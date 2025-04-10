母親節|am730母親節溫馨晚宴2025早鳥優惠

母親節即將來臨，各位孝順仔女準備好如何與媽媽和家人共度這個特別的日子了嗎？由am730主辦的年度盛事【馬百良葯廠呈獻：am730母親節溫馨晚宴2025】將於母親節當晚隆重舉行，除了有美味的中式晚宴外，還有一系列豐富獎品等你拎！今年全場禮品總值超過3百萬元，每位入場人士均可獲贈尊貴禮品包一袋，內含價值超過HK$5,000獎品，亦有開心枱獎，大抽獎等超過200多份禮物等你拎！絕對是您和家人慶祝母親節的最佳選擇！把握早鳥優惠，立即訂位喇！
重量級福袋人人有份
每位入場觀眾均可獲贈極具份量的尊貴禮品包一袋，內含價值超過HK$5,000的獎品，人人有份，永不落空！此外，還有多份開心枱獎，保證一定有獎，未開席先興奮！令人期待的壓軸環節大抽獎，有超過200多份禮物等你拎，隨時贏走雙人飛亞洲航點機票、各款家電產品、保健品、護膚品、食品等等！
大會更邀請了藝人黃建東擔任嘉賓，屆時為大家表演及玩遊戲送獎品，藝人鍾雨璇亦會擔任司儀，陪伴各位和家人一起歡度難忘的母親節！絕對令您滿載而歸，開心大滿足的一夜！
活動：【馬百良葯廠呈獻：am730母親節溫馨晚宴2025】
形式：中式晚宴，每圍12位 (共座)
日期：2025年5月11日(星期日)
時間：晚上7:30至9:30 (晚上7時起入場)
地點：九龍尖沙咀廣東道 33 號中港城商場 1 樓 6A 號鋪 - 海月宴會廳（煌府集團）
票價：每位 正價HK$630 | 早鳥價HK$568 | am730 APP 會員價HK$538
(大小同價，2位起，訂位人數必須雙數，小童身高1米或佔座位者須購票入場)
限時優惠：首20名訂購全席(12位)，額外送紅酒一支(Rive-della-chiesa-Merlot)。(將於領取門券時取)
訂購截止日期：2025年4月30日（先到先得，售完即止）
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