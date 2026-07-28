「跨代橋樑・科技夥伴導師」 科技同樂嘉年華（Fun Day）暨創新設計比賽 互動形式促進跨代科技交流 共創數碼共融社區

隨着政府積極推動智慧城市發展，科技已深深融入市民日常生活每一角落，從銀行服務、醫療預約、餐飲消費到家居娛樂，許多服務均已全面數碼化。然而，在社會急速轉型下，不少長者仍難以掌握相關技術，不但未能充分受惠於數碼科技帶來的便利，甚至有被邊緣化的風險。
有見及此，作為「賽馬會路由青年系列 – 創善先鋒計劃」培育項目之一，由醫念科技國際（MedMind Technology International）主辦的「跨代橋樑・科技夥伴導師」計劃希望透過青年與長者跨代協作，協助長者提升數碼素養（Digital Literacy）及科技應用信心，同時讓青年透過服務學習和創新實踐，運用科技回應真實社會需要。其重點活動「跨代橋樑・科技夥伴導師」 科技同樂嘉年華（Fun Day）暨創新設計比賽，已於 7 月 13 日（星期一）假九龍塘創新中心 InnoCentre Chamber 1 A & B 圓滿舉行，吸引近 500 名參加者到場參與，包括曾參與本計劃的長者學員。
長者挑戰體驗區 寓學習於娛樂的形式
嘉年華以互動科技體驗以「可參與」及「玩樂」為核心概念，設有不同難度及主題的長者挑戰體驗區（Level 1–3），涵蓋 WhatsApp、HA Go、巴士應用程式及地圖導航等日常生活情境，讓長者按個人能力循序漸進挑戰多元有趣的科技相關任務。每位參加的長者均獲發「挑戰蓋印卡」，完成指定任務即可收集印章，讓長者在過程中學以致用，逐步建立使用數碼科技的信心，進而應用到日常生活中。
創新設計比賽 激發青年「以人為本」思維
是次活動另一核心部分，《跨代橋樑・科技夥伴導師》創新設計比賽——展示由 5 支中學生隊伍的「支援長者使用科技」創新方案。所有作品靈感均源於學生在「跨代橋樑・科技夥伴導師」計劃期間所觀察到的長者實際需要和痛點，所構思及設計的對應產品、服務或創新方案，務求回應他們的實際生活數碼需求。
比賽旨在鼓勵青年運用「以人為本」（Human-centred Design）的思維，從長者的角度出發，發掘科技如何真正改善生活，而非單純着眼於功能創新。透過與長者交流、觀察及共同探索解決方案，學生不僅鍛鍊創意和解難能力，更能建立同理心，深刻體會數碼共融及跨代協作的重要意義。
參加的長者當日化身為「用家評審」，親自投票選出自己最喜愛兼最具創意及實用價值的設計，讓自己的聲音真正轉化為創新力量。在公佈各個獎項的結果時，全場更一度起哄且歡呼聲彼落，將活動氣氛推上最高峰。
運用青年人科技優勢 達雙贏局面
《跨代橋樑・科技夥伴導師》 科技同樂嘉年華（Fun Day）暨創新設計比賽，為「跨代橋樑・科技夥伴導師」計劃延伸學習活動。「跨代橋樑・科技夥伴導師」計劃是「賽馬會路由青年系列―創善先鋒計劃」的培育項目，由香港賽馬會慈善信託基金捐助，香港理工大學賽馬會社會創新設計院和知識轉移及創業處主導，並由―醫念科技國際主辦。項目本身透過一系列工作坊、體驗活動及創新設計比賽，促進青年與長者之間的互動交流，讓青年深入了解長者在日常生活中使用科技時所面對的挑戰，並培育他們成為「科技夥伴導師」，以跨代同行的方式協助長者提升數碼素養和應用能力，從而促進跨代共融及縮窄數碼鴻溝。
醫念科技國際（MedMind Technology International）計劃總監許天浩（Nathan）表示，有別於典型的單向教學模式，計劃起用青年人作導師這種跨代模式。除了因為他們精通科技優勢外，亦更容易達到同伴影響（Peer influence）的教學成效，幫助打破長者對科技的心理障礙，逐步建立使用數碼工具的信心。
