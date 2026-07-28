「跨代橋樑・科技夥伴導師」 科技同樂嘉年華（Fun Day）暨創新設計比賽 互動形式促進跨代科技交流 共創數碼共融社區

隨着政府積極推動智慧城市發展，科技已深深融入市民日常生活每一角落，從銀行服務、醫療預約、餐飲消費到家居娛樂，許多服務均已全面數碼化。然而，在社會急速轉型下，不少長者仍難以掌握相關技術，不但未能充分受惠於數碼科技帶來的便利，甚至有被邊緣化的風險。



有見及此，作為「賽馬會路由青年系列 – 創善先鋒計劃」培育項目之一，由醫念科技國際（MedMind Technology International）主辦的「跨代橋樑・科技夥伴導師」計劃希望透過青年與長者跨代協作，協助長者提升數碼素養（Digital Literacy）及科技應用信心，同時讓青年透過服務學習和創新實踐，運用科技回應真實社會需要。其重點活動「跨代橋樑・科技夥伴導師」 科技同樂嘉年華（Fun Day）暨創新設計比賽，已於 7 月 13 日（星期一）假九龍塘創新中心 InnoCentre Chamber 1 A & B 圓滿舉行，吸引近 500 名參加者到場參與，包括曾參與本計劃的長者學員。

長者挑戰體驗區 寓學習於娛樂的形式 嘉年華以互動科技體驗以「可參與」及「玩樂」為核心概念，設有不同難度及主題的長者挑戰體驗區（Level 1–3），涵蓋 WhatsApp、HA Go、巴士應用程式及地圖導航等日常生活情境，讓長者按個人能力循序漸進挑戰多元有趣的科技相關任務。每位參加的長者均獲發「挑戰蓋印卡」，完成指定任務即可收集印章，讓長者在過程中學以致用，逐步建立使用數碼科技的信心，進而應用到日常生活中。

主辦單位希望長者能將在課程及嘉年華中學到的數碼技能延伸至日常生活，例如使用通訊工具與親友聯繫、透過 HA Go 管理健康資訊、查閱交通路線，以及使用各類數碼服務等，真正做到學以致用。

創新設計比賽 激發青年「以人為本」思維 是次活動另一核心部分，《跨代橋樑・科技夥伴導師》創新設計比賽——展示由 5 支中學生隊伍的「支援長者使用科技」創新方案。所有作品靈感均源於學生在「跨代橋樑・科技夥伴導師」計劃期間所觀察到的長者實際需要和痛點，所構思及設計的對應產品、服務或創新方案，務求回應他們的實際生活數碼需求。



比賽旨在鼓勵青年運用「以人為本」（Human-centred Design）的思維，從長者的角度出發，發掘科技如何真正改善生活，而非單純着眼於功能創新。透過與長者交流、觀察及共同探索解決方案，學生不僅鍛鍊創意和解難能力，更能建立同理心，深刻體會數碼共融及跨代協作的重要意義。

參加的長者當日化身為「用家評審」，親自投票選出自己最喜愛兼最具創意及實用價值的設計，讓自己的聲音真正轉化為創新力量。在公佈各個獎項的結果時，全場更一度起哄且歡呼聲彼落，將活動氣氛推上最高峰。

「最佳概念獎 / 現場人氣王 」得主： ElderRice（九龍真光中學）

運用青年人科技優勢 達雙贏局面 《跨代橋樑・科技夥伴導師》 科技同樂嘉年華（Fun Day）暨創新設計比賽，為「跨代橋樑・科技夥伴導師」計劃延伸學習活動。「跨代橋樑・科技夥伴導師」計劃是「賽馬會路由青年系列―創善先鋒計劃」的培育項目，由香港賽馬會慈善信託基金捐助，香港理工大學賽馬會社會創新設計院和知識轉移及創業處主導，並由―醫念科技國際主辦。項目本身透過一系列工作坊、體驗活動及創新設計比賽，促進青年與長者之間的互動交流，讓青年深入了解長者在日常生活中使用科技時所面對的挑戰，並培育他們成為「科技夥伴導師」，以跨代同行的方式協助長者提升數碼素養和應用能力，從而促進跨代共融及縮窄數碼鴻溝。



