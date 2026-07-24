夏日煥爐好時機 TGC煮食爐勁減$500

想打造富自家風格的理想廚房，TGC密封爐頭嵌入式平面爐TRTB62ST-G提供多款色彩選擇，包括柔和的粉紅、粉藍粉、白色以及百搭經典的黑色，讓用戶能按個人喜好及家居風格，自由配搭理想廚房空間。平面爐具備TGC煤氣煮食爐的高效性能，火力高達5千瓦，更有操作簡單的預校熄火時間功能，由即日至9月15日，購買TGC 密封爐頭嵌入式平面爐TRTB62ST-G即可享$500現金折扣，只需$5,880便可入手煮食爐。此外，TGC x Sanrio聯乘推出的Little Twin Stars嵌入式平面爐，限時優惠期間只需$6,280(零售價: $6,880)；現凡購買任何TGC或SIMPA爐具產品，更可以低至6折優惠$2,868(零售價: $4,780)加配抽油煙機，並可免$500的安裝費用。

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