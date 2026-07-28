第二屆「商場機械人服務大使」課程畢業 SEN青年憑科技闖出智慧職場 跨界協作破除職場刻板印象

科技發展不但為我們帶來更便利的生活，更重塑職場生態為有特殊教育需要（SEN）的青年開闢全新發展空間！由香港賽馬會慈善信託基金捐助、中華基督教青年會-青年會專業書院（YMCA COC）主辦之「賽馬會鼓掌－創新教育歷程：耀眼之星」應用學習調適課程計劃成果盛典——第二屆「商場機械人服務大使」課程頒獎儀式暨同樂日，早前於修頓場館順利舉行，見證36位SEN學員順利畢業，為智慧服務領域注入具備實戰經驗的新生力軍。

階梯式培訓 打造智慧職場支援網 典禮當日盛況空前，各界代表一同回顧學員過去兩年的學習歷程與努力成果。大會除了向畢業生頒發成績表以作肯定外，更特別設置專題討論環節，邀請教育界及商界代表就SEN青年的職前培訓與就業支援分享寶貴經驗。 計劃首創「階梯式」應用學習調適課程，由先導探索開始，深入訓練「機械人操作」、「客戶服務」及「生涯規劃」三大範疇，並安排商場實地考察。YMCA專業書院助理院長楊敏華博士指出，計劃將SEN青年特點與智慧崗位連結，為他們開拓清晰可行的專業發展階梯。

掌握硬實力與溝通軟實力 見證學員發掘自我價值 參加課程的帥絡芝同學與池銘中同學均表示，課程不僅好玩，更讓他們收穫良多。帥同學分享，最有趣的莫過於操作機械人、使用對講機及引導顧客目的地；池同學亦指自己對科技感興趣，親眼見到機械人跟著人走感到十分神奇。除了硬實力，兩人在溝通軟實力上亦大有進步。帥同學坦言過去交流面臨挑戰，但在課程中學會了應對客人的「魔術語」與社交技巧，變得更有自信，寄望未來投身科技或客戶服務領域。

青年專業書院課程導師李永浩對學生的轉變最為感觸，他指學員常因理解抽象概念後的「頓悟」而高興歡呼，給予他極大教學滿足感。他感慨許多SEN學員過去缺乏肯定，此課程正好協助他們發掘自己的優點，建立邁向未來的信心。