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2022-11-04 15:27:00

免費拎韓國AGE護膚品試用裝

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韓國是港人熱愛到訪的國家之一，韓星韓流韓國品牌都備受歡迎，各位韓迷想一次過睇盡最hit韓國產品，絕對不可錯過由即日起至1231日在沙田廣場3樓開設以韓國地方物產及直播為主題的「STAR K韓國地方政府特產專門店」，店內劃分為四大活動區，包括精選自韓國八道地區的物產專區、每月韓國地方推廣主題「濟州柑橘」物產專區、名人協會特選產品展示區及韓港兩地直播體驗區。專門店內的韓國產品主要是與大韓貿易投資振興公社合作引入，將韓國中小企有潛質的高質產品帶到香港。於場內消費，仲可享以下優惠： 

 

即日起至1130 :

  1. 韓國產品體驗月 (全線產品正價8)
  2. Huangjisoo潔面卸妝21潔膚油買第二枝半價
  3. Check-in有禮」 : 到場指定位置影相check-in並上載至Star K facebook專頁 (@stark.korea)並分享給2位朋友，即有機會獲得D.therapino 酒精搓手液1 (加送按壓泵1枝，價值HK$50)，數量有限，送完即止
  4. 加入會員即場購物額外多3%折扣優惠

2022121日至1231 :

  1. 指定韓國護膚美妝品滿HK$250 (淨額)，送韓國濟州the Pure Lotus體驗套裝一套 (價值HK$60)，數量有限，送完即止
  2. 聖誕節新年禮物推廣 : 指定韓國護膚美妝套裝、韓國食品套裝，買19折、任選28

更多詳情

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am730 讀者優惠:

由即日至2022年11月30日，蒞臨「STAR K韓國地方政府特產專門店」並向店員出示aｍ730 此報導版面（手機app/網頁) ，即可獲贈韓國AGE Intense Treatment產品系列試用裝乙份，名額150份，先到先得，送完即止。此外，am730 讀者即場登記成為Star K facebook專頁 (@stark.korea)，即有機會獲得D.therapino 酒精搓手液1支，名額200支，先到先得，送完即止。

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STAR K韓國地方政府特產期間限定店」詳情:

日期：即日至1231

時間：上午10至晚上8

地點：沙田廣場311A&11B

查詢電話 : (852) 39563589

 

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