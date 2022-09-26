自動提示 醫生覆檢 急症室引識別髖關節骨折AI系統

人工智能(AI)是醫療發展的大趨勢，醫管局繼去年在普通科門診及急症室引入AI協助分析胸肺X光片，將於今年冬季引入AI識別髖關節骨折系統，系統分析X光片可自動識別病人是否骨折，準確度達96%，醫生收提示後會覆檢。系統於冬季在新界西聯網和港島西聯網醫院急症室率先試行，其後再推展至全港公立醫院，而系統為醫管局早前設立數據實驗室其中一個研究項目。 識別髖關節骨折AI系統的數據，源自醫管局數據實驗室內的18萬病人共100萬張X光片。當醫生將新患者的髖關節X光片供系統分析，AI會自動識別病人是否有骨折，若有問題，醫生查閱該X光片時，電腦屏幕的「提示按鈕」便會閃動，醫生按入去可進一步覆檢系統提示病人骨折情況，可提高診症效率。

研究員之一、伊利沙伯醫院顧問醫生(放射診斷部)趙允恒形容用AI是「多隻眼」，可提升診症服務，但不能取代醫生，因診症需配合臨床診斷。他補充，系統可減輕前線員工的工作量和壓力，及早識別及時診治患者。醫管局高級醫療信息經理陳嘉賢醫生指，冬季衣着厚實，長者較容易跌倒，因此將在今年冬季在新界西聯網和港島西聯網醫院急症室率先試行，未來會推展至全港公立醫院。 醫管局成立的數據實驗室主要為便利研究，因過往研究人員欲進行研究，需要到每間醫院申請數據，更須自行去除可識別病人姓名、年齡等個人資料。陳嘉賢指，數據實驗室中所有數據均已去除個人資料，實驗室有措施防止數據洩露。每部電腦都有數碼足跡紀錄，需要時可方便追蹤。她續指，研究結果會用回在病人上，形容是「互利互惠」。 醫管局於前年設數據實驗室，供八大院校科研人員申請用以做醫療研究項目，至今已開展42個研究項目，除髖關節骨折AI系統預計今年稍後正式試行，另有15個項目已完成研究。