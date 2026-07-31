2026 「直通烏鎮」全球互聯網大賽亞太站圓滿舉行 五大賽道和两大特色赛聚焦新質生產力 匯聚全球前沿數字創新力量

「2026 『直通烏鎮』 全球互聯網大賽亞太站」2026年7月30日在香港數碼港圓滿舉行。本次大賽匯聚了浙江省駐香港（粵港澳大灣區）商務代表處、香港特別行政區政府數字政策辦公室、世界互聯網大會直通烏鎮工作組等相關單位代表、評委專家、生態合作代表、海外合作機構及參賽項目團隊百餘人共同出席活動。 浙江省駐香港（粵港澳大灣區）商務代表處首席代表崔建輝先生發表致辭時指出，浙港經貿合作緊密，截至2026年4月，3600多家浙企扎根香港，投資額占全省境外投資的12%以上，100餘家浙企在港上市，香港已成爲浙江第一大外資來源地、第二大境外投資目的地。亞太站作爲海外複賽首站，近百個項目報名，14個優秀項目晋級複賽。他期待以大賽爲紐帶，深化浙港數字領域合作，構建開放協同的數字生態。

香港特別行政區政府署理副數字政策專員（數字基建）關穎賢女士致歡迎辭時表示，很榮幸香港能再次成為「直通烏鎮」全球互聯網大賽亞太站的主辦城市。本屆大賽以「發現未來新勢力，共築數智新生態」為主題，契合國家「十五五規劃」開局之年的發展方向。她指出，特區政府正積極推動人工智能產業發展，促進人工智能與各行各業深度融合，並持續完善AI產業生態圈，目前科學園、數碼港及港深創科園已匯聚逾千家人工智能企業及初創公司。今年4月，香港連續第二年舉辦世界互聯網大會亞太峰會，聚焦數據賦能、人工智能安全治理及數字金融等議題，進一步鞏固香港作為國際創科中心的地位。她表示，特區政府將持續深化與世界互聯網大會的合作，推動全球數字創新交流與高質量發展。

香港特別行政區政府署理副數字政策專員（數字基建） 關穎賢女士致辭

項目路演精彩紛呈 展現前沿科技創新活力 大賽自啓動以來，海外賽區共收到來自亞太、北美、歐洲等国家和地區的項目踴躍報名。亞太站作爲海外賽綫下首站，共吸引來自澳大利亞、新加坡、日本及中國香港等國家和地區的近百個項目報名參賽。經過網絡初賽嚴格遴選，共有14個優質項目晋級本次複賽，參賽項目覆蓋智能製造、智聯出行、數智醫療、智能終端等多個前沿領域，充分展現了亞太地區在前沿科技領域的創新活力。

大賽選手精彩時刻

複賽現場邀請到元璟資本合夥人及CFO劉昕先生、阿裏巴巴創業者基金首席商務總監呂紹勇、香港城市大學計算學院林靜教授、香港互聯網注册管理有限公司主席李帆風先生、東驥基金管理有限公司董事、總經理龐寶林先生及香港特別行政區政府署理副數字政策專員（數字基建） 關穎賢女士等專家擔任評委，從項目團隊、産品或解决方案、市場需求、商業模式、財務分析等維度對參賽項目進行綜合評審，爲參賽項目把關點評。最終，“SmartEye - AI+ co-management digital-intelligent platform: empowering new quality productive forces in construction” ［「智眼」 - 人工智能+施工協同管理數字化平台：賦能建築業新質生產力］、VueMotion、SMore ViMo、Forte Biotech Pte Ltd、SLOPE 黃斑病變早篩、醫療級循證 AI 失禁護理閉環系統，6個項目憑藉突出的綜合實力成功晋級，將赴浙江烏鎮參加”直通乌镇“全球互联网大赛决賽，角逐赛道最高榮譽。

香港互聯網注册管理有限公司主席李帆風先生為晉級選手頒發決賽通行證

活動在全場嘉賓的熱烈掌聲中圓滿落幕。各方期待持續以「直通烏鎮」互聯網大賽為重要橋樑，深化浙港兩地及亞太區域在數字科技領域的跨界合作，加速前沿技術與實體經濟的深度融合，共同打造具備國際競爭力的亞太數字新生態。

支持單位：

亞洲數據集團

互聯網專業協會

香港電腦學會

香港生成式人工智能研發

達數字科技有限公司 「直通烏鎮」全球互聯網大賽2026簡介 「直通烏鎮」 全球互聯網大賽（以下簡稱 「大賽」）是世界互聯網大會烏鎮峰會重要活動之一，由世界互聯網大會和浙江省人民政府主辦，通過探索互聯網發展的新技術、新模式、新業態，搭建互聯網項目、技術、人才和資本合作的重要平台。大賽致力於推動全球互聯網合作創新，激發互聯網創業活力，集聚互聯網青年人才，在全球範圍內高質量推動互聯網產業精準對接，為全球數字經濟蓬勃發展貢獻力量。

大賽自2019年以來已連續舉辦了7屆，共吸引了來自47個國家和地區的6500餘個項目參賽（其中海外項目占比約20%），歷屆參賽項目不乏國家電網、騰訊、阿里、京東、小米、海爾等行業領軍企業，以及智元機器人、靈心巧手、文遠知行、黑湖科技、商湯科技、杉數科技、本源量子等一大批科創生力軍。歷屆獲獎的313個項目中，有36%賽後獲得新的融資，融資金額超1000億元人民幣，並有13家企業賽後成長為準獨角獸、22家蛻變為獨角獸，5家成功上市。 賽制全面升級 以「5+2」架構引領產業融合新方向