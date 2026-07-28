工聯會攜手深圳希華愛康健醫院 促進灣區醫療共享融合 啟動「睛彩人生」白內障義診計劃 關懷長者健康福祉

工聯會一直關心工友及長者福祉，積極推動醫療及健康支援服務。為表達對長者的敬意與關懷，工聯會攜手深圳希華愛康健醫院合作，在中國銀河國際控股有限公司捐贈支持下，於2026年7月27日假座工人俱樂部舉行「『睛彩人生』白內障義診計劃啟動禮」，並即場為參加者進行驗眼篩查。 勞工及福利局署理局長何啟明致辭時表示，感謝工聯會與希瑪醫療集團攜手合作，搭建平台讓工會長者義工能夠參與是次義診計劃，讓更多深受白內障困擾的基層長者能夠受惠。他提到，現時特區政府已推行多項「灣區院舍照顧計劃」，並擴大醫療券在廣東省的使用範圍，成功結合了大灣區優質資源與香港的醫療口碑。展望未來，他希望兩地繼續深化融合，善用區域資源，更靈活高效地回應市民需求，滿足市民需要。

勞工及福利局署理局長何啟明致辭

全國政協提案委員會副主任、工聯會理事長、立法會議員黃國表示，推動大灣區醫療資源共享與融合，是精準對接香港市民醫療需求的新方向。自2025年起，推出「深圳免費眼科檢查」服務，切實體現了促進灣區融合、便民利民的成果，贏得市民廣泛認同。2026年是國家「十五五」規劃開局之年，亦是香港編制首份五年規劃的關鍵之年，工聯會積極配合國家政策落地及為廣大市民服務，「睛彩人生」白內障義診計劃作為先導計劃，將透過義診幫助工聯會義工解決眼疾的困擾。工聯會將繼續與社會各界攜手合作，開展更多惠民、便民、利民的實質舉措，切實提升市民的獲得感與幸福感。

全國人大代表、亮睛工程慈善基金會主席及創辦人林順潮教授致辭時向義工致敬，並向捐贈企業中國銀河國際以及牽線企業中投國際（香港）表示感謝。他指出，「亮睛工程」推動防盲治盲二十載，於全國建32個眼科中心、完成逾25萬個手術，如今將這份公益精神帶回香港，夥拍工聯會關懷基層，讓長年服務社會的有心人在照亮他人的同時，也能得到社會的關懷和照顧。他強調是次合作是大灣區醫療融合的實踐，透過港深資源互補與跨境模式，提供更多就醫選擇，紓緩公營壓力，讓市民跨越等待與限制，將制度優勢轉化為切實的民生福祉。

「睛彩人生」義診計劃獲中國銀河國際控股有限公司，透過亮睛工程慈善基金會捐贈30萬港元全額資助本地長者接受眼科治療，首階段將為32名長期服務工聯會的資深義工提供免費跨境白內障手術。該公司董事長樊敏非表示，期待通過本次計劃為長者免費提供白內障手術資助，讓長者重獲清晰視野，安享幸福晚年。同時，他表示，未來中國銀河國際將持續深耕香港本地公益事業，回饋社會，服務居民。 何啟明、黃國、林順潮、樊敏非，聯同廣東省亮睛工程慈善基金會理事長詹行楷，希瑪醫療集團行政總裁李肖婷，工聯會副會長陳鄧源及曾志文，舉行簡單而隆重的剪綵儀式。而在工聯會副理事長、立法會議員林偉江、鄧家彪、陳穎欣，對外聯絡及資源拓展總監謝愛紅，以及各屬會、福利服務機構代表，深圳希華愛康健醫院代表，中國銀河國際控股有限公司代表，參加驗眼篩查的資深義工及其家屬等約100人見證下，「睛彩人生」白內障義診計劃正式啟動。