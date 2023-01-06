BIZ勝派丨ESG非大隻講 主動披露 尋求認證 安永為企業楷模

新年伊始，「永續發展」是全世界的普遍共識，而ESG更是環球企業的必修課題。當企業愈著重ESG，愈能獲得注資助企成長。ESG分別代表Environment(環境)、Society(社會)及Governance(管治)，其可持續發展指標，涵蓋範疇不止應對氣候變化，還涉及履行社會責任與企業操守。安永中國主席、大中華區首席執行官陳凱指出，不少企業已將ESG納入高管的KPI(關鍵績效指標)。「表現非隨口噏，必須由第三方機構認證，並有尋求國際級標準的趨勢。」安永香港及澳門區主管合夥人李舜兒Jasmine則認為，作為全國首批獲准獨立執業的綠色認證機構，安永更要身體力行，鼓勵其他企業落實ESG。

ESG的五大趨勢

去年中共二十大報告中，國家主席習近平提到要推動綠色低碳發展，促進人與自然和諧共生，這是中國要達至「雙碳」目標(即2030年碳達峰與2060年碳中和)背後的重要支持，亦是香港企業未來發展大灣區，融入國策的重要指標，陳凱認為政策長遠亦有利香港加快2050年實現碳中和的步伐，而企業制訂ESG目標自然刻不容緩。他在安永大中華區上周發布《安永大中華區2022財年環境、社會和治理(ESG)報告》活動上，概括了目前ESG的五大方針及趨勢。「不止上市公司，愈來愈多企業已將ESG政策內嵌於日常營運管理；由上至下，董事局以至各決策部門除了以ESG作為自身KPI外，亦會監察其規劃與評信風險；此外，企業會為ESG績效與評級，尋找第三方機構認證，並且追求國際化標準與主動披露報告；最後，綜合以上情況，企業投資ESG自然與日俱增。」

大灣區推動碳金融

作為企業審計、戰略與顧問的權威專業機構，安永大中華區緊貼國策與特區政府的藍圖，為各行各業提供市場洞察報告，借助大數據分析模型提供豐富應用工具，如去年推出「安永”3060”碳管理系統」、「氣候風險分析在線系統」及「安永ESG智能管理方案」等。陳凱續說，「安永氣候變遷與永續發展服務(EY CCaSS)每月定期發布『企業永續、ESG新知』電子報，透過安永洞察、全球觀瞻等最新文章，協助客戶掌握永續、ESG趨勢與資訊，激發參考點子。」另外，安永亦透過舉辦論壇，讓港企、內企和政府就綠色金融進行交流，「例如在去年聚能灣區論壇上，廣州碳排放權交易中心的代表曾表示，大灣區的煤炭比例與碳排放強度均偏高於其他著名灣區經濟圈，因此綠色低碳發展絕對有發展空間。」陳凱指在去年全國低碳日，安永大中華區便與廣州碳排放權交易中心簽署合作備忘錄，雙方將在大灣區共同推動碳金融，在融資、集資及投資3方面發揮香港優勢。

安永承諾2025年淨零排放

協助企業推動綠色發展，安永不止提供相應服務，也要以身作則做好榜樣。Jasmine總結今年ESG報告內容，「通過綠色辦公及資源節約等措施，包括香港在內，我們大中華區總共減少約73.62噸二氧化碳排放，相當於種植4,090棵樹木；總溫室氣體排放量同比下降26.8%至14,655噸二氧化碳當量。我們分別在2020年和2021年完成碳中和與負碳排放目標，承諾2025年更達成淨零排放。」

安永為支持員工發展，大中華區投資在培訓的總支出，增加逾一成達人民幣4,220萬元(約4,786萬港元)。「我們NextWave全球戰略，致力人才培訓，如推出EY Badges技能認證、跟霍特國際商學院合辦EY Tech BMA和EY Master in Sustainability學位課程，協助員工知識裝備。」Jasmine又補充，「疫下我們特別建立EYCare身心諮詢平台，舉行線上Wellbeing at EY活動，香港同事更參與『Corporate Wellness八小時慈善單車賽』，為Mind HK籌款並以7萬港元成為善款最高隊伍！」再者安永亦熱心性別平等及職場女性運動，在社會共融不遺餘力，難怪企業榮獲「全球十大可持續發展服務機構」，項目執行力全球排名第一的榮譽。