The Pulse 與 Soho House Hong Kong 聯手打造 最強海濱俱樂部「Soho Beach Club at The Pulse」限時登陸淺水灣！

英皇集團副主席楊政龍聯同英皇娛樂眾星搶先預覽 Soho Beach Club at The Pulse

這個八月，Soho House Hong Kong 與 The Pulse 再度強強聯手，將去年大獲好評的夏日企劃強勢回歸，並帶來規模更盛大、內容更精彩的全新升級體驗！在整個八月份逢星期五至星期日，淺水灣 The Pulse 將破天荒改造成期間限定的「Soho Beach Club at The Pulse」。今年活動將 Soho House 標誌性的國際派對文化與The Pulse悠閒的海岸生活美學推向極致，從白天的身心療癒、夏日親子活力工作坊，一路狂歡到 Golden Hour 日落音樂派對，再延續至星空下的微醺之夜。不論是型男潮女、派對愛好者，還是追求生活質感的品味人士，都能在這裡沉浸於仿如置身海外頂級海島的極致夏日度假體驗。

賓客入場即可穿過充滿夢幻氛圍的沉浸式Mist Tunnel，在漫天泡泡與幻彩燈光中接過特色雞尾酒，隨後可步入標誌性的夢幻粉紅Impulse Pool與Dipping Lounge，在愜意的潺潺水簾享受Poolside Chill，同時現場配置有美國頂級家電品牌Shark Ninja提供的 「Shark FlexBreeze HydroGo無線涼感噴霧扇」，其帶著細緻水霧的清涼為炎炎夏日消暑降溫。 最後來到充滿波希米亞風情的 Boho Zone，隨着音樂節奏自由搖擺，坐擁全港最迷人的淺水灣黃金日落海景，每一個角落都是今夏引爆IG 的絕美打卡聖地。

盛夏日間 Chill Out 體驗：海景 Pilates、極限 Ice Bath 與充氣兒童樂園 週六日的白天，由蔚藍海景與身心療癒拉開序幕。在充滿律動的音樂下，賓客可一邊飽覽無邊海景，一邊參與瑜伽、Pilates或 Zumba課程，在海風吹拂中釋放都市壓力。每逢星期日上午，活動更邀得人氣品牌 Shroommate 帶來風靡全球的專業冰浴體驗（Ice Bath），以極致冰爽的感官衝擊喚醒身心，徹底激活盛夏細胞活力。 週末中午12時至下午5時，The Pulse則化身為充滿歡樂與創意的海岸嘉年華。現場設有活力澎湃的非洲鼓工作坊、派對必備的面部彩繪及由HKwalls帶來的即場人物速畫；更有由Petit Bazaar贊助的充氣遊樂設施，讓孩子們盡情放電。此外，追求品味的賓客還可參與時尚眼鏡品牌 Ray-Ban、Excuse My French的手作DIY工作坊。大人則可在悠揚的Live DJ音樂下品嚐Poolside雞尾酒，在海邊共度難得的精緻Me-Time時光。

下午5時起，Beach Club正式切換至派對模式！聯同Sunken、Social Club Series、Caliente、House Blend、Plastic、Selva、Rewind、Cantomania及Alter Shanghai等人氣派對品牌，整個八月輪流帶來House、Electronic、Reggaeton、Latin、Afro等多元音樂風格，以及充滿活力的LGBTQI+主題派對，為每個週末呈獻截然不同的音樂主題體驗。

【兩大重磅聯乘率先公布】 驚喜限定酒吧：開幕首週特別邀請榮獲「Asia's 50 Best Bars 2025」第20位及「The World's 50 Best Bars 2025」第74位的台灣得獎酒吧Vender擔任客席調酒師，將屢獲殊榮的雞尾酒微醺工藝帶到香港灘畔海邊俱樂部。 壓軸美饌高潮：作為Beach Club壓軸節目，活動尾聲更聯乘米芝蓮現代北歐餐廳Embla，推出限定 Crayfish Night（北歐小龍蝦之夜），將最正宗的北歐盛夏海鮮傳統帶到香港海岸，用舌尖 為這個夏天畫上完美句號。 除了聯乘驚喜，現場的美食陣容同樣強大。Soho Beach Club at The Pulse精心設計一系列最適合海邊悠閒分享的夏日美饌，從新鮮沙律、海鮮小食、BBQ串燒，到Soho House招牌Dust Fries及Smoked Brisket Buns，每一道菜式都充滿夏日氣息。家庭時段更特設兒童餐單，照顧不同年齡賓客需要。