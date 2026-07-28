虎標首推3D 立體大屏幕企劃 限時舉辦「捉老虎 換雪糕」夏日送爽活動

植根香港的傳統品牌虎標（Tiger Balm）宣佈，將於今年盛夏首度推出大型 3D 裸眼立體大屏幕企劃，並配合限時全城互動活動「捉老虎 換雪糕」，於尖沙咀及旺角核心地帶與市民及訪港旅客互動，為炎炎夏日帶來消暑驚喜。 經典老虎登陸尖旺3D 屏幕震撼全城 由即日至2026年8月23日，虎標將於尖沙咀重慶大廈及旺角友誠商業大廈的外牆大屏幕，投放大規模的3D裸眼動畫。屆時，品牌的經典「金虎」標誌將以栩栩如生的立體視覺效果破屏而出，為九龍區兩個核心鬧市地標增添動感與視覺衝擊，預計將吸引大批市民及旅客駐足打卡。

● 展出日期： 即日至2026年8月23日

● 展出地點： 尖沙咀重慶大廈外牆大屏幕、旺角友誠商業大廈外牆大屏幕 限時聯乘富豪雪糕車 「捉老虎 換雪糕」全民同樂 為深化與大眾的互動，虎標將於 8月16日至8月22日 期間，聯乘香港具代表性的富豪雪糕車，於大屏幕附近舉辦「捉老虎 換雪糕」活動。市民及旅客只需完成以下簡單互動步驟，即可免費獲贈富豪軟雪糕乙支: 參與方式：

1. 「捉老虎」： 於現場拍下 3D 大屏幕上的虎標金虎身影。

2. 分享打卡： 將相片或影片上載至個人社交平台（Facebook / Instagram / Thread/ 小紅書/抖音），並加上指定標籤。

3. 換領雪糕： 向現場的虎標主題富豪雪糕車工作人員出示貼文，即可免費換領富豪軟雪糕乙支（每人限換一次，數量有限，送完即止）。