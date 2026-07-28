「YO Dancical 2026 協青街舞劇《半個故事》」大灣區深圳首演 深港青年綻放光芒 携手共創青春新篇

是次演出延續《半個故事》的主題，傳遞「成長不必告別夢想，人生沒有完美劇本，只要熱血堅守，就能續寫屬於自己的故事」的正面訊息，鼓勵青年勇敢追夢、永不言棄，約35名香港青年與6名深圳青年攜手登台，以充滿活力與感染力的街舞藝術，展現深港兩地青年積極向上、自信奮進的精神風貌。

由協青社（Youth Outreach／YO）與香港鹽田青年總會合辦，並獲香港特別行政區政府駐粵經濟貿易辦事處、深圳市鹽田區台港澳事務局、深圳市鹽田區文化廣電旅遊體育局、共青團深圳市鹽田區委員會及鹽田區青年聯合會擔任指導單位，以及香港深圳青年總會及香港青年發展聯盟擔任支持單位的「YO Dancical 2026 協青街舞劇《半個故事》」大灣區深圳首演，已於2026年7月25日（星期六）假深圳市鹽田區鹽田會堂圓滿舉行。

活動吸引兩地市民到場支持，一同見證青年人的努力與成果。香港特別行政區政府駐粵經濟貿易辦事處主任李炳威先生擔任主禮嘉賓，親臨現場見證是次深港青年文化交流盛事。

YO Dancical 一直致力為青年提供展示才華的平台，同時為機構籌募服務經費。今年活動首次突破地域界限，走出香港、登陸粵港澳大灣區，為深港兩地青年文化交流開創新篇章。演出不僅為兩地青年搭建互相認識與交流的橋樑，進一步增進彼此情誼，亦有助豐富青年文化生活，推動潮流文化交融，深化青年連動發展。

香港特別行政區政府駐粵經濟貿易辦事處主任李炳威先生致辭時表示：「YO Dancical 首次「舞」出香港，聯動深圳青年同台演出，充分發揮深港聯動的優勢，促進大灣區青年交流共融，深化深港兩地文藝合作。我衷心期望協青街舞劇 2026 《半個故事》未來能夠在更多大灣區的城市演出，讓更多灣區內的青年可以看到大家精彩的表演。」

協青社會長黃紹基先生致辭時表示：「今次YO Dancical 深圳首演標誌著協青社青年文化發展工作邁向新里程。期望透過街舞及藝術交流，促進深港青年互相學習、拓闊視野，並鼓勵青年勇敢追夢，在更廣闊的舞台上發揮潛能、綻放光芒。」