dadblk2 madblk2
2026-01-07 16:09:45

【amFun積分獎賞】賞你香港旅遊博覽會電子門票

本屆博覽會精心策劃，旨在滿足不同類型旅遊愛好者的多元需求。參加者將可親身探索最新的機票及酒店優惠、獨家旅行團及郵輪假期折扣、旅遊裝備展示、熱門景點與特色美食推介，以及豐富的旅遊資訊分享。

本次博覽會吸引了多家專業旅遊機構及觀光局參展（排名不分先後），包括KKday、呼倫貝爾文旅局、澳門特別行政區政府旅遊局（MGTO）、臺灣觀光協會香港辦事處、泰國政府旅遊局（香港）以及日本的熊本縣、佐賀縣、東急酒店集團、東武鐵道等多個縣市及機構，共同展示各地旅遊業的多樣化與創新力量。即刻Click入am730 APP「會員專區」免費領取門票啦！

【博覽資料】

展覽日期：2026年1月29日至2月1日（星期四至日）

開放時間：11:00－20:00 (每日閉館前30分鐘停止發售/換領入場券及停止公眾人士入場)

展覽地點：香港會議展覽中心Hall 5BCD (會展站B3或灣仔站A5出入口)

會員立即免費換領：>按此<

仲未成為會員？立即下載APP登記並完成簡單任務儲積分換獎賞啦！新會員仲有限定迎新任務𠻹～

立即下載am730 APP及登記成為會員：>按此<

輕鬆賺分方法：
 - 新會員限定迎新獎賞
 - 每日簽到打卡
 - 每日睇文、專欄、短片
 - 一次性任務（如：完成電話驗証、個人頁面）

* 圖片只供參考。
* 數量有限，先到先得。
* 須受條款及細則約束，更多詳情請參閱am730 APP獎賞專頁。

