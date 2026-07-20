全港規模最大的匹克球會所 — The Pickle House進駐黃竹坑 逾22,000平方呎奢華會所空間, 擁有五個標準尺寸室內匹克球球場；為香港訂立匹克球會所新標準

近年，匹克球 (Pickleball) 席捲全城，迅速成為香港備受關注的新興運動。隨着熱潮持續升溫，香港迎來全新匹克球地標 — 座落港島南區黃竹坑的「The Pickle House」。會所有兩層，佔地約22,000平方呎，設有五個國際標準尺寸的球場，是目前全港場館面積最大、標準室內球場數量最多的會員制匹克球會所。自今年二月開幕以來，The Pickle House迅速成為南區以至全港匹克球愛好者與高端生活社群的聚腳點。除了規模與設施，品牌更秉持由香港人打造的初心，致力推動全民運動、培育本地運動人才，並以2032年奥運的潛在發展機遇為長遠願景，重新塑造香港運動、社交與生活方式的想像。

匠心設計 演繹頂級品牌美學 The Pickle House的品牌商標由簡約的「P」與匹克球拍的拍邊線條構成。空間以酒紅色配搭胡桃木紋為主調，營造沉穩而具質感的品牌語言。場館多處以格紋設計呼應球網元素，桌椅及牆身的流線輪廓則取材自匹克球的動態軌跡；從材質、色彩至細節，均展現品牌巧思，締造品味與奢華舒適感的會所氛團。

「香港人撐香港人」 攜手本地品牌 The Pickle House秉持「香港人撐香港人」的信念，於「The Lounge」精選多個本地品牌進駐，包括Nodi、Taboocha、Milla Fizz等，場內亦展示由本地藝術家「The Big Words」創作的掛畫及協作設計的T恤。透過匯聚香港品牌與創意力量，The Pickle House讓會員在運動之餘，都能感受本地產業的溫度與活力，將支持本地的理念融入會所日常，真正體現「香港人撐香港人」的品牌初心。 「Work From Court」概念 打造全方位會所體驗 有別於一般匹克球場館，The Pickle House每座球場均設有L形梳化打造的「Work From Court」專屬休憩區，讓會員可攜同手提電腦，在觀賽或候場期間處理工作，將運動、商務與社交自然融合。場館同時設有寬敞的更衣及淋浴設施，並貼心提供髮圈、棉花棒及風筒等用品；自主研發的即時計分系統及精彩重播功能，亦進一步提升比賽體驗及社交分享樂趣。進入大門後他們設有「The Lounge」，會員可在運動後，品嚐咖啡、手工啤、輕食之餘，享受會所舒適的環境。場館由早上八時至凌晨十二時，全方位配合都市人的生活節奏。

高端會所定位 打造企業社交新場景 The Pickle House以「高級會所」概念切入市場，主打Clubhouse Membership會員體驗，將運動、休憩、社交及工作空間融為一體。場館深受企業客戶敏迎，不少公司選擇包場舉辦Team Building及聚會活動，在輕鬆而具質感的氛圍中促進團隊交流。 品牌亦將舉辦會員專屬錦標賽，進一步推動本地匹克球競技及社群發展。 植根香港 推動全民運動 放眼2032年奧運願景 The Pickle House的品牌理念建基於三大核心：第一，推動「全民運動」，讓3歲至80歲人 士均能參與這項老少咸宜的運動；第二，乘持「取諸社會、用諸社會」的精神，積極與本地社福及慈普機構合作，透過義賽及公益活動，讓更多不同背景的市民接匹克球，擴闊運動的社區參與；第三，亦是品牌最深遠的願景 — 培育本地運動人才，逐步建立由青少年至成人的訓練體系與聯賽生態，並積極探討與教育界合作的可能性，推動匹克球走進校園。長遠而言，品牌冀把握2032年奧運的潛在發展機遇，為香港運動員開拓更廣關的國際舞台。