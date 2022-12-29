智慧生活丨疫境改變消費心態 精品經濟 eBay為收藏增值

全球爆疫除了顛覆消費行為外，也改變了消費心態。這幾年大眾為了彌補不能出國的心情，將「彈藥」轉投奢侈品與收藏品市場，造就了疫境下的「精品經濟」，於網上穩健增長。坐擁1.35億買家、全球最大收藏品買賣平台的eBay，亦深明疫下這類另類投資的崛起趨勢。eBay香港、台灣及全球新興市場總經理許頌恩Jenny認同收藏類商品的發展潛力，「為提升亞太區賣家的物流營運效率，我們最近推出跨境寄送平台CPaSS，助賣家拓展收藏品跨境電商的商機。」
收藏品市場 料10年間脹68%
今年初的NFT風潮席捲整個另類投資市場，亦帶挈收藏品增值與營收。根據市調機構《Market Decipher》的估算，今年整個市場的規模已達到4,260億美元，預料到2032年將膨脹至逾6,900億美元，升幅達68%。Jenny指出現今網購模式已非知識階層專有，「連銀髮族都識玩。」她留意到根據疫情不同階段，消費者需求不斷變化，如運動、嬰兒用品及視像鏡頭等，唯獨收藏品市場在eBay一枝獨秀，除了奢侈品與古董汽車零件，還有trading cards、漫畫和各式懷舊玩具等。「單是去年eBay平台上售出逾6,300萬張收藏卡，今年首季平台平均每秒便有兩張卡賣出成交，其中Pokémon遊戲卡的銷情更是疫情前的兩倍。」她笑言不止「閃卡」有市場，其他藏品如合金玩具和比例模型車亦深受歡迎。「eBay是全美第三多人用的買賣平台，歐美活躍買家為主，另外挪威、以色列為首的新興市場也高速增長。」根據《Statista》的統計指，eBay是繼亞馬遜與阿里巴巴，全球第三重要跨境電商渠道，「作為亞太區賣家業務拓展海外的不錯選擇。」
跨境寄送平台CPaSS 提升營運彈性
上月尾eBay發布了《2022年香港中小企跨境電商業務概況》報告，顯示53%受訪企業透過增加銷售渠道，在疫境保持業務發展；近九成更表明電商平台最為有效，同時收藏品類別的銷售錄得約8%增長，反映香港賣家靈活迎合市場，調整產品策略所致。Jenny續說，「然而近半企業表示運輸物流選項及其高成本，加上出入口管制措施是擴充業務的挑戰。」有見及此，eBay在10月推出CPaSS以應對需要。她解釋，「平台服務涵蓋港、台、星、馬、泰、越、菲及印尼8個市場，提供包括橙聯SpeedPAK、香港郵政、中華郵政、泰國郵政、DHL與Aramex物流方案供應商，並整合不同地區通關的海關編碼、自動傳輸IOSS電子報關、自動儲存出貨紀錄及升級庫存系統等，便利賣家一站式管理。」她指出中小企對這種簡單高效的物流方案有極大需求，以便靈活應對市況。
賣家分享：eBay客戶經理貼心跟進
收藏品生意為賣家帶來穩健收入，eBay香港賣家、售賣各式比例合金跑車的Peako Model創辦人黎學良Jack現身說法。「自己小時候開始經常去停車場入面扮揸車；到中學時期開始接觸1:24比例Tamiya模型車，並將自己愛車的夢想投放模型車上。直到採購工作關係遇到第一間模型製造廠，自己便踏足網上模型車生意，到處叩門找車廠品牌作專利合作。」他還指從一開始便選擇於eBay營運，方便接觸歐美買家，現時約七成銷售來自美國。「當中有試過Yahoo拍賣、旋轉拍賣與亞馬遜，但前兩者較適合本地面交，買家質素參差；後者平台不太適合收藏品銷售，反而eBay較適合出售罕有的珍藏模型。即使爆疫初期影響物流，平台仍會協助我們出貨，老實說疫情至今對我的生意影響不算大。」Jack表示eBay的回款速度較其他平台快，小本經營容易周轉，加上設有專屬客戶經理全程跟進，解決不少電商問題，這也是eBay優勝之處。網址：http://cpass.ebay.com/