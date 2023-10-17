大閘蟹2023｜大閘蟹最佳配搭秘訣 薑醋/薑茶/紹興酒｜附配酒推介

秋風漸起，又是食蟹的季節。食大閘蟹其實都大有學問，不同食物或飲料的配搭可以非常講究，配搭得宜即可提升大閘蟹鮮味。以下三樣大閘蟹的最佳配搭建議，各位蟹粉記得要做足筆記，保證能吃出大閘蟹的獨特美味！

黃酒：紹興酒、花雕酒 想進一步提升大閘蟹的口感層次，建議可以配搭黃酒，黃酒類如紹興酒、花雕酒等屬溫性，可與寒性大閘蟹互相調和，驅寒暖胃，黃酒類含有豐富的胺基酸和脂類，能使蟹肉吃起來更為鮮美，強化大閘蟹滋味。 塔牌麗春採用傳統釀造工藝，加入杞子、龍眼肉養顏材料。酒體香氣撲鼻，自然發酵，色澤呈琥珀金黃色。口感清爽順滑，飲後回味甘甜。

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而紹興油甘甜醇厚，暖胃養人，比白酒及啤酒更適合食大閘蟹時飲用。塔牌金琥珀紹興酒採用傳統手工黃酒工藝，配合獨特製法不經過濾而成。釀造過程中只提取陶壇內表層精華原液裝瓶，提升產品清爽味道。原液未經過濾，為酒體保留原有濃郁醇厚口感，風味有別於一般紹興酒產品。

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花雕酒，又名女兒紅，是紹興傳統名酒，含豐富氨基酸，醇厚氛芳酒香，帶醉人微甜味道，令大閘蟹蟹肉及蟹膏更為鮮味。女兒紅桂花林藏十年黃酒味道更豐富，濃鬱甜醇香口感，令人欲罷不能。 現MAMA730更推出十月套餐優惠，以優惠折扣即可購買三罐萬順昌4頭鮑魚以及500毫升女兒紅桂花林藏十年黃酒。

薑醋 品嚐大閘蟹又怎少得薑醋，薑醋不單止可以增加大閘蟹的鮮味，加上薑性熱，可中和蟹的寒性，達至驅寒功效。醋汁則可祛腥，帶出大閘蟹的鮮甜，絕對是食大閘蟹的最佳拍檔。