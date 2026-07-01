馬來西亞醫療匯聚頂尖醫院 亮相香港 連結具影響力醫療專業群體

馬來西亞醫療旅遊理事會首席執行官Dato’ Suriaghandi Suppiah 、馬來西亞旅遊促進局(香港分局)局長Mr. Yoganthiran Manikam 及馬來西亞醫療旅遊理事會市場營銷與傳播副總裁Mr. Lokman Izam Abd Aziz 與四間來自馬來西亞的醫療機構合照。四間馬來西亞醫療機構分別是：太子閣醫療中心、KPJ沙巴專科醫院、阿兒法國際輔助生殖集團及白沙羅專科醫院

隨著醫療旅遊人士日益重視醫療質素及患者體驗，馬來西亞醫療持續透過馬來西亞健康周香港站2026，向香港市場推廣其 “醫療專業，融合人文關懷” 的核心理念。由馬來西亞醫療旅遊理事會（Malaysia Healthcare Travel Council, MHTC）主辦，並作為”2026馬來西亞醫療旅遊年” （Malaysia Year of Medical Tourism 2026, MYMT 2026）推廣活動的一部分，本次活動匯聚多家馬來西亞領先醫療機構，與亞洲其中一個極具國際視野及高度成熟的醫療市場展開交流。香港擁有高消費力人口、國際化視野，且極為重視服務品質。這裡的消費者渴望獲得值得信賴的醫療專業、便捷的服務及個人化醫療護理，這讓香港成為馬來西亞醫療機構拓展海外市場的重要平台。憑藉香港居民豐富的國際旅遊經驗及完善的區域連繫，香港亦成為馬來西亞醫療服務機構展示專業能力的重要平台，能讓正尋求境外醫療選項的消費者深入了解馬來西亞在醫療專業、服務品質及患者照護方面的卓越優勢。

馬來西亞醫療在中國醫療旅遊人士當中的吸引力與日俱增，這更進一步彰顯了馬來西亞與香港等具影響力的市場保持緊密互動的重要性。2025年，來自中國市場的醫療旅遊收入首次突破2億令吉，反映中國醫療旅遊人士對馬來西亞醫療服務日益增長的信心，以及對海外優質醫療服務需求的持續上升。2023年至2025年間，該市場錄得平均每年31%的收入增長及20%的醫療旅遊人次增長。隨著市場動能延續至2026年，首季度醫療旅遊收入及醫療旅遊人士人次分別錄得23%及16%的增長。這些積極趨勢突顯了與重視醫療信賴度及具備區域決策影響力的菁英客群建立深度連繫，對推動馬來西亞醫療在區域市場的發展至關重要。

馬來西亞醫療旅遊理事會首席執行官Dato’ Suriaghandi Suppiah 致辭

針對是次活動，馬來西亞醫療旅遊理事會（MHTC）首席執行官Suriaghandi Suppiah表示，香港為馬來西亞醫療服務機構提供了獨特機遇，讓業界能夠與一群具備高度醫療認知、重視醫療質素、信譽及卓越服務的群體建立交流。 他表示: “香港是一個醫療消費者高度成熟的市場，當地居民具備國際視野，並對醫療服務的期望日益提升。除了臨床治療成果外，他們亦重視信譽、便利性，以及整體服務體驗。這使香港成為馬來西亞醫療展示其自身優勢的重要市場，而這些優勢亦持續吸引來自世界各地的醫療旅遊人士” 。

他補充表示，馬來西亞健康周香港站是馬來西亞醫療在“2026 馬來西亞醫療旅遊年” （MYMT 2026）框架下推動的一系列重要項目之一，旨在提升國際市場對馬來西亞醫療服務的認知，同時為參與的醫療機構創造與具影響力群體及醫療決策者交流的重要機會。 他續說： “隨著全球醫療旅遊市場競爭日益激烈，提升市場曝光度及建立長遠關係比以往任何時候都更加重要。透過『馬來西亞健康周香港站』等活動，我們不僅能全方位展示馬來西亞多元且完善的醫療生態體系，更為各大醫院創造寶貴機會，讓他們得以精準對接正積極尋求可靠境外醫療方案的菁英客群，進一步深化區域合作。

馬來西亞健康周香港站的一大亮點，是匯聚多家具領先地位的馬來西亞醫療機構。當中涵蓋廣泛專科領域，包括心臟科、腫瘤科、生育醫療、眼科、腸胃科及預防性健康篩查等。透過一系列精心策劃的交流活動、商務洽談及市場推廣活動，參與醫療機構將有機會與消費者、醫療旅遊服務協調機構、保險公司、企業網絡及轉介合作夥伴進行直接交流。讓各家醫療機構在一個高度重視信譽及口碑推薦的市場中，提升品牌曝光度並建立更深層次的合作連繫，進一步引領消費者的醫療選擇決策。

參與是次活動的醫療機構包括馬來西亞 IHH 醫療保健集團旗下两家醫院、太子閣醫療中心及吉隆坡鷹閣醫院、白沙羅專科醫院、沙巴KPJ專科醫院，以及阿爾法國際輔助生殖集團。 是次活動亦體現馬來西亞醫療持續提升市場認知度的努力，致力接觸重視卓越技術、人文關懷、便捷服務與『患者至上』照護體驗的跨境醫療旅遊客群。作為“2026 馬來西亞醫療旅遊年”（MYMT 2026）的旗艦推廣活動，“醫療專業，融合人文關懷” 彰顯馬來西亞不僅具備提供高質素醫療服務的能力，同時致力確保患者及家屬在整個醫療旅程中獲得順暢、安心及全方位的支援體驗。