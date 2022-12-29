智慧生活丨疫境改變消費心態 精品經濟 eBay為收藏增值

全球爆疫除了顛覆消費行為外，也改變了消費心態。這幾年大眾為了彌補不能出國的心情，將「彈藥」轉投奢侈品與收藏品市場，造就了疫境下的「精品經濟」，於網上穩健增長。坐擁1.35億買家、全球最大收藏品買賣平台的eBay，亦深明疫下這類另類投資的崛起趨勢。eBay香港、台灣及全球新興市場總經理許頌恩Jenny認同收藏類商品的發展潛力，「為提升亞太區賣家的物流營運效率，我們最近推出跨境寄送平台CPaSS，助賣家拓展收藏品跨境電商的商機。」

收藏品市場 料10年間脹68% 今年初的NFT風潮席捲整個另類投資市場，亦帶挈收藏品增值與營收。根據市調機構《Market Decipher》的估算，今年整個市場的規模已達到4,260億美元，預料到2032年將膨脹至逾6,900億美元，升幅達68%。Jenny指出現今網購模式已非知識階層專有，「連銀髮族都識玩。」她留意到根據疫情不同階段，消費者需求不斷變化，如運動、嬰兒用品及視像鏡頭等，唯獨收藏品市場在eBay一枝獨秀，除了奢侈品與古董汽車零件，還有trading cards、漫畫和各式懷舊玩具等。「單是去年eBay平台上售出逾6,300萬張收藏卡，今年首季平台平均每秒便有兩張卡賣出成交，其中Pokémon遊戲卡的銷情更是疫情前的兩倍。」她笑言不止「閃卡」有市場，其他藏品如合金玩具和比例模型車亦深受歡迎。「eBay是全美第三多人用的買賣平台，歐美活躍買家為主，另外挪威、以色列為首的新興市場也高速增長。」根據《Statista》的統計指，eBay是繼亞馬遜與阿里巴巴，全球第三重要跨境電商渠道，「作為亞太區賣家業務拓展海外的不錯選擇。」

