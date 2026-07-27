克隆氏症成社會隱形重擔 望引進更多新型治療選擇

在香港這個繁忙都市中，有一群默默承受著巨大壓力的群體——克隆氏症（Crohn's Disease）患者。克隆氏症是一種慢性炎症性腸病，不僅帶來生理上的折磨，更侵蝕著患者的事業、家庭與社會貢獻。尤其令人憂慮的是，克隆氏症主要攻擊正值壯年的社會中堅力量，不僅令個人生活陷入困境，家庭以至整個社會也會承受沉重代價。要解決這個社會隱形重擔，其中一個方法是引進新型治療方案。 香港結長友會主席袁文超深知克隆氏症患者的苦楚。他坦言，許多患者因頻繁的腹瀉、劇烈腹痛、腸道收窄甚至腸塞，難以維持正常工作。這種疾病的診斷困難及病發後的痛苦，讓患者在職場上備受挑戰，甚至可能因僱主的不理解而失去工作機會。 「克隆氏症患者不少是壯年人，他們正值事業黃金期，是家庭的經濟支柱。若病情能有效控制，他們完全有能力繼續貢獻社會。」袁文超說。

香港結長友會主席袁文超

多種生物製劑現抗藥性致「無藥可用」 現時，醫管局藥物名冊備有不同藥物治療中度至嚴重克隆氏症。例如屬於傳統生物製劑的抗腫瘤壞死因子（Anti-TNF）抑制劑等。若患者對這些藥物出現抗藥性，重覆使用多種傳統生物製劑均無效，就變相陷入「無藥可用」的絕境。 腸胃肝臟科專科吳昊醫生從臨床經驗中觀察到，克隆氏症因病徵與其他腸胃疾病相似，容易延誤診斷，這對患者造成不可逆轉的傷害，他分享了兩個案例。第一個病例是中年男病人，不知道自己有克隆氏症，因有胃潰瘍，兜兜轉轉前後共照了八次胃鏡，都確診不到這個個案其實是克隆氏症。 「在確診前，都當他是普通的胃潰瘍，最終出現腸收窄情況，都快出現腸塞情況，才確診到他是克隆氏症，開始處方一些藥物給他。雖然可以令他的胃潰瘍埋口，但他的腸道已永久變異，營養吸收能力變差，還經常肚痛。」 吳昊醫生解釋，克隆氏症的發炎特性是「全厚度發炎」，即腸壁由內到外層層受損，可能導致腸穿孔或腸狹窄等永久性變形。由於診斷延誤，許多患者在確診時已出現不可逆轉的併發症，即使開始治療，也可能留下終身的後遺症。

腸胃肝臟科專科吳昊醫生