位元堂祛濕清 7月25日(六) 破天荒全年至抵出位價

圖片只供參考。產品效果因個人體質不同而有差異。優惠只限2026年7月25日。▼每發票計，出位價產品不能與其他優惠同時使用。數量有限，送/售完即止。每位顧客最多可購買24件出位價產品，售完即止。最終價格以零售商決定為準。如任何爭議，位元堂(零售)有限公司及萬寧保留最終決定權。^每發票計，不包括出位價及換購價產品。須購買指定產品方可享折扣優惠，數量有限，送/售完即止。最終價格以零售商決定為準。如任何爭議，位元堂(零售)有限公司及萬寧保留最終決定權。