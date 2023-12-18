一年容易又聖誕！10款實用體面聖誕節禮物

一年容易又聖誕！每逢12月都有不少派對約會，亦是送禮好時機，送一份實用且有心思的禮物給家人丶閨蜜和伴侶是一大難題！MAMA730精心挑選了10款實用又體面的聖誕節禮物，全部都有限時優惠，部分商品還有折上折，十分抵賣！ 暖笠笠產品｜PRISMATE 生態暖手器 (白色/淡紅色/薄荷綠) 天氣轉涼當然要出動暖手器，PRISMATE 生態暖手器作為冬日送禮之選就最好不過了！快速加熱功能，只需數秒便可感到溫暖，溫度介乎於45至50度，給您的朋友家人一絲聖誕「溫」馨。另外，暖手器亦可當充電器使用，一物兩用，實用又方便。精緻便携亦是它一大賣點，只有85克重，剛好能放在手中，非常輕巧。不論是外出旅行、上班通勤或是戶外活動都能輕鬆攜帶。

暖笠笠產品｜Gemini 電暖水套裝-GWBWH12GR 這個聖誕不太冷，點解？因為有Gemini 電暖水套裝！它提供舒緩的熱力，陪你渡過寒冷，放鬆身心。它採用充電設計，可重複使用，不僅環保，還省去了加水或倒水的麻煩，小編極力推介！快啲買俾家人丶朋友，俾啲溫暖佢哋啦！

暖笠笠產品｜Gemini 便攜式電熱斗篷- GHC8BR 暖過暖男！這件便攜式電熱斗篷夠哂保暖，功率達到5V DC 8瓦，還可以機洗，輕鬆維護和保持衛生。內部口袋配備電源儲存袋，方便攜帶和存放電源。快啲買俾您啲單身朋友，俾啲溫暖佢啦！

美酒類｜GASPARETTO PROSECCO DOC TREVISO 聖誕派對怎少得酒水呢？今年小編找到兩款來自意大利的GASPARETTO PROSECCO！這兩款酒都用了格萊拉葡萄釀製，所以口感特別細膩，再加上Charmat釀製技術，保留了酒的香氣。想送禮用？無問題！它包裝低調精緻，非常適合在派對上作為抽獎禮品！快啲入手幾支同朋友過一個狂歡嘅聖誕派對啦！

美酒類｜McIVOR 麥皇 紅貼蘇格蘭威士忌 1000ml 40% x 3支套裝 還有聖誕大餐必備的威士忌！這款威士忌味道豐富，甜而帶辣，加上麥芽大麥和濃郁的柑橘香氣散發出烤杏仁、太妃糖和葡萄乾的香氣。細膩的口感配上⽜扒、巴⾺⽕腿和芝⼠，聖誕大餐立即昇華！

健康食品類｜頤珍宮膳 - 頤珍烏骨滴雞精禮盒-黃金蟲草味烏雞精8入 聖誕又怎能忘記為家人準備一份特別又貼心的禮物呢？頤珍烏骨滴雞精禮盒絕對是不二之選！不論是銀髮族的爺爺奶奶、經常熬夜的舅父、健身狂人的姐夫，還是剛升小學的姪女都非常適合！因為滴雞精使用來自台灣花東瑞穗的白羽烏骨雞，並加入了黃金蟲草的獨特配方，經過十道工法精心煉製，保證100%純滴雞精！它不含高鈉、脂肪和膽固醇，是一種健康的食療調養品，含有18種胺基酸，可以補充營養而不引起口乾舌燥，同時增強免疫力！

家庭電器類｜JNC Hello Kitty 多功能煮食寶 1L 小編有不少朋友都搬出來住，這個多功能煮食寶一定幫到手。1升容量適合單人份量，操作也極簡單，只需按下一個開關，煮飯煲湯Easy job。配合煎、燉、涮等多種用途，做個一人羊腩煲都無問題！另外，它有雙層隔熱結構，有效地防止燙傷和保持食物的溫度，絕對是實用又有「溫度」的聖誕禮物。

家庭電器類｜Gemini - 日本製隨身負離子空氣凈化器 GAP3G 最穩陣又實用的聖誕禮物是什麼？一定是隨身空氣淨化機！它適用於各種場合，包括旅行、汽車和辦公室等。這款隨身空氣淨化機採用了日本機能性離子協會的5級認證（符合JIS標準），十分可靠！它具有高效的PM2.5去除率，達到99%以上，能有效過濾空氣中的微小粒子和有害物質。外型方面都十分型格，全黑配上簡約的Logo，男女收到都啱用，今年聖誕最型仲唔係您？

戶外產品類 聖誕節一定要睇燈飾丶開抽獎party？小編就覺得今年可以搞搞新意思，行山丶露營都是不錯的選擇！Mastertool全線產品今個月做9折優惠，立即帶大家睇睇至抵必買用品。 戶外產品類｜MasterTool 戶外多功能登山徒步T柄手杖（兩支裝） MasterTool 戶外多功能登山徒步T柄手杖由超輕航空7075鋁合金製成，耐用又輕盈，做到輕量化裝備的效果。配備避震功能，可減輕關節和肌肉的壓力。加上可伸縮功能，方便收納於背包，收縮後最短49cm，展開後最長110cm！比起一般行山杖更具靈活性和多功能性。

戶外產品類｜MasterTool 超薄便攜運動毛巾（黃色） 這款超薄便攜運動毛巾不僅可用作浴巾，還適用於沙灘、健身、跑步、行山等戶外活動或露營，是戶外活動的必備良伴。它採用超細纖維材料，提供出色的透氣效果和超強吸收力，讓你運動後能迅速保持乾爽舒適。