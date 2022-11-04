免費拎韓國AGE護膚品試用裝

韓國是港人熱愛到訪的國家之一，韓星韓流韓國品牌都備受歡迎，各位韓迷想一次過睇盡最hit韓國產品，絕對不可錯過由即日起至12月31日在沙田廣場3樓開設以韓國地方物產及直播為主題的「STAR K韓國地方政府特產專門店」，店內劃分為四大活動區，包括精選自韓國八道地區的物產專區、每月韓國地方推廣主題「濟州柑橘」物產專區、名人協會特選產品展示區及韓港兩地直播體驗區。專門店內的韓國產品主要是與大韓貿易投資振興公社合作引入，將韓國中小企有潛質的高質產品帶到香港。於場內消費，仲可享以下優惠：

即日起至11月30日 :

韓國產品體驗月 ( 全線產品正價 8 折 ) Huangjisoo 潔面卸妝 2 合 1 潔膚油買第二枝半價 「 Check-in 有禮」 : 到場指定位置影相 check-in 並上載至 Star K facebook 專頁 (@stark.korea) 並分享給 2 位朋友，即有機會獲得 D.therapino 酒精搓手液 1 枝 ( 加送按壓泵 1 枝，價值 HK$50) ，數量有限，送完即止 加入會員即場購物額外多 3% 折扣優惠

2022年12月1日至12月31日 :

指定韓國護膚美妝品滿 HK$250 ( 淨額 ) ，送韓國濟州 the Pure Lotus 體驗套裝一套 ( 價值 HK$60) ，數量有限，送完即止 聖誕節新年禮物推廣 : 指定韓國護膚美妝套裝、韓國食品套裝，買 1 件 9 折、任選 2 件 8 折

更多詳情

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am730 讀者優惠:

由即日至2022年11月30日，蒞臨「STAR K韓國地方政府特產專門店」並向店員出示aｍ730 此報導版面（手機app/網頁) ，即可獲贈韓國AGE Intense Treatment產品系列試用裝乙份，名額150份，先到先得，送完即止。此外，am730 讀者即場登記成為Star K facebook專頁 (@stark.korea)，即有機會獲得D.therapino 酒精搓手液1支，名額200支，先到先得，送完即止。

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「STAR K韓國地方政府特產期間限定店」詳情:

日期：即日至12月31日

時間：上午10時至晚上8時

地點：沙田廣場3樓11A&11B舖

查詢電話 : (852) 39563589