項目與 15 間學校及青年機構合作，過去一年成功培育 212 位青年導師，當中包括上網成癮青年，引導他們將科技和網絡的興趣轉化為服務社區的力量，有效提升其領導能力、自信心及社會參與度。計劃亦透過科技夥伴配對課程，安排青年導師與長者結成學習夥伴，至今已舉辦 120 場配對課，協助超過 650 位長者跨越數碼鴻溝。自 2025 年 7 月起，計劃已舉辦 85 場防騙講座，吸引超過 2,300 名社區長者參與。
參與計劃的青年在接受導師培訓後，會走進社區中心，透過一對一或小組形式，協助長者學習使用 WhatsApp、HA Go、Google Maps、巴士路線應用程式及認知訓練遊戲等數碼工具。Nathan表示，「透過與長者交流和合作，青年能夠深入了解長者在數碼生活中面對的挑戰，培養同理心及換位思考的能力，學習從他人的角度理解需要和解決問題。」
透過青年導師的陪伴與指導，參與長者在數碼能力及科技應用信心方面均錄得顯著進步。其中，根據「科技夥伴導師課程」於 2025 年 9 月至 2026 年 3 月期間收集的研究數據顯示，使用智能手機的頻率由平均 2.34 分提升至 3.79 分，增幅達62.3%；使用手機發送短訊的信心由平均 2.39 分提升至 3.67 分，增幅達 53.4%；而使用「HA Go」流動應用程式的信心更由平均 1.56 分提升至 2.92 分，增幅達 87.3%。結果反映，透過跨代同行及持續支援，不但有助提升長者的數碼技能，更能有效增強他們運用科技的信心，鼓勵他們更積極參與數碼生活。
提升數碼素養 年青力量不可或缺
作為「賽馬會路由青年系列」的重點項目，為期三年的「創善先鋒計劃」（ASCEND Tech For Good Scheme）由香港理工大學賽馬會社會創新設計院和知識轉移及創業處主導，並由香港賽馬會慈善信託基金捐助。計劃旨在培育青年初創企業開發以用戶為本的科技及數碼素養項目，利用年輕的力量來縮窄數碼鴻溝，推動數碼共融。計劃成立的初心，是鼓勵青年運用創新科技回應真實社會需要，同時透過科技創新協助不同社群跨越數碼鴻溝，回應香港在數碼轉型過程中所面對的挑戰。
香港理工大學賽馬會社會創新設計院暫任總監林美華女士（Sam）表示，從理大的角度來看，科技創新不應只停留於技術層面，而應轉化為改善市民生活、推動社會進步的力量。因此，ASCEND創善先鋒計劃不單希望培育青年創業家，更希望培育一批具社會使命感的「科技創善者」，讓他們善用創新思維和科技應用，為社會創造可持續的正面影響。
她強調，提升長者、SEN青年、少數族裔、視障人士等數碼弱勢群體的數碼素養（Digital Literacy）是建構共融社會關鍵一環，而且不止於最基礎的學會使用功能層面，而是以生活的五大範疇，即「醫、食、動、行、友」來衡量，全面了解及提升不同群體在醫療健康、飲食消費、運動保健、交通出行及社交聯繫等方面的數碼應用能力。
由2024年9月開展至今，創善先鋒計劃培育的六個青年初創項目已累計培育超過540位青年參與，並服務超過5,000位受惠人士，涵蓋長者、基層家庭、照顧者、視障人士、特殊教育需要學生及少數族裔等不同社群。這些青年團隊透過科技創新回應社會需要，並將創新理念轉化為實際服務，讓更多有需要人士能夠受惠於數碼科技發展。
因此，今次《跨代橋樑・科技夥伴導師》項目就正正利用年青人作榜樣，透過跨代科技交流及協作，從日常生活角度出發，協助長者全方位提升數碼素養，從而有效縮窄數碼鴻溝。Sam指出，讓不同社群受惠於智慧城市的發展，不僅改善生活質素及大大增加社會參與度；長遠而言更能轉化為經濟貢獻，為社會創造更大的整體效益。
她補充，這些成果不僅貫徹了「「賽馬會路由青年系列」及「創善先鋒計劃」的初心，亦體現了理大知識轉移（Knowledge Transfer）的核心精神，即讓大學的知識、研究及創新成果走出校園，善用科技作為工具而非隔膜，協助不同群體建立能力，並轉化成看得見、感受得到的社會影響力。