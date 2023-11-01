雙11優惠｜戶外露營行山用品全線再89折 限時7日 MAMA730網店滿$400減$20 (持續更新)

踏入11月，不少商戶都推出雙11優惠！MAMA730網店舉行「11.11優惠」，由即日起，MAMA730網店將分階段推出多個雙11優惠折扣，除了多款精選酒類、生活家電及戶外用品等推限時折扣外，MAMA730網店全線產品買滿指定金額即額外再減$20！

11優惠｜MAMA730網店全單減免 於11月1日至15日，於MAMA730網店單次購物滿$400即減$20優惠，成為會員於此期內購物更可獲雙倍積分，積分更可兌換獎賞。

11優惠｜ MasterTool 戶外露營全線照價再 89 折 秋風起，露營遠足熱潮期又到，是時候入手實用的露營遠足裝備！MasterTool就滿足山系朋友的三大原則：收納方便、輕便易攜、牢固耐用！喜歡與三五知己去露營或野餐的朋友，11月6日至13日期間於MAMA730網店購買MasterTool全線產品，即享照價再89折優惠，限時7日不容錯過！

MasterTool 鋁合金折疊露營桌椅套裝

網購價$899 (原價$1,748) 雙11優惠折實價只售$800.11 方便攜帶，鋁合金支撐，牢固耐用

MasterTool 3合1 雙層防水家庭自動帳篷

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MasterTool 雙人帶枕充氣睡墊

網購價$448 (原價$900) 雙11優惠折實價只售$398.72 耐磨防水，超輕便攜，柔軟舒適

11優惠｜MAMA730精選酒類至筍優惠 MAMA730帶各位「酒」向世界，整個11月推出雙11酒類優惠，多款精選酒類以至抵價發售！不論威士忌、梅酒還是黃酒統統有折，各位愛酒之人有福啦！

麥皇 紅貼蘇格蘭威士忌 1L 40% (送江小白梅見梅酒339ml一支)

原價$258 雙11優惠折實價只售$187 McIVOR 紅貼調和式威士忌為5 年陳釀，入口細膩，味道甜而帶點辣

SUNTORY 山崎焙煎樽梅酒

原價$218 雙11優惠折實價只售$117 使用梅酒界中之首南高梅，以山崎蒸餾所之釀製過威士忌木桶來貯藏，口感因白蘭地的花香及葡萄蜜糖香氣而更加豐富

萬順昌4頭鮑魚三罐 + 女兒紅桂花林藏十年黃酒500 ml

原價$390 雙11優惠折實價只售$318 女兒紅回味和香氣更豐富持久，慢煮鮑魚口感柔軟，味道清香

11優惠｜必搶超抵價生活家電 三合一電子BBQ燒烤爐低至 $238 11月8日至22日期間，Gemini精選生活家電用品以雙11折扣價震撼發售！優惠詳請將於11月8日公佈，記實優惠資訊到時搶購！