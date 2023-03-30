堅驚喜 信健康 堅信號Oscar×Elvis素食達人 味蕾衝擊茹素文化

「一啖燙口，一咬脆底，一口爆湯！」呢個係華姐品嘗生煎包的至最境界，亦是到訪堅信號上海生煎皇，享受招牌上海生煎包的最嘆時刻。堅信號創辦人蕭唯展(蕭潤邦)Oscar近年積極將生煎包業務玩到出神入化，最近夥拍「素食達人」陳浩然Elvis推出新派素食餐單，改變大眾對素菜清淡寡味的觀念，同時教育和培養「得閒食餐素」的習慣。Oscar期望連抗拒素食的朋友也能大快朵頤。而Elvis還笑稱自製素醬料能令「食肉獸」Oscar改變飲食習慣，「佢一試上癮，沒想過素食都可以咁惹味，仲話撈白飯都可以一餐呢！」

Oscar：勿侷限素食創作

素食文化愈趨流行，愈來愈多食肆都會推出素菜式以滿足食客需要，就連出名「爆湯」的堅信號上海生煎皇，他們早年亦已跟本地素食組織合作，將「新豬肉」入饌炮製美食。Oscar自言並非甚麼推廣素食的先驅，無肉不歡的他反而從食客角度，更貼地了解如何令吃葷的人踏出一步嘗試吃素。他解釋，「過往茹素的人不少是基於宗教信仰，令菜式擺盤和口味相對清淡。然而現在素食已變成一種生活態度、對健康的追求，甚至實踐可持續飲食的行動，因此素食更應突破傳統框框，讓從不考慮素食的朋友，也樂於嘗試。」而他跟Elvis的惺惺相識，原來是去年8月的綠植市集。Oscar坦言自己本身對跨界合作很有要求，會了解活動的目的、實際執行的效益等。「得悉他是素食達人，會在不同社交平台教授如何炮製素菜，分享素食心得等，經過與Elvis的閒談後，發覺彼此對飲食充滿熱誠，一拍即合。」對於是次合作，Elvis共同參與設計新派素食餐單，Oscar認為更具挑戰。「有些食肆會單純將素食材混入自家菜式了事，但這樣並不足以吸引拒絕素食的朋友『破戒』。」他指這種推廣手法有點毫無意思，反而花額外心思特別為素食材創作美食，才會讓食客耳目一新，心郁郁想食。

Elvis：賣相不吸引 怎叫人嘗試？

訪問期間華姐與Elvis一邊品嘗他們的新餐點，聽著Oscar的分享，當提到食品的賣相時，Elvis連番點頭，急不及待插咀贊同，「如果素菜賣相依舊『清一色一片綠』的刻板印象，怎能令食客提起興趣點餐呢？其實不少素食材都是五顏六色的蔬果瓜菜，連同菇菌與堅果類，一樣能炮製出香噴噴、擺盤吸睛的佳餚！」原來Elvis受家庭影響，自幼已是戒吃魚和肉類的蛋奶素食者，而且十分喜歡入廚，中學選科更揀了家政課。「雖然自己習慣素食，但以前外出用膳可謂困難重重，『無啖好食』，幸好近10年香港素食文化發展迅速，加上社交平台的興起，新一代更會搜尋素食推介餐廳，甚至樂於討論交流。有見及此，自己也索性開專頁跟朋友分享茹素心得，獲粉絲鼓勵。」他深信「食」是享受幸福的時刻，食物理應予人食指大動的感覺。疫情期間他留意到大眾更會居家煮食，便萌生教煮主意，旨在將自己的飲食心得，如何融入日常菜餚，「最緊要食材是隨處可買，家中廚具都能輕鬆弄得出的素菜。」他補充。而Elvis在網上活躍，帶挈他人氣急升，亦成為城中不少素食、環保等活動的常客，間接因緣際會遇上Oscar，擦出火花。

