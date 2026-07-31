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出版：2026-Jul-31 09:45
更新：2026-Jul-31 09:45

法國殿堂級糕點品牌DALLOYAU 獨家呈獻三款不同濃度的朱古力飲品

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DALLOYAU Hot Chocolates

法國皇室烘焙工藝的殿堂級糕點品牌DALLOYAU，將於84日正式進駐銅鑼灣希慎廣場，讓更多美食愛好者能品味純正的法國高級美食。希慎廣場分店致力為賓客提供匠心製作的精緻美點，嚴選頂級優質食材，製作一系列節慶蛋糕、手工烘焙禮盒及精品朱古力。為彰顯品牌於朱古力領域的專業造詣，新店將獨家推出三款不同可可濃度的皇牌朱古力飲品：50% Equatoriale朱古力、70% Guanaja朱古力及85% Abinao朱古力。
網頁：www.dalloyau.hk
Facebook：www.facebook.com/DALLOYAUHongKong
Instagram：www.instagram.com/dalloyauhk/

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