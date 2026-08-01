香港中樂團「今宵多珍重——深愛着你」音樂會 陳百強原聲與全息投影交織 重溫經典金曲永恆魅力

陳百強的音樂是香港樂壇永不褪色的經典。繼去年享譽的「今宵多珍重」音樂會後，於2026年7月31日，香港中樂團假東九文化中心上演「今宵多珍重——深愛着你」音樂會，作為樂團首個在該場地舉行的節目，音樂會融合科技與藝術，由技術團隊從4R舊相片及碎散的影像出發，透過動態捕捉，逐一調整超過300多個微表情，以全息投影（Hologram）等創新科技元素，重塑Danny的舞台風采。

音樂會由香港中樂團助理藝術總監兼常任指揮周熙杰執棒，加上口琴演奏家李俊樂及大提琴演奏家洪嘉揚，演出多首重新編曲的陳百強經典。音樂會先以抒情經典為主，曲目包括《相思河畔＋今宵多珍重》、《漣漪》、《眼淚為你流》、《喝采》。隨後則帶來多首組曲，包括口琴、革胡雙協奏曲《思念盼望》，當中包括《等》、《當我想起你》、《盼望的緣份》、《念親恩》；以《疾風》及《突破》組成的《He's Got Beats》組曲以及由《戀愛預告》、《有了你》、《畫出彩虹》、《粉紅色的一生》、《摘星》、《深愛着你》串聯而成的《深愛着你》組曲，涵蓋Danny不同時期的代表作，展現其音樂創作的多樣面貌。

音樂會的兩大矚目環節，分別為陳百強原聲錄音演出，以及原聲錄音與全息投影結合的跨時空演繹。在「原聲錄音演出」環節，樂團根據陳百強的原聲錄音進行現場同步演奏，演繹《偏偏喜歡你》及《幾分鐘的約會》兩首不朽名作。而「原聲錄音與全息投影」環節則更進一步，讓陳百強的立體影像重現舞台，與樂團合奏《一生何求》及《深愛着你》，為觀眾帶來前所未有的視聽震撼。最後更全場大合唱《偏偏喜歡你》，場面溫馨滿溢。

是次音樂會是香港中樂團首次進駐東九文化中心的演出，標誌著樂團在拓展演出版圖上的重要一步。東九文化中心作為香港新興的文化藝術地標，其先進的舞台設施與科技條件，正與是次音樂會「科技 × 藝術」的理念高度契合。香港中樂團期望透過這場演出，不僅向陳百強先生致以最深切的懷念，亦展示中樂在數位時代的無限，開拓全新的藝術維度。

當巨星陳百強遇上現代科技 東九文化中心藝術科技學院與香港中樂團攜手合作，巨星陳百強再度「現身」舞台。負責影像技術及動態捕捉的技術團隊彭志孟先生及蔡芷珊小姐在分享會中解說如何從4R舊相片及碎散的影像出發，運用透過動態捕捉、面部生成與光學整合技術，生成出立體的活動影像。 微面部表情控制 在臉部設置了超過800個臉部關節/骨骼（Facial Joints）及超過200種控制點（Facial control）處理複雜的「肌肉聯動」

逐一調整超過300多個微表情

為模型重新標骨（Rigging），並逐一雕刻皮膚紋理、唇部裂紋、耳骨等細節