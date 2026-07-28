從市場試水到設區域總部 連連數字迪拜落戶折射亞洲中東金融走廊新趨勢

近年香港及內地企業加速拓展中東市場，從新能源、物流到金融科技，各行業均希望把握海灣地區經濟轉型帶來的機遇。然而對金融科技企業而言，海外擴張並非單靠客戶增長或市場需求便能成功，監管框架、持牌能力及跨境營運基建，正逐漸成為決定企業能否在當地長遠發展的關鍵因素。 跨境支付服務商連連數字（LianLian DigiTech）早前取得迪拜金融服務管理局（DFSA）支付服務牌照，並於迪拜國際金融中心（DIFC）設立中東區域總部。表面上看，這是一項企業持牌及區域擴張部署；惟從行業發展角度觀察，則反映金融科技企業的出海策略正由市場探索逐步邁向持牌營運及基建布局。與此同時，迪拜亦正透過監管制度及金融生態建設，吸引亞洲金融科技企業落戶，進一步鞏固其作為連接亞洲、中東及非洲市場的重要樞紐地位。

中東布局進入深水區 過去幾年，不少企業進軍中東市場時，普遍先透過合作夥伴、代理模式或代表辦公室試探市場反應。然而對支付及金融服務企業而言，要真正參與當地金融生態，持牌經營往往是建立長遠競爭力的重要一步。 連連阿聯酋總經理Emily Zhou認為，取得DFSA牌照標誌着公司中東布局進入新階段。

連連阿聯酋總經理Emily Zhou表示獲得DFSA牌照是連連中東發展的重要里程碑。

她表示：「獲得牌照不僅反映我們對區域市場的長期承諾，更讓我們能夠在迪拜建立受監管的區域營運中心，而非僅透過合作夥伴模式開展業務。」 她指出，持牌營運有助公司深化與當地銀行、支付機構及監管部門的合作，建立更貼近市場需求的支付基建，同時提升營運穩定性及加強治理能力，以應對中東市場快速發展帶來的機遇。 當監管不再只是合規要求 在金融科技產業中，監管往往被視為營運成本，但迪拜近年的發展模式卻提供另一種思路。 DFSA創新及技術風險監管總監Herman Schueller表示，健全的監管體系本身就是一種基礎設施，能夠為創新及投資提供穩定而可預期的發展環境。

DFSA創新及技術風險監管總監Herman Schueller認為監管是推動金融科技創新的重要基礎

他指出：「我們認為良好的監管並非創新的障礙，而是支撐創新的重要基礎。關鍵在於建立具前瞻性和靈活性的框架，讓企業能夠在適當監管下測試、優化及擴展其商業模式。」 這種理念亦體現在DFSA近年推動的監管沙盒及創新測試牌照機制上。相關安排容許企業在正式獲授權前，於受監管環境下測試產品及服務，嘗試在創新與合規之間取得平衡。 Emily Zhou認為，監管是企業可持續增長的重要推動力，而非創新的阻力。她表示：「在像迪拜這樣具國際認受性的金融中心營運，有助建立市場信任，並為跨境商業活動提供所需的長期穩定性。」

跨境支付競爭進入基建時代 全球貿易格局持續重組下，跨境支付市場的競爭焦點亦逐漸由價格轉向基建能力。 連連數字表示，公司近年持續投資於API支付系統、自動對賬技術及交易監察平台，同時透過多合作夥伴模式建立收款與付款網絡，以降低單一渠道帶來的風險。 Zhou指出，企業客戶對跨境支付的要求已不再局限於交易速度，更重視資金流透明度、系統穩定性與風險管理能力。 她表示：「穩定可靠是跨境支付的核心。我們透過API整合技術，支援支付處理、對賬及交易監察自動化，同時建立多元化收付款網絡，以提升系統韌性及降低集中風險。」

除支付網絡外，公司亦強化網絡安全、業務延續管理及銀行合作體系，以確保在不同市場環境下維持穩定服務。 隨着全球供應鏈及數碼貿易日益複雜，兼具監管合規與營運韌性的支付基建，正逐漸成為金融科技企業的重要競爭優勢。 本地合作成拓展關鍵 除了全球支付網絡，本地化亦是連連中東策略的重要一環。 公司正積極與當地銀行及金融機構建立合作關係，以接入本地支付系統，同時掌握市場需求及監管動態。 Zhou表示，本地合作夥伴除了提供市場經驗及監管洞察外，亦能協助企業更有效連接區域支付生態。

她指出：「透過把連連的全球支付網絡與本地合作夥伴的市場優勢結合，我們能為客戶提供更流暢、更可靠及更具效率的支付服務。」 對於金融科技企業而言，即使在高度數碼化的時代，本地網絡及市場信任仍然是區域擴張不可或缺的一環。 亞洲資金與中東市場加速連接 隨着中國、香港與中東地區經貿往來日益頻繁，金融服務需求亦快速增加。迪拜近年積極鞏固國際金融中心地位，希望成為連接亞洲、中東及非洲市場的重要節點。 Schueller認為，香港是連接中國及亞洲市場的重要金融門戶，而迪拜則憑藉地理位置及監管環境，為企業提供進入海灣阿拉伯國家合作委員會、非洲以及更廣泛中東市場的平台。

他形容阿聯酋有如一個「監管機場」，企業能夠相對容易落戶，並利用當地的人才、資本及金融基建，進一步拓展區域業務。 目前，DFSA亦與多個亞洲監管機構保持合作關係，包括香港金融管理局、香港證券及期貨事務監察委員會，以及中國證券監督管理委員會等，藉此促進跨境金融合作及監管交流。 亞洲企業出海的新範本？ 隨着亞洲與中東之間的貿易及數碼商務活動持續升溫，市場普遍預期跨境支付需求將進一步增長。對金融科技企業而言，單純進入市場已不足夠，能否建立受監管、具規模及可持續發展的區域營運能力，正逐漸成為下一階段競爭關鍵。