早鳥優惠｜ am730母親節溫馨晚宴2023強勢回歸

久違3年的母親節晚宴終於返嚟啦！由am730主辦、馬百良葯廠呈獻的年度大型活動【am730母親節溫馨晚宴2023】將於母親節當晚隆重舉行。除了享用豐富晚宴外，大會更準備了重量級禮物，全場禮品總值超過港幣3百萬！每位入場觀眾可獲贈尊貴禮品包一袋，內含價值超過HK$5,000獎品，還有開心枱獎，大抽獎等超過200多份禮物，包括雙人來回美加機票、 55寸大電視、黃金美鑽首飾等，等你拎！

大會更邀請了藝人鄭世豪擔任嘉賓，屆時與大家唱歌玩遊戲，新晉藝人鍾雨璇會擔任司儀，大送獎品！今個母親節am730已經幫大家準備了吃喝玩樂，等你輕鬆又開心地同媽媽歡度節日！

活動詳情：

日期：2023年5月14日（星期日）

時間：晚上7時半至9時半（晚上7時入場）

地點：煌府一號 (九龍灣MegaBox 13樓4號舖)

票價：正價HK$ 630 /位（大小同價）

早鳥優惠價：HK$ 598 /位，2位起（早鳥優惠名額有限，先到先得）

限量優惠：首10名訂購全席(12位)，額外送麥皇蘇格蘭威士忌黑貼12年300ml 40% 一支。(將於領取門券時取)

限時優惠：MAMA730會員輸入優惠碼 LOVEMAMA 即享額外95折優惠(優惠只限3天，額滿即止)

訂購詳情：http://bit.ly/3UpdaHw