便可完成學位課程。 榮譽學士及高級文憑畢業生 可獲4大專業資格 凡完成耀中幼教的「幼兒教育高級文憑2年全日制」、「幼兒教育榮譽學士4年全日制 （一年級入學）及 2年全日制 （三年級入學）」課程的畢業生，均可獲得香港教育局及社會福利署認可的四大幼教行業必備的專業資格： 1. 註冊幼稚園教師

2. 註冊幼兒工作員

3. 註冊幼兒中心主管

4. 認可特殊幼兒工作員

耀中幼教課程獲新加坡政府認可 同學未畢業先獲星洲名校錄取 此外，耀中幼教的「幼兒教育高級文憑2年全日制」及「幼兒教育榮譽學士4年全日制 （一年級入學）及 2年全日制 （三年級入學）」課程已獲得新加坡幼兒培育署（ECDA）認可，相關課程畢業生可直接申請並取得新加坡幼教教師執照（L2(EL)級別），畢業後可到新加坡擔任教師。 今年起耀中幼教特別為學院畢業生提供獨一無二的海外就業優勢，早前與新加坡學前教育三大龍頭機構，包括兩間主要業者幼兒園(Anchor Operator, AOP)及一間夥伴業者幼兒園(Partner Operator, POP)簽署合作備忘錄。學院會安排畢業生與合作機構進行面試，成功錄用者將獲全程協助，以順利辦理入職程序，正式展開海外幼教職涯。

雖然合作備忘錄於今年 4 月才正式簽署，但已有校內同學成功把握先機。一名現時就讀幼兒教育榮譽學士課程、即將升讀四年級的同學，早前在仍未畢業的情況下，便成功獲得新加坡知名學前教育機構 Star Learners 提前錄取。這項聘書讓他得以在明年畢業後，直接申請當地幼師執照，畢業即無縫銜接海外職場，正式實現前往新加坡擔任專業幼稚園老師的夢想。 26/27全新學士課程 結合心理學與兒童發展 開拓多元專業出路 面對兒童心理健康及早期發展日益受重視，耀中幼教學院適時推出「兒童發展與心理學（榮譽）社會科學學士課程」。這是本地首個將應用兒童發展與心理學深度結合的榮譽學士課程，憑藉學院90年深厚幼教專業底蘊、前線實務經驗及持續研究成果，課程更具專業深度與實務權威，畢業生將具備專業知識，勝任學校輔導、教育心理、社福介入、政策制定及兒童相關產業等工作，為香港培育更多具人文關懷的兒童專業人才。

少數族裔（非華語）學生同受惠 可申請高達5萬元獎學金 耀中幼教學院一向致力推動多元共融，除照顧本地華人學生外，亦為少數族裔（非華語）學生設立非華語學生獎學金，並現正接受申請。 凡持有香港永久性居民身份證的少數族裔學生均符合資格，成功申請者可獲總額高達港幣 5 萬元的獎學金。由於名額有限，將以先到先得方式處理。獲批同學隨後須親臨校園辦理相關手續。有意投身幼教專業的少數族裔同學，可把握機會報名。 網上報名後，即可安排即日網上面試；若文件齊全，最快可於即日獲取取錄結果。名額有限，請立即報名，先到先得！

立即報名：https://bit.ly/45dUFfs

更多彈性收生安排及各項課程詳情，可瀏覽耀中幼教學院官方網站（www.ycce.edu.hk），或透過 WhatsApp (852) 9312 0733 查詢。

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