「皇玥月餅 圓滿中秋」 皇玥2026中秋月餅首推「豐盛系列」一盒集月餅、餅食及茶 升級「特濃流心貓山王榴槤月餅」、人氣大熱「軟心開心果月餅」綿滑登場 首度推出純素月餅引領健康中秋新風潮

今年9月25日正是中秋節，香港高級餅食品牌皇玥（Imperial Patisserie）首度推出全新「豐盛系列」中秋禮盒，破天荒以「一盒三味」概念，集月餅、餅食及茶於一盒，將皇牌流心月餅、精品茗茶與手工餅食完美共冶一爐，滿足現代家庭不同年代人的口味需要，實現「一盒皇玥，圓滿全家人中秋」的願望。 與此同時，皇玥同步公布2026年中秋月餅優惠詳情，即日起於全線門市及官方網店購買月餅產品，即享當月優惠價及買四送一禮遇，提前預訂更划算。

豐盛系列

豐盛系列精選產品一覽 為讓不同需要的顧客覓得心頭好，皇玥一口氣推出多款「豐盛系列」禮盒，組合從入門到豪華兼備。以下為全系列產品詳細組合：

滿玥盛品中秋禮盒 (8月網上優惠價: $400 /原價: $448)

禮盒包含

· 雙黃白蓮蓉月餅 1件

· 流心奶黃月餅 2件

· 流心陳皮紅豆沙月餅 2件

· 原味蝴蝶酥 8件

· 伯爵茶蝴蝶酥 8件

· 牛油脆曲奇 10件

· 大紅袍茶葉 1盒

終極奢華之選，包含傳統雙黃白蓮蓉的醇厚與兩款皇牌流心月餅，搭配豐富餅食及武夷山大紅袍，口味由濃至雅，層次分明，是商務送禮及隆重場合的上乘之選。 低糖淳玥中秋禮盒 (8月網上優惠價: $400 /原價: $448)

禮盒包含

· 低糖奶黃月餅 1件

· 低糖芝麻月餅 1件

· 低糖烏龍茶月餅 1件

· 低糖綠茶月餅 1件

· 低糖開心果曲奇 5件

· 低糖伯爵茶曲奇 5件

· 低糖牛油曲奇 5件

· 低糖咖啡曲奇 5件

· 茉莉綠茶小茶餅 1罐

為注重健康與品味的人士而設。皇玥全部低糖產品均嚴格導守每100克含糖量≤5克的食品標準，匯聚四款低糖月餅及四款低糖曲奇，甜度克制仍保留食材醇厚原味，搭配清雅茉莉綠茶，輕盈不膩，自用送禮同樣得體大方。

精選中秋禮盒 (8月網上優惠價: $370 /原價: $408)

禮盒包含

· 流心奶黃月餅 2件

· 流心芝麻月餅 2件

· 原味蝴蝶酥 4件

· 伯爵茶蝴蝶酥 4件

· 原味蛋卷 3件

· 牛油脆曲奇 6件

· 大紅袍茶葉 1盒

一盒匯聚皇玥兩款經典流心月餅及全線皇牌餅食，包羅萬有，精緻大器，送禮最顯體面。 品味中秋禮盒 (8月網上優惠價: $270 /原價: $250)

禮盒包含

· 流心奶黃月餅 2件

· 原味蝴蝶酥 8件

· 伯爵茶蝴蝶酥 4件

· 大紅袍茶葉 1盒

入門級豐盛享受，以皇牌流心奶黃為核心，配搭經典雙色蝴蝶酥及岩韻大紅袍，一口流心濃香、一口酥脆茶點，完美演繹輕奢品味與儀式感。

特濃流心貓山王榴槤月餅、軟心開心果月餅強勢升級 經典流心奶黃月餅、全新純素月餅 皇玥讓中秋圓滿每一人 承接去年開賣即掀起搶購熱潮的氣勢，皇玥將兩大明星口味重磅進化，帶來層次更飽滿的味覺震撼。同時，皇玥經典不敗的流心奶黃月餅8件裝，及全新包裝的流心奶黃月餅6件裝，加上今年全新打造的純素月餅，多款選擇，今個中秋皇玥必定能圓滿每一人。

軟心開心果月餅 (6 件裝 ) (8月網上優惠價: $350 /原價: $388)

人氣大熱軟心開心果月餅升級登場——嚴選伊朗A+級開心果，採用獨家果衣烘焙技術，保留獨特香氣與顆粒口感。今年更升級加入軟心開心果醬，餡心加倍綿滑，堅果香氣集中爆發，甜度恰到好處，一咬即爆香。 ( 特濃版 ) 流心貓山王榴槤月餅 (6 件裝 ) (8月網上優惠價: $340 /原價: $378)

全新特濃流心貓山王榴槤月餅——堅持選用馬來西亞頂級貓山王榴槤，今年更將榴槤果肉含量大幅提升，每一口都散發濃郁霸道的果香。流心內餡加倍澎湃，室溫下傾瀉而出，口感如絲絨般細膩，榴槤醇厚滋味停留口腔久久不散，定必讓榴槤控為之瘋狂。

流心奶黃月餅 (6 件裝 ) (8月網上優惠價: $340 /原價: $378)

全新包裝，白金色高貴典雅！由葉永華大師親自主理監製的流心奶黃月餅，採用獨有鎖香技術精準控制流心稠度，完美再現「無需加熱即流心」的技術突破。絲滑流心奶黃，為經典愛好者提供最純粹的品味選擇。 流心奶黃月餅 (8 件裝 ) (8月網上優惠價: $400 /原價: $448)

皇玥「經典流心奶黃月餅」由半島奶黃月餅始創人葉永華大師主理，傳承首創奶黃月餅的經典血統，並創新研發「室溫流心技術」，讓奶黃流心如絲綢般滑順，締造月餅界里程碑。皇玥經典之最，奶黃鹹香綿密。

純素迷你雙輝月餅 (8月網上優惠價: $320 /原價: $338)

回應市場對植物性飲食的強大需求，皇玥今年破格推出純素月餅系列，以健康姿態引領中秋新風潮。純素迷你雙輝月餅包括「純素陳皮紅豆沙月餅」及「純素黑芝麻月餅」，均採用植物性酥油代替牛油，零膽固醇、零蛋奶，口感香滑綿密。純素月餅滿足了純素食者、乳糖不耐及注重健康人士的願望，讓中秋傳統滋味也能與現代健康理念完美接軌。