醫念科技國際（MedMind Technology International）計劃總監許天浩（Nathan）表示，有別於典型的單向教學模式，計劃起用青年人作導師這種跨代模式。除了因為他們精通科技優勢外，亦更容易達到同伴影響（Peer influence）的教學成效，幫助打破長者對科技的心理障礙，逐步建立使用數碼工具的信心。

項目與 15 間學校及青年機構合作，過去一年成功培育 212 位青年導師，當中包括上網成癮青年，引導他們將科技和網絡的興趣轉化為服務社區的力量，有效提升其領導能力、自信心及社會參與度。計劃亦透過科技夥伴配對課程，安排青年導師與長者結成學習夥伴，至今已舉辦 120 場配對課，協助超過 650 位長者跨越數碼鴻溝。自 2025 年 7 月起，計劃已舉辦 85 場防騙講座，吸引超過 2,300 名社區長者參與。



參與計劃的青年在接受導師培訓後，會走進社區中心，透過一對一或小組形式，協助長者學習使用 WhatsApp、HA Go、Google Maps、巴士路線應用程式及認知訓練遊戲等數碼工具。Nathan表示，「透過與長者交流和合作，青年能夠深入了解長者在數碼生活中面對的挑戰，培養同理心及換位思考的能力，學習從他人的角度理解需要和解決問題。」

透過青年導師的陪伴與指導，參與長者在數碼能力及科技應用信心方面均錄得顯著進步。其中，根據「科技夥伴導師課程」於 2025 年 9 月至 2026 年 3 月期間收集的研究數據顯示，使用智能手機的頻率由平均 2.34 分提升至 3.79 分，增幅達62.3%；使用手機發送短訊的信心由平均 2.39 分提升至 3.67 分，增幅達 53.4%；而使用「HA Go」流動應用程式的信心更由平均 1.56 分提升至 2.92 分，增幅達 87.3%。結果反映，透過跨代同行及持續支援，不但有助提升長者的數碼技能，更能有效增強他們運用科技的信心，鼓勵他們更積極參與數碼生活。

香港理工大學賽馬會社會創新設計院暫任總監林美華女士

提升數碼素養 年青力量不可或缺 作為「賽馬會路由青年系列」的重點項目，為期三年的「創善先鋒計劃」（ASCEND Tech For Good Scheme）由香港理工大學賽馬會社會創新設計院和知識轉移及創業處主導，並由香港賽馬會慈善信託基金捐助。計劃旨在培育青年初創企業開發以用戶為本的科技及數碼素養項目，利用年輕的力量來縮窄數碼鴻溝，推動數碼共融。計劃成立的初心，是鼓勵青年運用創新科技回應真實社會需要，同時透過科技創新協助不同社群跨越數碼鴻溝，回應香港在數碼轉型過程中所面對的挑戰。



香港理工大學賽馬會社會創新設計院暫任總監林美華女士（Sam）表示，從理大的角度來看，科技創新不應只停留於技術層面，而應轉化為改善市民生活、推動社會進步的力量。因此，ASCEND創善先鋒計劃不單希望培育青年創業家，更希望培育一批具社會使命感的「科技創善者」，讓他們善用創新思維和科技應用，為社會創造可持續的正面影響。

她強調，提升長者、SEN青年、少數族裔、視障人士等數碼弱勢群體的數碼素養（Digital Literacy）是建構共融社會關鍵一環，而且不止於最基礎的學會使用功能層面，而是以生活的五大範疇，即「醫、食、動、行、友」來衡量，全面了解及提升不同群體在醫療健康、飲食消費、運動保健、交通出行及社交聯繫等方面的數碼應用能力。 由2024年9月開展至今，創善先鋒計劃培育的六個青年初創項目已累計培育超過540位青年參與，並服務超過5,000位受惠人士，涵蓋長者、基層家庭、照顧者、視障人士、特殊教育需要學生及少數族裔等不同社群。這些青年團隊透過科技創新回應社會需要，並將創新理念轉化為實際服務，讓更多有需要人士能夠受惠於數碼科技發展。



因此，今次《跨代橋樑・科技夥伴導師》項目就正正利用年青人作榜樣，透過跨代科技交流及協作，從日常生活角度出發，協助長者全方位提升數碼素養，從而有效縮窄數碼鴻溝。Sam指出，讓不同社群受惠於智慧城市的發展，不僅改善生活質素及大大增加社會參與度；長遠而言更能轉化為經濟貢獻，為社會創造更大的整體效益。