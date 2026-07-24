位元堂祛濕清 7月25日(六) 破天荒全年至抵出位價

夏天雨季濕氣勁，加上經常留在冷氣地方、夜瞓少運動、喜歡生冷重味飲食，讓身體容易累積濕氣，出現濕重問題。想「既速效又全面的袪濕計劃」，就要把握破天荒全年至抵出位價入手位元堂「祛濕清」！位元堂香港門市及萬寧2026年7月25日(六) 1日出位價，位元堂「祛濕清」60粒裝，2盒平均$199/盒(原價$450/盒)！於指定推廣員店更有激筍震撼豐富隱藏優惠:買6盒送Momax冰敷風扇1部及祛濕清10粒裝2樽(價值$329)；買10盒送Momax迷你抽濕機1部及祛濕清10粒裝4樽(價值$689)
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位元堂「祛濕清」
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