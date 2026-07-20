香港中樂團快閃演出「國際笙簧節」 笙音流動YOHO MALL 推動中樂普及

香港中樂團第50樂季以「奕」為題，展現開拓布局、跨界連結與創新求變的藝術視野。繼廣州天環與「馬灣1868」後，香港中樂團早前與新地商場再度攜手將「國際笙簧節」巡演帶到元朗 YOHO MALL。樂團以三場零距離快閃演出推動中樂普及，將笙簧樂韻注入繁華商圈，讓市民和旅客在日常購物消閒之間，感受中樂藝術的無限可能。

現場快閃演出打破傳統舞台與觀眾之間的距離，靈活多變且極具感染力，將笙簧樂器豐富多變的音色層次生動呈現。三場演出於週末午後在 YOHO MALL I 主廣場輪番上演，樂團演繹了《步步高》、《金蛇狂舞》、《男兒當自強》、《花好月圓》及改編自爵士經典的《Sing Sing Sing》五首風格多元的樂曲，為繁華商圈增添一抹獨特的文化氣息，吸引不同年齡層的觀衆駐足欣賞，現場互動熱烈。

新鴻基地產代理租務部副總經理（推廣）陳潔儀女士回顧這次合作時指出，從廣州天環到「馬灣1868」再到 YOHO MALL，三站巡演展現了「文旅商融合」的完整脈絡。展望未來，香港中樂團將持續拓展中樂的不同呈現方式，讓藝術走進更多社區，深化大灣區文化聯繫，共譜香港文化旅遊故事。