OSIM再度突破想像界限，踩入年輕人世界，帶來全球首創的棒棒糖造型無線便攜按摩器「uLolly」，象徵OSIM正式走向Gen Z，將按摩器變成一種時尚、玩味又搶眼的隨身配件。uLolly外形如棒棒糖般甜美可愛，搭載獨家Swirl360º旋轉按摩技術及7點按摩SweetSpots，提供三段均勻而深層的舒緩體驗。今次同步推出三款「多巴胺」配色，更特別推出限量版uLolly公仔盲盒系列，隨機隱藏驚喜配色與限定配件（盲盒數量有限，換完即止），OSIM由即日至8月9日，在沙田新城市廣場打造期間限定「甜度補給應援站」，讓大家親身體驗uLolly內外兼備的獨特魅力。
官網︰www.OSIM.com
OSIM全球首創「uLolly 無線便攜按摩器」甜美登場
OSIM再度突破想像界限，踩入年輕人世界，帶來全球首創的棒棒糖造型無線便攜按摩器「uLolly」，象徵OSIM正式走向Gen Z，將按摩器變成一種時尚、玩味又搶眼的隨身配件。uLolly外形如棒棒糖般甜美可愛，搭載獨家Swirl360º旋轉按摩技術及7點按摩SweetSpots，提供三段均勻而深層的舒緩體驗。今次同步推出三款「多巴胺」配色，更特別推出限量版uLolly公仔盲盒系列，隨機隱藏驚喜配色與限定配件（盲盒數量有限，換完即止），OSIM由即日至8月9日，在沙田新城市廣場打造期間限定「甜度補給應援站」，讓大家親身體驗uLolly內外兼備的獨特魅力。