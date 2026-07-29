八達通一拍即入閘 毋須排隊購票　跨境出行更快更順

隨著粵港澳大灣區「一小時生活圈」逐步成形，港珠澳大橋成為港人北上消費、探親、公幹，以及旅客穿梭港珠澳三地的重要交通樞紐。港珠澳大橋穿梭巴士（金巴）在香港口岸已完成硬件升級，並於今年6月8日起啟用全新「一體化自助閘機」，乘客只需拍一拍八達通，即可完成付款及入閘，毋須再排隊購買實體車票，大大提升跨境出行效率。

新系統最大優勢在於「即拍即行」 操作簡單快捷 過往市民及旅客乘搭港珠澳大橋穿梭巴士（俗稱「金巴」）前往澳門或珠海時，即使完成出境手續，如在現場購票仍需要到售票機或櫃位購票，影響整體出行體驗。如今引入全新一體化自助閘機後，最大優勢在於「即拍即行」，乘客完成出境後，只需將八達通輕觸閘機感應器，系統便會即時完成扣款及驗票，輕鬆到達侯車區，整個流程一氣呵成。對習慣使用八達通的港人而言，毋須預先購票，也不用解鎖手機，開啟付款應用程式或展示二維碼，相比其他電子支付方式更直接方便，真正做到「一拍即過閘」，絕對是最快捷的支付選擇。