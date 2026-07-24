Wipro Consumer Care 全資收購菲律賓知名個人護理企業 S Brands旗下產品 鞏固亞太快消市場領先地位

維布絡集團國際業務發展及東亞市場總裁Nagender Arya先生(左)及S Brands創始人兼總裁 Dick Sy Ong先生(右)雙方就收購協議進行新聞發佈會。

維布絡消費者護理國際 (Wipro Consumer Care International) 今日宣佈已經簽署最終協議，將全資收購菲律賓知名個人護理企業 S Brands Consumer Care Inc. (S Brands) 100% 的股權。 本次交易是維布絡消費者護理國際在菲律賓展開的第二項策略收購，此前，該公司於 2019 年收購了 Splash Corporation。Splash是菲律賓最具代表性的個人護理公司之一，擁有 SkinWhite、Maxi-Peel 和 Vitress 等知名品牌。是次收購將進一步豐富維布絡的個人護理產品線，並鞏固其在東南亞地區的領導地位。 S Brands 是菲律賓個人護理市場中根基深厚的企業。其旗下擁有眾多深受消費者信賴且在各自細分市場處於領先地位的品牌，包括：全國排名第一的頭髮護理品牌 KERATINplus、備受信賴的衛生護理品牌 AlcoPlus、快速增長的止汗爽身粉領導品牌 DeoPlus、新興護髮品牌 Empress、領先的男士護膚品系列 Grips，以及受歡迎的青少年香水品牌 Fiona Cologne。這些品牌共同建立了強大的消費者忠誠度，並於各自產品類別穩佔市場領先地位。

維布絡消費者護理國際在亞洲、中東和非洲擁有強勁的業務布局，業務遍及 60 多個市場，核心市場包括印度、馬來西亞、菲律賓、越南、中國華南地區及香港。

維布絡集團國際業務發展及東亞市場總裁Nagender Arya先生於活動上剖析如何善用收購公司的各種優勢，以捕捉大灣區強勁增長的商機，以及分享企業未來的發展部署。

維布絡消費者護理國際業務首席營運官兼東亞區域總裁 Nagender Arya 先生表示：「是次收購是我們在邁向亞洲頂尖個人護理企業道路上的重要里程碑。作為我們的第 16 次戰略收購，繼 2019 年收購 Splash Corporation 之後，再次印證了我們長期深耕菲律賓市場的決心，也體現了我們持續投資高增長新興市場的策略。菲律賓是東南亞第四大個人護理市場，擁有年輕且不斷增長的消費群體，在護髮、護膚、香氛和衛生護理領域蘊藏著巨大商機。同時，我們也看到了將 KERATINplus 及 S Brands 其他產品推向更多國際市場的巨大潛能。」

「香港及中國內地快消品市場潛力巨大，是我們重點布局的核心板塊，我們持續在其他市場物色契合消費者需求的優質個人護理品牌。S Brands獨具品牌特色，很高興能將其帶進我們的市場，未來我們將調配更多資源，全力推動品牌實現高速增長。」Nagender Arya先生續說。 S Brands 公司創始人兼總裁 Dick Sy Ong 先生表示：「S Brands 正在不斷發展壯大，我們已準備好走向更廣闊的市場和人群。維布絡具備出色的歷史營運表現及完善的全球化營運版圖，能夠協助我們實現上述發展目標。借助他們成熟的研發與創新能力，我們將能為客戶提供更優質的產品。維布絡規模龐大，但我看到他們的領導團隊依然腳踏實地。他們對所做的事業懷有熱情與關懷，且將回饋社區融入了企業文化之中。這與我們的理念不謀而合。」

S Brands 候任首席執行官 Amit Kumar Dawn 先生分享道：「此次收購不僅鞏固了我們在菲律賓的市場地位，也開闢了新的增長機遇。KERATINplus 是市場領先的護髮品牌，擁有極高的消費者忠誠度、廣泛的銷售網路和優異的品牌價值。 S Brands 的加入將進一步充實集團在菲律賓的整體業務版圖，提供一個更強大的平台，以加速業務增長、打造更具影響力的品牌、提升運營效率，並創造長期價值。」 關於維布絡消費者護理國際業務 (Wipro Consumer Care International) 維布絡消費者護理國際是維布絡消費者護理的國際業務部門。維布絡消費者護理屬全球增長最快的快速消費品企業之一，全球年度營業額超過 12 億美元。其業務遍及 18 個國家和地區，成功打造涵蓋逾 37 個知名品牌的完備產品矩陣，銷售覆蓋 60 多個國家，涵蓋個人護理、家居護理及其他消費品類。旗下一眾品牌於多個關鍵市場佔據領先地位：馬來西亞個人護理品牌第一名、印尼女性衛生護理液品牌第一名、南非 Clicks 零售渠道品牌第一名、中東爽身粉品牌第一名。

核心品牌包括亞太市場領先的Enchanteur、Romano、Bio-essence，中國華南地區領先的洗衣液品牌芭菲，以及印度銷量最高的香皂品牌 Santoor。 憑藉 17 個生產基地、11 個研發中心、強勁的本土品牌、以消費者為導向的創新能力以及嚴謹的收購策略，維布絡消費者護理國際正在持續鞏固其在全球市場的業務布局。欲瞭解更多資訊，請訪問：https://wiprocci.com/singapore/about-us/company-profile/