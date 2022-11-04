免費拎韓國AGE護膚品試用裝

韓國是港人熱愛到訪的國家之一，韓星韓流韓國品牌都備受歡迎，各位韓迷想一次過睇盡最hit韓國產品，絕對不可錯過由即日起至12月31日在沙田廣場3樓開設以韓國地方物產及直播為主題的「STAR K韓國地方政府特產專門店」，店內劃分為四大活動區，包括精選自韓國八道地區的物產專區、每月韓國地方推廣主題「濟州柑橘」物產專區、名人協會特選產品展示區及韓港兩地直播體驗區。專門店內的韓國產品主要是與大韓貿易投資振興公社合作引入，將韓國中小企有潛質的高質產品帶到香港。於場內消費，仲可享以下優惠：
即日起至11月30日 :
- 韓國產品體驗月 (全線產品正價8折)
- Huangjisoo潔面卸妝2合1潔膚油買第二枝半價
- 「Check-in有禮」 : 到場指定位置影相check-in並上載至Star K facebook專頁 (@stark.korea)並分享給2位朋友，即有機會獲得D.therapino 酒精搓手液1枝 (加送按壓泵1枝，價值HK$50)，數量有限，送完即止
- 加入會員即場購物額外多3%折扣優惠
2022年12月1日至12月31日 :
- 指定韓國護膚美妝品滿HK$250 (淨額)，送韓國濟州the Pure Lotus體驗套裝一套 (價值HK$60)，數量有限，送完即止
- 聖誕節新年禮物推廣 : 指定韓國護膚美妝套裝、韓國食品套裝，買1件9折、任選2件8折
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am730 讀者優惠:
由即日至2022年11月30日，蒞臨「STAR K韓國地方政府特產專門店」並向店員出示aｍ730 此報導版面（手機app/網頁) ，即可獲贈韓國AGE Intense Treatment產品系列試用裝乙份，名額150份，先到先得，送完即止。此外，am730 讀者即場登記成為Star K facebook專頁 (@stark.korea)，即有機會獲得D.therapino 酒精搓手液1支，名額200支，先到先得，送完即止。
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「STAR K韓國地方政府特產期間限定店」詳情:
日期：即日至12月31日
時間：上午10時至晚上8時
地點：沙田廣場3樓11A&11B舖
查詢電話 : (852) 39563589