嘉里全力支持世界劍擊錦標賽2026中國香港啟動禮 官商體育界攜手同心 應援港隊劍手與教練團隊爭創佳績

全體嘉賓及運動員合照

由中國香港劍擊總會（FAHKC）與國際劍擊聯會（FIE）合辦、嘉里集團首席贊助的國際體壇盛事「嘉里世界劍擊錦標賽 2026 中國香港」現正於香港亞洲國際博覽館盛大舉行。大會於7月25日下午假香港天際萬豪酒店特別舉行「嘉里全力支持世界劍擊錦標賽2026中國香港啟動禮」。活動邀得特區政府代表、體育界領袖及商界代表親臨出席，展現政府、體育界及商界三方攜手支持香港精英運動員的堅定決心，並為在主場盛事中奮勇應戰的中國香港劍擊隊（港隊）運動員及教練團隊注入強心針。

啟動禮標誌著「官商體」跨界合作的新里程。嘉里集團長期以來深耕企業社會責任，本次透過首席贊助及全面資源投入，為香港首度舉辦這項頂尖國際賽事注入強大動力。活動除了向嘉里集團致以崇高謝意之外，更希望於主場賽事期間，集合全港市民的熱情與力量，為正於場上力爭佳績的港隊運動員及教練團隊遙距應援助威。此外，是次盛事亦體現了特區政府、體育界及商界三方攜手推動體育產業發展的成果，透過完善精英運動員的支援體系，進一步向世界展現香港作為「亞洲盛事之都」的獨特魅力與活力。

中國香港劍擊總會主席楊頴新先生於致辭時，向特區政府、國際劍聯及社會各界致謝，並特別感謝首席贊助機構嘉里集團的傾力支持，攜手成就這項香港體壇的歷史性盛事。他指出，嘉里集團的投入完美展現了「官、商、體」攜手合作所創造的巨大力量，不僅為港隊注入強心針，更期望透過舉辦世錦賽，進一步推動香港體育邁向精英化、產業化及盛事化發展。最後，他呼籲廣大市民踴躍入場，為主場出戰的港隊運動員及教練團隊熱烈打氣，共同見證香港劍擊歷史的新篇章。

中國香港劍擊總會主席楊頴新先生致辭

啟動禮上，中國香港隊運動員代表何瑋珩先生、吳浩天先生及薛雅齊女士亦同台分享主場備戰心聲。三位劍手均表示團隊目前狀態良好、備戰充足，對即將在大會主場出戰充滿信心，並期待在全場市民的熱烈吶喊助威下，於頂尖國際舞台展現最佳實力，為港爭光。

啟動禮上舉行了隆重的紀念品致送儀式。中國香港劍擊總會會長伍海山先生, MH 及港隊代表佘繕妡女士，特別代表大會及港隊將一件凝聚了 24 位港隊運動員親筆簽名的香港隊戰衣致送予嘉里集團，並由嘉里控股有限公司董事郭孔錀先生代表接收，文化體育及旅遊局體育專員蔡健斌先生, JP 亦同台見證。此項致送儀式代表了全體中國香港隊劍手，對嘉里集團長久以來全力支持與無私貢獻表達最深切的謝意。