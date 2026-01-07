【amFun積分獎賞】賞你香港旅遊博覽會電子門票

本屆博覽會精心策劃，旨在滿足不同類型旅遊愛好者的多元需求。參加者將可親身探索最新的機票及酒店優惠、獨家旅行團及郵輪假期折扣、旅遊裝備展示、熱門景點與特色美食推介，以及豐富的旅遊資訊分享。

本次博覽會吸引了多家專業旅遊機構及觀光局參展（排名不分先後），包括KKday、呼倫貝爾文旅局、澳門特別行政區政府旅遊局（MGTO）、臺灣觀光協會香港辦事處、泰國政府旅遊局（香港）以及日本的熊本縣、佐賀縣、東急酒店集團、東武鐵道等多個縣市及機構，共同展示各地旅遊業的多樣化與創新力量。即刻Click入am730 APP「會員專區」免費領取門票啦！