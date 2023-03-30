堅驚喜 信健康 堅信號Oscar×Elvis素食達人 味蕾衝擊茹素文化

「一啖燙口，一咬脆底，一口爆湯！」呢個係華姐品嘗生煎包的至最境界，亦是到訪堅信號上海生煎皇，享受招牌上海生煎包的最嘆時刻。堅信號創辦人蕭唯展(蕭潤邦)Oscar近年積極將生煎包業務玩到出神入化，最近夥拍「素食達人」陳浩然Elvis推出新派素食餐單，改變大眾對素菜清淡寡味的觀念，同時教育和培養「得閒食餐素」的習慣。Oscar期望連抗拒素食的朋友也能大快朵頤。而Elvis還笑稱自製素醬料能令「食肉獸」Oscar改變飲食習慣，「佢一試上癮，沒想過素食都可以咁惹味，仲話撈白飯都可以一餐呢！」
Oscar：勿侷限素食創作
素食文化愈趨流行，愈來愈多食肆都會推出素菜式以滿足食客需要，就連出名「爆湯」的堅信號上海生煎皇，他們早年亦已跟本地素食組織合作，將「新豬肉」入饌炮製美食。Oscar自言並非甚麼推廣素食的先驅，無肉不歡的他反而從食客角度，更貼地了解如何令吃葷的人踏出一步嘗試吃素。他解釋，「過往茹素的人不少是基於宗教信仰，令菜式擺盤和口味相對清淡。然而現在素食已變成一種生活態度、對健康的追求，甚至實踐可持續飲食的行動，因此素食更應突破傳統框框，讓從不考慮素食的朋友，也樂於嘗試。」而他跟Elvis的惺惺相識，原來是去年8月的綠植市集。Oscar坦言自己本身對跨界合作很有要求，會了解活動的目的、實際執行的效益等。「得悉他是素食達人，會在不同社交平台教授如何炮製素菜，分享素食心得等，經過與Elvis的閒談後，發覺彼此對飲食充滿熱誠，一拍即合。」對於是次合作，Elvis共同參與設計新派素食餐單，Oscar認為更具挑戰。「有些食肆會單純將素食材混入自家菜式了事，但這樣並不足以吸引拒絕素食的朋友『破戒』。」他指這種推廣手法有點毫無意思，反而花額外心思特別為素食材創作美食，才會讓食客耳目一新，心郁郁想食。
Elvis：賣相不吸引 怎叫人嘗試？
訪問期間華姐與Elvis一邊品嘗他們的新餐點，聽著Oscar的分享，當提到食品的賣相時，Elvis連番點頭，急不及待插咀贊同，「如果素菜賣相依舊『清一色一片綠』的刻板印象，怎能令食客提起興趣點餐呢？其實不少素食材都是五顏六色的蔬果瓜菜，連同菇菌與堅果類，一樣能炮製出香噴噴、擺盤吸睛的佳餚！」原來Elvis受家庭影響，自幼已是戒吃魚和肉類的蛋奶素食者，而且十分喜歡入廚，中學選科更揀了家政課。「雖然自己習慣素食，但以前外出用膳可謂困難重重，『無啖好食』，幸好近10年香港素食文化發展迅速，加上社交平台的興起，新一代更會搜尋素食推介餐廳，甚至樂於討論交流。有見及此，自己也索性開專頁跟朋友分享茹素心得，獲粉絲鼓勵。」他深信「食」是享受幸福的時刻，食物理應予人食指大動的感覺。疫情期間他留意到大眾更會居家煮食，便萌生教煮主意，旨在將自己的飲食心得，如何融入日常菜餚，「最緊要食材是隨處可買，家中廚具都能輕鬆弄得出的素菜。」他補充。而Elvis在網上活躍，帶挈他人氣急升，亦成為城中不少素食、環保等活動的常客，間接因緣際會遇上Oscar，擦出火花。
堅信號版本羊肚菌純素XO醬入饌
講返今次兩位型男的聯乘合作，堅信號上海生煎皇最近夥拍「素食達人」Elvis，獨家為品牌推出富含「辛風味」之素XO醬「堅辣羊肚菌純素XO醬」；並以此入饌，「素」造出一系列包含香煎、酥炸、醬撈等「素Good」風味菜式，打破清淡寡味印象。今次Elvis施展自家素食私房菜的功力，與女友文晞喬Mag一起甜蜜炮製素XO醬。產品全天然無添加，以矜貴野生羊肚菌配以各種優質菇菌選材，加上獨特香辣調味配方，「堅辣、堅香、堅惹味！」Elvis更感謝Mag的付出，「我們純本地手工製作，買料、處理食材、烹調都有女友親力親為，甚至用於醬料入瓶的玻璃樽，都是女友親自消毒，可謂啖啖心機。」他特別提醒，大家可以到全線13間堅信號，選購這款限定素XO醬。他更教路用此醬製作免焗墨西哥皮pizza，「加上七彩蔬菜、芝士，伴以泰式甜辣醬及此醬調味，於煎鍋煎8分鐘即可，相當惹味！」
至於堅信號將「堅辣羊肚菌純素XO醬」入饌，以街頭小吃創作4款新派素菜，包括脆炸金磚豆腐、香煎惹味腸粉、素XO醬撈撈麵及七彩田園水餃。Oscar簡介心水最愛，「脆炸金磚豆腐經過反覆火候處理，才有這種即使變涼還是外脆內嫩的口感，配以香辣素XO醬和黃金炸蒜粒，風味獨特。至於七彩田園水餃用上菠菜汁製皮，將素蝦、紅蘿蔔、小棠菜、沙葛及素XO醬混合成內餡，口感豐富，味道辛辣惹味，而且飽肚非常，打破素菜『食唔飽』的錯誤觀念。」他又表示街頭小吃勝在香口、濃郁，能呈現素菜的無限可能性。
做飲食 所有人坐埋枱享受是應有之道
現時堅信號上海生煎皇全線共13間分店，大多數位處民生社區，深受街坊歡迎。對於營商之道，Oscar明言分店會考慮地區需要，推出貼心服務，如家庭客較多的將軍澳分店，他們特別推出兒童餐選項，令家庭毋須額外花精神處理食物，一家大小吃得開心。「這種概念跟我們的素菜一樣，不少長者年紀大傾向吃素，如果他們的用膳有別於我們，那麼即使坐在一起，大家各自進食，感覺也不是味兒。如今將素菜包裝成大眾最愛的街頭小吃，令所有人能在堅信號樂在其中，這才是做飲食應有的態度。」
人人都係廚神Giveaway
一樽堅辣羊肚菌純素XO醬在手，大家又會點將佢用到極緻，製作出絕頂佳餚？堅信號舉辦送禮遊戲，即日起4月2日，於Facebook及IG專頁留言簡單說明煮法，負責評審的Elvis會在兩個平台各揀選出10位最有創意、答得最好得獎者，送出美食及禮品。