今個暑期，嚟橫琴長隆，哇一夏！

國際鋼琴大師郎朗於 8月 2 日空降橫琴長隆度假區，於海洋國際煙花節現場獻藝，鋼琴樂曲搭配伶仃洋漫天煙火，打造獨一無二的夏日藝術盛宴。適逢暑期主題活動，由即日起至 8 月 29 日舉辦八國煙花節，四大主題酒店更推出入住套票免費自助晚餐優惠，適合香港家庭、情侶趁暑期北上暢玩。 本次暑期重點活動海洋國際煙花節邀請了韓國、葡萄牙、俄羅斯、荷蘭、澳大利亞、美國、意大利、阿聯酋等八國煙花團輪流演出，每週切換異國主題煙花秀，結合過百架無人機編隊，煙花、空中圖案、海面倒影三重畫面交織，視聽體驗升級。長隆海洋王國園內更設不同的表演讓遊客可沉浸式感受環球風情 。

除煙花盛事，長隆飛船樂園全室內有冷氣的遊樂場不受天氣影響，匯集 32 項國際設施與四百多種珍稀動物。兩大升級演藝《長隆秀》《卡卡虎奇遇記》分別主打國際水平的技藝與親子童趣的互動，滿足不同遊客需求。 住宿配套同樣亮點十足，四大主題酒店各具特色，即日起至 8 月 31 日預訂指定酒店套票，即可享免費自助晚餐。長隆横琴灣酒店可搭乘煙花號遊艇獨家賞煙花；長隆企鵝酒店步行數分鐘直達海洋王國，餐廳用膳時可觀賞真企鵝；長隆馬戲酒店位置便利，五分鐘往返兩大園區；長隆飛船酒店設 270 度雲端天台泳池，部分客房陽台直望煙花。