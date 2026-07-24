The Pulse 與 Soho House Hong Kong 聯手打造 最強海濱俱樂部「Soho Beach Club at The Pulse」限時登陸淺水灣！

這個八月，Soho House Hong Kong 與 The Pulse 再度強強聯手，將去年大獲好評的夏日企劃強勢回歸，並帶來規模更盛大、內容更精彩的全新升級體驗！在整個八月份逢星期五至星期日，淺水灣 The Pulse 將破天荒改造成期間限定的「Soho Beach Club at The Pulse」。今年活動將 Soho House 標誌性的國際派對文化與The Pulse悠閒的海岸生活美學推向極致，從白天的身心療癒、夏日親子活力工作坊，一路狂歡到 Golden Hour 日落音樂派對，再延續至星空下的微醺之夜。不論是型男潮女、派對愛好者，還是追求生活質感的品味人士，都能在這裡沉浸於仿如置身海外頂級海島的極致夏日度假體驗。
賓客入場即可穿過充滿夢幻氛圍的沉浸式Mist Tunnel，在漫天泡泡與幻彩燈光中接過特色雞尾酒，隨後可步入標誌性的夢幻粉紅Impulse Pool與Dipping Lounge，在愜意的潺潺水簾享受Poolside Chill，同時現場配置有美國頂級家電品牌Shark Ninja提供的 「Shark FlexBreeze HydroGo無線涼感噴霧扇」，其帶著細緻水霧的清涼為炎炎夏日消暑降溫。 最後來到充滿波希米亞風情的 Boho Zone，隨着音樂節奏自由搖擺，坐擁全港最迷人的淺水灣黃金日落海景，每一個角落都是今夏引爆IG 的絕美打卡聖地。
盛夏日間 Chill Out 體驗：海景 Pilates、極限 Ice Bath 與充氣兒童樂園
週六日的白天，由蔚藍海景與身心療癒拉開序幕。在充滿律動的音樂下，賓客可一邊飽覽無邊海景，一邊參與瑜伽、Pilates或 Zumba課程，在海風吹拂中釋放都市壓力。每逢星期日上午，活動更邀得人氣品牌 Shroommate 帶來風靡全球的專業冰浴體驗（Ice Bath），以極致冰爽的感官衝擊喚醒身心，徹底激活盛夏細胞活力。 週末中午12時至下午5時，The Pulse則化身為充滿歡樂與創意的海岸嘉年華。現場設有活力澎湃的非洲鼓工作坊、派對必備的面部彩繪及由HKwalls帶來的即場人物速畫；更有由Petit Bazaar贊助的充氣遊樂設施，讓孩子們盡情放電。此外，追求品味的賓客還可參與時尚眼鏡品牌 Ray-Ban、Excuse My French的手作DIY工作坊。大人則可在悠揚的Live DJ音樂下品嚐Poolside雞尾酒，在海邊共度難得的精緻Me-Time時光。
下午5時起，Beach Club正式切換至派對模式！聯同Sunken、Social Club Series、Caliente、House Blend、Plastic、Selva、Rewind、Cantomania及Alter Shanghai等人氣派對品牌，整個八月輪流帶來House、Electronic、Reggaeton、Latin、Afro等多元音樂風格，以及充滿活力的LGBTQI+主題派對，為每個週末呈獻截然不同的音樂主題體驗。
【兩大重磅聯乘率先公布】
驚喜限定酒吧：開幕首週特別邀請榮獲「Asia's 50 Best Bars 2025」第20位及「The World's 50 Best Bars 2025」第74位的台灣得獎酒吧Vender擔任客席調酒師，將屢獲殊榮的雞尾酒微醺工藝帶到香港灘畔海邊俱樂部。
壓軸美饌高潮：作為Beach Club壓軸節目，活動尾聲更聯乘米芝蓮現代北歐餐廳Embla，推出限定 Crayfish Night（北歐小龍蝦之夜），將最正宗的北歐盛夏海鮮傳統帶到香港海岸，用舌尖 為這個夏天畫上完美句號。
除了聯乘驚喜，現場的美食陣容同樣強大。Soho Beach Club at The Pulse精心設計一系列最適合海邊悠閒分享的夏日美饌，從新鮮沙律、海鮮小食、BBQ串燒，到Soho House招牌Dust Fries及Smoked Brisket Buns，每一道菜式都充滿夏日氣息。家庭時段更特設兒童餐單，照顧不同年齡賓客需要。
美酒方面，當然少不了Soho House招牌雞尾酒（以龍舌蘭酒、辣椒、芫荽與青檸調配，辛香 清爽），以及 Aperol Spritz、精選葡萄酒、各式啤酒與 San Pellegrino 氣泡飲品。從日光微醺到夜幕下的海濱熱舞，Soho Beach Club at The Pulse 誠邀大家今夏相聚淺水灣，一起舉杯，盡情狂歡，感受香港前所未有的Beach Club體驗！
活動將於2026年8月逢星期五至星期日舉行，只限The Pulse Impulse以及Soho House會員參加（非會員的公眾人士須於L3接待處填寫個人資料登記成為Impulse會員方可進場)。
星期五：下午5：00至晚上10：00（*只限18歲或以上人士入場*）
星期六：中午12：00至晚上10：00（*下午5:00前歡迎親子入場*）
星期日：上午11：00至晚上9：00（*下午5:00前歡迎親子入場*）
地點：香港淺水灣海灘道28號The Pulse 請經The Pulse東翼入口（近停車場入口）進入，乘搭 升降機前往3樓辦理入場登記。