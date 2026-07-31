2026 「直通烏鎮」全球互聯網大賽亞太站圓滿舉行 五大賽道和两大特色赛聚焦新質生產力 匯聚全球前沿數字創新力量

「2026 『直通烏鎮』 全球互聯網大賽亞太站」2026年7月30日在香港數碼港圓滿舉行。本次大賽匯聚了浙江省駐香港（粵港澳大灣區）商務代表處、香港特別行政區政府數字政策辦公室、世界互聯網大會直通烏鎮工作組等相關單位代表、評委專家、生態合作代表、海外合作機構及參賽項目團隊百餘人共同出席活動。
浙江省駐香港（粵港澳大灣區）商務代表處首席代表崔建輝先生發表致辭時指出，浙港經貿合作緊密，截至2026年4月，3600多家浙企扎根香港，投資額占全省境外投資的12%以上，100餘家浙企在港上市，香港已成爲浙江第一大外資來源地、第二大境外投資目的地。亞太站作爲海外複賽首站，近百個項目報名，14個優秀項目晋級複賽。他期待以大賽爲紐帶，深化浙港數字領域合作，構建開放協同的數字生態。
香港特別行政區政府署理副數字政策專員（數字基建）關穎賢女士致歡迎辭時表示，很榮幸香港能再次成為「直通烏鎮」全球互聯網大賽亞太站的主辦城市。本屆大賽以「發現未來新勢力，共築數智新生態」為主題，契合國家「十五五規劃」開局之年的發展方向。她指出，特區政府正積極推動人工智能產業發展，促進人工智能與各行各業深度融合，並持續完善AI產業生態圈，目前科學園、數碼港及港深創科園已匯聚逾千家人工智能企業及初創公司。今年4月，香港連續第二年舉辦世界互聯網大會亞太峰會，聚焦數據賦能、人工智能安全治理及數字金融等議題，進一步鞏固香港作為國際創科中心的地位。她表示，特區政府將持續深化與世界互聯網大會的合作，推動全球數字創新交流與高質量發展。
項目路演精彩紛呈 展現前沿科技創新活力
大賽自啓動以來，海外賽區共收到來自亞太、北美、歐洲等国家和地區的項目踴躍報名。亞太站作爲海外賽綫下首站，共吸引來自澳大利亞、新加坡、日本及中國香港等國家和地區的近百個項目報名參賽。經過網絡初賽嚴格遴選，共有14個優質項目晋級本次複賽，參賽項目覆蓋智能製造、智聯出行、數智醫療、智能終端等多個前沿領域，充分展現了亞太地區在前沿科技領域的創新活力。
複賽現場邀請到元璟資本合夥人及CFO劉昕先生、阿裏巴巴創業者基金首席商務總監呂紹勇、香港城市大學計算學院林靜教授、香港互聯網注册管理有限公司主席李帆風先生、東驥基金管理有限公司董事、總經理龐寶林先生及香港特別行政區政府署理副數字政策專員（數字基建） 關穎賢女士等專家擔任評委，從項目團隊、産品或解决方案、市場需求、商業模式、財務分析等維度對參賽項目進行綜合評審，爲參賽項目把關點評。最終，“SmartEye - AI+ co-management digital-intelligent platform: empowering new quality productive forces in construction” ［「智眼」 - 人工智能+施工協同管理數字化平台：賦能建築業新質生產力］、VueMotion、SMore ViMo、Forte Biotech Pte Ltd、SLOPE 黃斑病變早篩、醫療級循證 AI 失禁護理閉環系統，6個項目憑藉突出的綜合實力成功晋級，將赴浙江烏鎮參加”直通乌镇“全球互联网大赛决賽，角逐赛道最高榮譽。
活動在全場嘉賓的熱烈掌聲中圓滿落幕。各方期待持續以「直通烏鎮」互聯網大賽為重要橋樑，深化浙港兩地及亞太區域在數字科技領域的跨界合作，加速前沿技術與實體經濟的深度融合，共同打造具備國際競爭力的亞太數字新生態。
支持單位：
亞洲數據集團
互聯網專業協會
香港電腦學會
香港生成式人工智能研發
達數字科技有限公司
「直通烏鎮」全球互聯網大賽2026簡介
「直通烏鎮」 全球互聯網大賽（以下簡稱 「大賽」）是世界互聯網大會烏鎮峰會重要活動之一，由世界互聯網大會和浙江省人民政府主辦，通過探索互聯網發展的新技術、新模式、新業態，搭建互聯網項目、技術、人才和資本合作的重要平台。大賽致力於推動全球互聯網合作創新，激發互聯網創業活力，集聚互聯網青年人才，在全球範圍內高質量推動互聯網產業精準對接，為全球數字經濟蓬勃發展貢獻力量。
大賽自2019年以來已連續舉辦了7屆，共吸引了來自47個國家和地區的6500餘個項目參賽（其中海外項目占比約20%），歷屆參賽項目不乏國家電網、騰訊、阿里、京東、小米、海爾等行業領軍企業，以及智元機器人、靈心巧手、文遠知行、黑湖科技、商湯科技、杉數科技、本源量子等一大批科創生力軍。歷屆獲獎的313個項目中，有36%賽後獲得新的融資，融資金額超1000億元人民幣，並有13家企業賽後成長為準獨角獸、22家蛻變為獨角獸，5家成功上市。
賽制全面升級 以「5+2」架構引領產業融合新方向
2026年，大賽推出「5+2」全新辦賽體系，涵蓋數智醫療、智聯出行、智能終端、智能製造、新消費五大賽道，同步設置新出行和AI+製造場景賽，面向央國企、上市公司、行業龍頭及其他具有對應場景的單位，推動AI等技術在行業領域及具體場景中的創新應用。以及開源競技挑戰賽與OPC特色賽兩大特色板塊。值得關注的是，今年大賽首次設置OPC（One Person Company）特色賽，聚焦AI原生創業形態，鼓勵和發展AI時代的創業創新。
優勝團隊將有機會獲得以下支持：
l 學術及技術專家面對面建議與指導，助力項目技術優化與創新突破；
l 與產業鏈頭部企業合作對接機會，加速項目商業化落地與市場拓展；
l 直通資本機構閉門對接會，為項目發展提供資金保障；
l 市場資源對接及企業出海專業服務，助力項目進軍國際市場。