G-NiiB HAIR CORE微生態髮芯配方® 【調控腸 – 免疫 – 毛囊軸，有助穩定免疫調控狀態， 改善毛囊免疫環境，維持頭髮健康的整體穩定性】

經常脫髮未必源於頭皮表面問題，它可能與毛囊免疫環境有所關係。當身體的免疫調控失衡，或長期處於不健康狀態時，毛囊周圍的環境便可能變得不穩定，令頭髮較容易提早進入休止期，出現掉髮、髮量變少或髮質變弱等情況。換句話說，免疫平衡就像是守護毛囊的「內在基礎」，只有環境穩定，頭髮才更容易維持健康狀態。

G-NiiB HAIR CORE微生態髮芯配方®HQP08是由香港著名大學醫學院研發及經臨床驗證的獨特微生態配方。它由精準的活性益生菌和益生元配方組成，調控腸 – 免疫 – 毛囊軸，有助穩定免疫調控狀態，改善毛囊免疫環境，維持頭髮健康的整體穩定性。

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超過80%中度及嚴重脫髮人士 表示脫髮程度有明顯改善*