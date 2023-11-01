雙11優惠｜戶外露營行山用品全線再89折 限時7日 MAMA730網店滿$400減$20 (持續更新)

踏入11月，不少商戶都推出雙11優惠！MAMA730網店舉行「11.11優惠」，由即日起，MAMA730網店將分階段推出多個雙11優惠折扣，除了多款精選酒類、生活家電及戶外用品等推限時折扣外，MAMA730網店全線產品買滿指定金額即額外再減$20！
11優惠｜MAMA730網店全單減免
於11月1日至15日，於MAMA730網店單次購物滿$400即減$20優惠，成為會員於此期內購物更可獲雙倍積分，積分更可兌換獎賞。
11優惠｜MasterTool戶外露營全線照價再89折
秋風起，露營遠足熱潮期又到，是時候入手實用的露營遠足裝備！MasterTool就滿足山系朋友的三大原則：收納方便、輕便易攜、牢固耐用！喜歡與三五知己去露營或野餐的朋友，11月6日至13日期間於MAMA730網店購買MasterTool全線產品，即享照價再89折優惠，限時7日不容錯過！
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行山/露營新手必讀｜遠足露營用品清單懶人包
11優惠｜MAMA730精選酒類至筍優惠
MAMA730帶各位「酒」向世界，整個11月推出雙11酒類優惠，多款精選酒類以至抵價發售！不論威士忌、梅酒還是黃酒統統有折，各位愛酒之人有福啦！
11優惠｜必搶超抵價生活家電 三合一電子BBQ燒烤爐低至$238
11月8日至22日期間，Gemini精選生活家電用品以雙11折扣價震撼發售！優惠詳請將於11月8日公佈，記實優惠資訊到時搶購！
是次Gemini 優惠將於11月8號推出，部份產品將以優惠價發售，屆時可於MAMA730網店選購。
【雙11優惠】Mark實Gemini全系列產品一覽，準備11月8號開搶
雙11的優惠活動陸續有來，密切關注MAMA730 網店及Facebook公告，將會公佈更多品牌參與及優惠的詳細內容。