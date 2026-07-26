嘉里全力支持世界劍擊錦標賽2026中國香港啟動禮 官商體育界攜手同心 應援港隊劍手與教練團隊爭創佳績

由中國香港劍擊總會（FAHKC）與國際劍擊聯會（FIE）合辦、嘉里集團首席贊助的國際體壇盛事「嘉里世界劍擊錦標賽 2026 中國香港」現正於香港亞洲國際博覽館盛大舉行。大會於7月25日下午假香港天際萬豪酒店特別舉行「嘉里全力支持世界劍擊錦標賽2026中國香港啟動禮」。活動邀得特區政府代表、體育界領袖及商界代表親臨出席，展現政府、體育界及商界三方攜手支持香港精英運動員的堅定決心，並為在主場盛事中奮勇應戰的中國香港劍擊隊（港隊）運動員及教練團隊注入強心針。
啟動禮標誌著「官商體」跨界合作的新里程。嘉里集團長期以來深耕企業社會責任，本次透過首席贊助及全面資源投入，為香港首度舉辦這項頂尖國際賽事注入強大動力。活動除了向嘉里集團致以崇高謝意之外，更希望於主場賽事期間，集合全港市民的熱情與力量，為正於場上力爭佳績的港隊運動員及教練團隊遙距應援助威。此外，是次盛事亦體現了特區政府、體育界及商界三方攜手推動體育產業發展的成果，透過完善精英運動員的支援體系，進一步向世界展現香港作為「亞洲盛事之都」的獨特魅力與活力。
中國香港劍擊總會主席楊頴新先生於致辭時，向特區政府、國際劍聯及社會各界致謝，並特別感謝首席贊助機構嘉里集團的傾力支持，攜手成就這項香港體壇的歷史性盛事。他指出，嘉里集團的投入完美展現了「官、商、體」攜手合作所創造的巨大力量，不僅為港隊注入強心針，更期望透過舉辦世錦賽，進一步推動香港體育邁向精英化、產業化及盛事化發展。最後，他呼籲廣大市民踴躍入場，為主場出戰的港隊運動員及教練團隊熱烈打氣，共同見證香港劍擊歷史的新篇章。
啟動禮上，中國香港隊運動員代表何瑋珩先生、吳浩天先生及薛雅齊女士亦同台分享主場備戰心聲。三位劍手均表示團隊目前狀態良好、備戰充足，對即將在大會主場出戰充滿信心，並期待在全場市民的熱烈吶喊助威下，於頂尖國際舞台展現最佳實力，為港爭光。
啟動禮上舉行了隆重的紀念品致送儀式。中國香港劍擊總會會長伍海山先生, MH 及港隊代表佘繕妡女士，特別代表大會及港隊將一件凝聚了 24 位港隊運動員親筆簽名的香港隊戰衣致送予嘉里集團，並由嘉里控股有限公司董事郭孔錀先生代表接收，文化體育及旅遊局體育專員蔡健斌先生, JP 亦同台見證。此項致送儀式代表了全體中國香港隊劍手，對嘉里集團長久以來全力支持與無私貢獻表達最深切的謝意。
關於中國香港劍擊總會
中國香港劍擊總會（Fencing Association of Hong Kong, China）本1949年成立將前身為香港業餘劍擊總會將是管轄香港劍擊事務的體界組織將也是港協暨奧委會的會員。現時將中國香港劍擊總會是國際劍擊聯會（FIE）和亞洲劍擊聯會（FCA）的成員將本香港主辦各公開賽和分齡賽事將並成為2026年世領劍擊錦標賽統籌多策劃機構。